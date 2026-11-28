Aaj Ka Panchang: आज शनिवार 28 नवंबर को अमृत काल सुबह 10:39 बजे शुरू होगा, जबकि राहुकाल सुबह 10:50 बजे तक रहेगा. ऐसे में नया काम शुरू करने के लिए कौन-सा समय देखें? अगर आपकी परंपरा में राहुकाल टाला जाता है, तो अमृत काल का बाकी हिस्सा सुबह 10:50 से दोपहर 12:06 बजे तक है. अभिजीत मुहूर्त भी राहुकाल के बाद पड़ेगा.

दोपहर तक कौन-से समय एक साथ पड़ेंगे?

अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:06 बजे तक साथ रहेंगे. अगर आप दोनों समय देखकर किसी सामान्य काम की शुरुआत तय करते हैं, तो यही उनका साझा हिस्सा है. इसके बाद अभिजीत दोपहर 12:30 बजे तक जारी रहेगा. विवाह या गृह प्रवेश जैसे संस्कार के लिए उसकी अलग मुहूर्त गणना देखें.

दोपहर में स्थिति अलग है. विजय मुहूर्त का पूरा समय यमगण्ड के भीतर पड़ेगा. इसलिए अगर आपकी परंपरा में यमगण्ड भी टाला जाता है, तो समय चुनते वक्त दोनों पंक्तियां साथ पढ़ें. सुबह सूर्योदय के बाद भी गुलिक और दुष्टमुहूर्त का कुछ हिस्सा एक साथ है.

संकष्टी के अगले दिन सूर्योदय पर कौन-सी तिथि है?

शनिवार को सूर्योदय के समय कृष्ण पंचमी है. शुक्रवार की संकष्टी वाली चतुर्थी शनिवार सुबह 6:39 बजे समाप्त हो जाएगी, जबकि दिल्ली में सूर्योदय 6:54 बजे है. इसीलिए घड़ी की तारीख के हिसाब से शनिवार की शुरुआत में चतुर्थी मिलेगी, लेकिन शनिवार का दैनिक पंचांग पंचमी से शुरू होगा. व्रत की तारीख शुक्रवार के चंद्रोदय से तय हुई थी.

28 नवंबर का नई दिल्ली पंचांग

मास और पक्ष: पूर्णिमांत में मार्गशीर्ष, अमांत में कार्तिक. दोनों में कृष्ण पक्ष

तिथि: पंचमी 29 नवंबर तड़के 3:56 बजे तक, फिर षष्ठी

नक्षत्र: पुनर्वसु दोपहर 12:50 बजे तक, फिर पुष्य

योग: शुक्ल रात 8:18 बजे तक, फिर ब्रह्म

करण: कौलव शाम 5:14 बजे तक. फिर तैतिल 29 नवंबर तड़के 3:56 बजे तक, उसके बाद गर

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में. चंद्रमा सुबह 7:22 बजे तक मिथुन में, फिर कर्क में

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:54 बजे और शाम 5:24 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: रात 9:29 बजे नया चंद्रोदय. पिछली रात के चंद्रमा का अस्त सुबह 10:36 बजे

विशेष योग: विडाल योग दोपहर 12:50 बजे से 29 नवंबर सुबह 6:55 बजे तक

सुबह चंद्रमा कर्क में प्रवेश करेगा और पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर तक बना रहेगा. राशि बदलते समय चंद्रमा पुनर्वसु के चौथे चरण में जाएगा. अलग ग्रह गोचर कैलेंडर में मंगल का चरण परिवर्तन भी दर्ज है. मंगल दोपहर 12:25 बजे मघा के तीसरे चरण में जाएगा. उसकी राशि सिंह और नक्षत्र मघा ही रहेंगे.

शनिवार का राहुकाल और बाकी मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:06-6:00

गुलिक काल: सुबह 6:54-8:13

दुष्टमुहूर्त: सुबह 6:54-7:36 और 7:36-8:18

राहुकाल: सुबह 9:31-10:50

अमृत काल: सुबह 10:39-दोपहर 12:06 और 29 नवंबर सुबह 5:05-6:33

अभिजीत: सुबह 11:48-दोपहर 12:30

यमगण्ड: दोपहर 1:28-2:46

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:54-2:36

गोधूलि: शाम 5:21-5:49

वर्ज्य: रात 8:13-9:41

निशिता: रात 11:42 से 29 नवंबर की शुरुआत में 12:36 बजे तक

शनिवार रात का चंद्रोदय वर्ज्य की अवधि में पड़ेगा. दोनों समय अपने-अपने काम के लिए देखें. चंद्रोदय चांद निकलने का समय है और वर्ज्य पंचांग में मुहूर्त देखते समय ध्यान में रखा जाता है. शनिवार के दैनिक पंचांग में कोई प्रमुख व्रत, पर्व या पारण दर्ज नहीं है. भद्रा, नक्षत्र वाला पंचक और गंडमूल भी सूचीबद्ध नहीं हैं.

28 नवंबर की तीन जरूरी बातें

1. अमृत काल सुबह 10:39 बजे शुरू होगा. राहुकाल टालते हैं तो सुबह 10:50 बजे के बाद का हिस्सा देखें.

2. सूर्योदय पर पंचमी रहेगी. षष्ठी शनिवार की रात बीतने के बाद, 29 नवंबर तड़के 3:56 बजे शुरू होगी.

3. पुष्य दोपहर 12:50 बजे लगेगा. उससे पहले ही चंद्रमा कर्क राशि में जा चुका होगा.

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