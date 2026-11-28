Aaj Ka Rashifal: 28 नवंबर 2026, शनिवार को सुबह 7:22 बजे चंद्रमा मिथुन से अपनी राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार दोपहर 12:50 बजे पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त होगा और पुष्य नक्षत्र शुरू होगा.

आज के राशिफल में जानें काम की जिम्मेदारियों, घरेलू खर्च और रिश्तों को लेकर आपकी राशि के लिए क्या संकेत हैं. मेष से मीन तक करियर, आर्थिक स्थिति, परिवार और दिन की जरूरी सावधानी अलग-अलग पढ़ें.

मेष राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन मेष राशि के जातकों के लिए घरेलू सुख-शांति और भावनात्मक संतुलन को प्राथमिकता देने का संकेत ला रहा है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद सुबह 07:23 बजे चंद्रदेव मिथुन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कर्क यानी आपके सुख और माता के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे मन में स्थिरता आएगी. वैदिक कालगणना के अनुसार, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात प्रभावी रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का दुर्लभ संयोग आपके पारिवारिक व व्यावसायिक प्रयासों को सार्थक दिशा देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो पंचम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति रचनात्मक कार्यों को बल दे रही है, सप्तम स्थान (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध साझेदारी को निखार रहे हैं, जबकि अष्टम सूर्य व द्वादश शनि अप्रत्याशित चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देते हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

चतुर्थ भाव में स्वराशि के चंद्रमा और सप्तम स्थान पर बुध-शुक्र की शुभ स्थिति से रीयल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, शिक्षण, बैंकिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े पेशेवरों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों की कार्यक्षमता निखरेगी. व्यापारिक मोर्चे पर साझेदारी के कामकाज में गति आएगी, बस द्वादश शनि की दृष्टि को देखते हुए किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

एकादश भाव में राहु और सप्तम स्थान पर स्वराशि के शुक्र की मौजूदगी से रुके हुए धन की वापसी हो सकती है तथा व्यापारिक मुनाफे में इजाफा होगा. हालांकि, बारहवें भाव में विराजमान शनिदेव के प्रभाव से वाहन रखरखाव या घरेलू आवश्यकताओं पर अचानक कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है. पंचांग के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या निवेश के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

सुख भाव में चंद्रमा के आगमन से माताजी का विशेष स्नेह व सहयोग प्राप्त होगा और घर में किसी नए वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी पर चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में सप्तम बुध-शुक्र की युति के कारण जीवनसाथी के साथ आत्मीयता बढ़ेगी और आपसी मतभेद सुलझेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना रिश्ते में नई गर्माहट लाएगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र के शुभ प्रभाव और पंचम भाव में गुरु-मंगल की युति से इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, प्रबंधन और रचनात्मक कलाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता मजबूत होगी. घर के शांत माहौल में बैठकर कठिन विषयों का अभ्यास करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

अष्टम भाव में सूर्य और चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा की स्थिति के कारण बदलते मौसम में कफ, सीने में हल्की जकड़न या नींद में व्यवधान महसूस हो सकता है. ठंडी हवा व गरिष्ठ भोजन से बचाव करें और प्रातःकाल हल्के प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, गुड़ अथवा कंबल दान करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का लाल

वृषभ राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

शनिवार का दिन वृषभ जातकों के लिए साहसिक पहल, संवाद कौशल और व्यावसायिक व्यस्तता का नया दौर लेकर आ रहा है. सूर्योदय के बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके धन भाव से निकलकर पराक्रम और भाई-बहनों के तृतीय स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में निखार आएगा. पंचांग की गणना बताती है कि मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का शुभ मेल आपके संपर्कों को लाभ में बदलेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर नजर डालें तो छठे भाव (तुला राशि) में राशि स्वामी शुक्र और बुध की स्वराशिस्थ युति प्रतिस्पर्धियों को पस्त कर रही है, एकादश भाव के शनिदेव आय में निरंतरता बनाए रखेंगे, जबकि चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा घरेलू व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

तृतीय भाव के चंद्रमा और छठे स्थान पर बुध-शुक्र की प्रबल स्थिति से मार्केटिंग, मीडिया, जनसंपर्क, बैंकिंग, वस्त्र उद्योग और कानूनी सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी तर्कशक्ति से जटिल विभागीय मसले सुलझा लेंगे. कार्यस्थल पर अल्प दूरी की व्यावसायिक यात्रा किसी बड़े प्रोजेक्ट की राह खोल सकती है. व्यापार जगत में दशम राहु की सक्रियता के कारण ऑनलाइन माध्यमों या बाहरी राज्यों के क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलेंगे, बस किसी भी पार्टी को उधार पर माल देने से पहले भुगतान की शर्तें स्पष्ट कर लें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

लाभ भाव में विराजमान शनिदेव और छठे स्थान के स्वराशिस्थ शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में वृद्धि होगी तथा कहीं रुका हुआ पुराना भुगतान वापस मिलने के प्रबल आसार हैं. चतुर्थ भाव के मंगल को देखते हुए भवन मरम्मत या वाहन पर कुछ धन व्यय हो सकता है. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

साहस भाव में चंद्रमा के आगमन से छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और घर में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. सप्तम भाव में सूर्य और चतुर्थ स्थान पर मंगल की उपस्थिति के कारण जीवनसाथी या माताजी से बातचीत करते समय वाणी की सौम्यता बनाए रखें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना आपसी विश्वास को मजबूती प्रदान करेगा.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की रचनात्मक ऊर्जा और छठे भाव में बुध-शुक्र की युति चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, डिजाइनिंग, सिविल सेवा और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं की विश्लेषण क्षमता को धार देगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज आपकी तैयारी को निखारेगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा और सप्तम सूर्य के असर से गले में हल्की खराश, कंधों में जकड़न या एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडे पेय पदार्थों व अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं तथा सुबह के समय अनुलोम-विलोम व टहलने की आदत डालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, सफेद मिठाई अथवा उड़द की दाल भेंट करना आपकी आर्थिक प्रगति के मार्ग खोलेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: दूधिया सफेद और आसमानी नीला

मिथुन राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

शनिवार की सुबह मिथुन राशि वालों के लिए वाणी की प्रभावशीलता और संचित धन को सुदृढ़ करने का विशेष संदेश लेकर आ रही है. सूर्योदय के तुरंत बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपकी ही राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कर्क यानी आपके धन और कुटुंब के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता आएगी. वैदिक पंचांग बताता है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का संयोग आपके संवाद कौशल को व्यावसायिक सफलता में बदलेगा. ग्रहों की अन्य स्थिति पर गौर करें तो पंचम स्थान (तुला राशि) में राशि स्वामी बुध और स्वराशिस्थ शुक्र की युति रचनात्मक बुद्धि को निखार रही है, दशम भाव के शनिदेव कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाएंगे, जबकि छठे भाव के सूर्य विरोधियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

दशम भाव में कर्मफलदाता शनि की मजबूती और पंचम स्थान पर बुध-शुक्र की राजयोगकारी युति से सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा साइंस, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी तर्कशक्ति से वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीतेंगे. द्वितीय भाव के चंद्रमा के प्रभाव से क्लाइंट मीटिंग और प्रस्तुतियों में आपकी बातों का गहरा असर पड़ेगा. व्यापारिक मोर्चे पर पुराने संपर्कों या बाहरी राज्यों के बाजार से नए ऑर्डर हाथ लगने के प्रबल आसार हैं, केवल उधार के लेन-देन का लिखित हिसाब स्पष्ट रखें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

धन स्थान पर स्वराशि के चंद्रमा के गोचर और पंचम भाव के शुक्र की शुभ दृष्टि से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा पैतृक संपत्ति या पूर्व निवेश से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. तृतीय भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे की गई खरीदारी से बचें. पंचांग के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी आवश्यक खरीदारी या नए अनुबंध की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

कुटुंब भाव में चंद्रमा के आगमन से घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या पारिवारिक निवेश को लेकर सार्थक विचार-विमर्श होगा और बुजुर्गों का स्नेह मिलेगा. तीसरे भाव के मंगल को देखते हुए छोटे भाई-बहनों से बातचीत में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; प्रेम संबंधों में पंचम बुध-शुक्र के कारण पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की जिज्ञासु ऊर्जा और पंचम स्थान पर बुध-शुक्र की युति कोडिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पत्रकारिता, कानून और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. कठिन अध्यायों के शॉर्ट नोट्स तैयार करना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज बेहद फायदेमंद रहेगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और छठे स्थान पर सूर्य की स्थिति के कारण गले में हल्की खराश, दांतों में संवेदनशीलता या बदलते मौसम से जुकाम उभर सकता है. ठंडे पेय पदार्थों व गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और प्रातःकाल प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, हरी मूंग अथवा सफेद मिठाई भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और दूधिया सफेद

कर्क राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास के पुनर्जागरण, व्यक्तित्व निखार और पारिवारिक सामंजस्य का विशेष योग लेकर आया है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे आपके राशि स्वामी चंद्रदेव द्वादश भाव से निकलकर आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मन में व्याप्त असमंजस दूर होगा और निर्णय क्षमता प्रबल बनेगी. पंचांग की गणना बताती है कि मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात प्रभावी रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का शुभ मेल आपके व्यक्तित्व को आकर्षण व रचनात्मकता प्रदान करेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो चतुर्थ भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति 'मालव्य राजयोग' रचकर घरेलू सुख-सुविधाओं में इजाफा कर रही है, भाग्य स्थान पर बैठे शनिदेव किस्मत का साथ दिलाएंगे, जबकि द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा संचित पूंजी बढ़ाने के साथ वाणी में मधुरता बनाए रखने का संकेत देता है.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

लग्न भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा के आगमन और चतुर्थ स्थान पर शुक्र-बुध की प्रबल युति से शिक्षा, चिकित्सा, रीयल एस्टेट, कला, प्रबंधन और प्रशासनिक सेवा से जुड़े पेशेवर कार्यक्षेत्र में नई पहल करेंगे. दफ्तर में आपके शांत और रचनात्मक दृष्टिकोण को वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिलेगी. व्यापार जगत में भाग्य भाव के शनि की कृपा से बाहरी राज्यों या पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर हाथ लगने के योग हैं, बस अष्टम राहु को देखते हुए किसी भी गोपनीय योजना को समय से पहले साझा न करें.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति से पारिवारिक संपत्ति या पूर्व निवेश से अच्छा मुनाफा प्राप्त होने के प्रबल संकेत हैं. चतुर्थ स्थान पर स्वराशि के शुक्र के प्रभाव से घर की साज-सज्जा या वाहन से जुड़ी किसी आवश्यक वस्तु पर कुछ धन व्यय हो सकता है. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही लाभ उठाएं.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र की शुभ युति और लग्न में चंद्रमा की मौजूदगी से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा तथा माताजी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा. द्वितीय भाव के मंगल को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय क्रोध या तीखी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें. वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम व विश्वास गहरा होगा; वहीं पंचम सूर्य के प्रभाव से प्रेम संबंधों में अहंकार को त्यागकर पार्टनर की भावनाओं को समझना रिश्तों को नई मजबूती देगा.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और पंचम स्थान पर सूर्य की स्थिति मेडिकल, सिविल सेवा, कानून, इंजीनियरिंग और शोध की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. वरिष्ठ शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना और कठिन विषयों का पुनरावलोकन करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

लग्न भाव में चंद्रमा और पंचम स्थान पर सूर्य की उपस्थिति से शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी, हालांकि बदलते मौसम के कारण हल्का जुकाम, सिर में भारीपन या एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. रात्रि भोजन में हल्की व सुपाच्य चीजें ग्रहण करें और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम व टहलने को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर शिव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल की खीर, काले तिल अथवा दूध दान करने से कार्यों की रुकावटें दूर होंगी.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

सिंह राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आंतरिक मंथन, विदेशी संपर्कों और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने का संकेत लेकर आ रहा है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके लाभ स्थान से निकलकर व्यय और दूरस्थ यात्राओं के द्वादश भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे खर्चों और मानसिक शांति के बीच संतुलन साधने की आवश्यकता रहेगी. पंचांग की गणना बताती है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का संयोग आपके रणनीतिक प्रयासों को सार्थक दिशा देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आत्मबल को प्रबल कर रही है, तृतीय स्थान (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति संवाद कला को निखार रही है, जबकि चतुर्थ भाव में बैठे राशि स्वामी सूर्य और अष्टम शनि पारिवारिक व व्यावसायिक मामलों में धैर्य रखने की प्रेरणा देते हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

द्वादश भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा और तृतीय स्थान पर बुध-शुक्र की शुभ स्थिति से विदेशी व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियों, शोध संस्थानों, मीडिया और जनसंपर्क से जुड़े पेशेवरों को बाहरी क्लाइंट्स या दूरस्थ बाजारों से बड़ा अवसर मिल सकता है. दफ्तर की राजनीति से दूर रहकर एकांत में किया गया आपका रणनीतिक कार्य वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींचेगा. व्यापारिक मोर्चे पर नए अनुबंध मिलने के प्रबल आसार हैं, बस अष्टम शनि की दृष्टि को देखते हुए किसी भी कागजी समझौते की शर्तों को बारीकी से पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति और तृतीय स्थान के स्वराशिस्थ शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी. हालांकि, द्वादश चंद्रमा और अष्टम शनि के असर से यात्रा, स्वास्थ्य या घरेलू आवश्यकताओं पर अचानक कुछ धन व्यय करना पड़ सकता है, इसलिए जोखिम भरे निवेश से बचें. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

चतुर्थ भाव में सूर्य और लग्न में मंगल की स्थिति को देखते हुए माताजी या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ संवाद करते समय स्वभाव की तेजी और अहंकार को बीच में न आने दें. तृतीय भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में सप्तम राहु के प्रभाव से जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और पारदर्शी संवाद बनाए रखना रिश्तों में मधुरता कायम रखेगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और लग्न में गुरु-मंगल के संयोग से सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता मजबूत होगी. शांत माहौल में बैठकर पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज आपकी तैयारी को धार देगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

द्वादश भाव में चंद्रमा और लग्न में मंगल की उपस्थिति के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या शरीर में पित्त व एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम व ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर आदित्य हृदय स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, गुड़ अथवा गेहूं दान करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ, प्रभावशाली नेटवर्किंग और दीर्घकालिक इच्छाओं की पूर्ति का संदेश लेकर आया है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके दशम भाव से निकलकर आय और उपलब्धियों के एकादश स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी. पंचांग की गणना बताती है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात प्रभावी रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का दुर्लभ संयोग आपकी बौद्धिक कुशलता को ठोस मुनाफे में बदलेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो धन भाव (द्वितीय स्थान) में राशि स्वामी बुध और स्वराशिस्थ शुक्र की युति संचित पूंजी बढ़ा रही है, तीसरे भाव में विराजमान सूर्य पराक्रम को धार दे रहे हैं, जबकि सप्तम शनि और द्वादश भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा साझेदारी और खर्चों के बीच संतुलन साधने की प्रेरणा देता है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

एकादश भाव में स्वराशि के चंद्रमा के आगमन और द्वितीय स्थान पर बुध-शुक्र की शुभ युति से अकाउंटेंसी, डेटा एनालिसिस, शिक्षण, वकालत, प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े पेशेवर किसी वरिष्ठ सहयोगी के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी त्वरित समस्या सुलझाने की शैली वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा बटोरेगी. व्यापारिक मोर्चे पर पुराने क्लाइंट्स या बाहरी राज्यों के नेटवर्क से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल आसार हैं, बस सप्तम शनि की दृष्टि को देखते हुए साझेदारी अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़कर ही अंतिम मुहर लगाएं.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

लाभ स्थान पर चंद्रदेव की मौजूदगी और धन भाव में स्वराशिस्थ शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में तेजी आएगी तथा कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति को देखते हुए यात्रा या धार्मिक कार्यों पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

तृतीय भाव में विराजमान सूर्य के सहयोग से छोटे भाई-बहनों का स्नेह प्राप्त होगा और परिवार में किसी मांगलिक आयोजन को लेकर सार्थक विचार-विमर्श होगा. सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति को देखते हुए जीवनसाथी के साथ संवाद में धैर्य व पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे घरेलू सामंजस्य गहरा होगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, मित्रों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और द्वितीय भाव में बुध-शुक्र की युति चार्टर्ड अकाउंटेंसी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

द्वादश भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति और बदलते मौसम के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता उभर सकती है. रात्रि भोजन में हल्की व सुपाच्य चीजें ग्रहण करें, देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम व टहलने को दिनचर्या में शामिल करें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, हरी मूंग अथवा सफेद मिठाई भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और दूधिया सफेद

तुला राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

शनिवार का दिन तुला राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक प्रगति के प्रबल अवसर लेकर आ रहा है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके नवम भाव से निकलकर कर्म और मान-सम्मान के दशम स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पेशेवर जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. वैदिक पंचांग बताता है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का शुभ मेल आपकी कूटनीतिक सूझबूझ को ठोस परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में राशि स्वामी शुक्र और बुध की स्वराशिस्थ युति 'मालव्य राजयोग' जैसा प्रभाव रचकर व्यक्तित्व को निखार रही है, छठे भाव में विराजमान शनिदेव कार्यस्थल पर विरोधियों को शांत रखेंगे, जबकि लाभ भाव (एकादश स्थान) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा आय के नए स्रोत खोल रहा है.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

दशम भाव में स्वराशि के चंद्रमा और लग्न में बुध-शुक्र की राजयोगकारी युति से प्रशासन, कानून, कला, डिजाइनिंग, मीडिया, बैंकिंग और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवर किसी बड़ी विभागीय जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक संभालेंगे. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यशैली की सराहना होगी. व्यापारिक मोर्चे पर छठे शनि की अनुकूलता से पुराने व्यावसायिक विवाद सुलझेंगे तथा बाहरी राज्यों से नए अनुबंध मिल सकते हैं, केवल दस्तावेजों की शर्तों को स्वयं जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से नियमित आमदनी में इजाफा होगा तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. द्वितीय भाव के सूर्य को देखते हुए पारिवारिक जरूरतों या किसी मांगलिक आयोजन पर कुछ धन व्यय होने के योग हैं, हालांकि दिखावे की खरीदारी पर अंकुश रखें. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से माता-पिता का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही घर में किसी पारिवारिक दायित्व की पूर्ति से संतोष का अनुभव होगा. द्वितीय भाव के सूर्य को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में लग्नस्थ शुक्र के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ आत्मीयता गहरी होगी; वहीं पंचम राहु के कारण प्रेम संबंधों में अनावश्यक भ्रम या जल्दबाजी से बचकर पारदर्शी संवाद रखें.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और लग्न में बुध-शुक्र की युति कानून, प्रबंधन, कला, सिविल सेवा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता को निखारेगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

द्वितीय भाव में सूर्य और एकादश भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति के कारण गले में हल्की संवेदनशीलता, आंखों में थकान या पाचन तंत्र में सुस्ती महसूस हो सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और प्रातःकाल ध्यान व हल्के व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, सफेद मिठाई अथवा चावल दान करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का नीला

वृश्चिक राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्योदय, दूरदर्शी योजनाओं और उच्चाधिकारियों के सहयोग से बड़ी सफलता अर्जित करने का शुभ संकेत लेकर आया है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके अष्टम भाव से निकलकर धर्म और भाग्य के नवम स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बीते दिनों से चली आ रही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी. वैदिक कालगणना के अनुसार, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का दुर्लभ संयोग आपके रुके हुए प्रयासों को गति देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में सूर्यदेव आत्मबल प्रदान कर रहे हैं, कर्म स्थान (दशम भाव) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाई दे रही है, जबकि द्वादश भाव में स्वराशि के शुक्र और बुध विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देते हैं.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

नवम भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा और दशम स्थान पर मंगल-गुरु की प्रबल युति से प्रशासन, चिकित्सा, रक्षा, इंजीनियरिंग, शिक्षा और कानून से जुड़े पेशेवर किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या अधिकारी के सहयोग से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी निर्णायक क्षमता और नेतृत्व कौशल की प्रशंसा होगी. व्यापारिक मोर्चे पर दूरस्थ बाजारों या बाहरी राज्यों के नेटवर्क से नए अनुबंध पक्के होने के प्रबल आसार हैं, बस द्वादश बुध-शुक्र को देखते हुए किसी भी कागजी समझौते की शर्तों को बारीकी से पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से व्यावसायिक मुनाफे में वृद्धि होगी तथा कहीं अटका हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. द्वादश स्थान पर स्वराशि के शुक्र के प्रभाव से यात्रा या सुख-सुविधाओं पर कुछ धन व्यय होने के योग हैं, हालांकि पंचम शनि की दृष्टि को देखते हुए सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

नवम भाव में चंद्रमा के आगमन से पिता और घर के बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही किसी धार्मिक या पारिवारिक यात्रा की योजना बन सकती है. लग्न में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए परिजनों से संवाद करते समय स्वभाव की तेजी या अहंकार को बीच में न आने दें. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और धैर्य से मधुरता बनी रहेगी; वहीं पंचम शनि के असर से प्रेम संबंधों में गंभीरता व पारदर्शिता बनाए रखना रिश्तों को नई गहराई देगा.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और नवम स्थान पर स्वराशि के चंद्रमा की स्थिति सिविल सेवा, चिकित्सा, रक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. वरिष्ठ शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

लग्न भाव में सूर्य और द्वादश स्थान पर शुक्र-बुध की उपस्थिति के कारण शरीर में पित्त, आंखों में हल्की जलन या अनिद्रा की शिकायत उभर सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं, रात्रि में समय पर सोने का प्रयास करें और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम व टहलने को दिनचर्या में शामिल करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, गुड़ अथवा मसूर की दाल भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और दूधिया सफेद

धनु राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन धनु राशि के जातकों के लिए आंतरिक चिंतन, शोधपरक कार्यों और गोपनीय योजनाओं को पुख्ता करने का संदेश लेकर आया है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके सप्तम भाव से निकलकर गूढ़ रहस्य और आकस्मिक बदलाव के अष्टम स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे जल्दबाजी के बजाय धैर्यपूर्वक कदम बढ़ाना श्रेयस्कर रहेगा. वैदिक पंचांग बताता है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का शुभ मेल आपकी अंतर्दृष्टि को सार्थक परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ दिला रही है, लाभ भाव (एकादश स्थान) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति आय के नए द्वार खोल रही है, जबकि चतुर्थ शनि व द्वादश सूर्य पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में संयम बरतने की प्रेरणा देते हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

नवम भाव में राशि स्वामी बृहस्पति और मंगल की युति से उच्च शिक्षा, कानून, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, सलाहकार और शोध क्षेत्र से जुड़े जातक किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक के सहयोग से महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे. अष्टम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के प्रभाव से तकनीकी और विश्लेषणात्मक कार्यों की बारीकियां आसानी से पकड़ में आएंगी. व्यापार जगत में एकादश बुध-शुक्र की बदौलत बाहरी राज्यों या पुराने नेटवर्क से नए ऑर्डर मिल सकते हैं, बस चतुर्थ शनि की दृष्टि को देखते हुए किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को स्वयं जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

लाभ स्थान पर विराजमान स्वराशि के शुक्र और बुध की युति के कारण नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. हालांकि, अष्टम चंद्रमा और द्वादश सूर्य के असर से यात्रा, स्वास्थ्य या घरेलू रखरखाव पर अचानक कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, इसलिए सट्टेबाजी से दूर रहें. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में कारगर साबित होगा. चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति को देखते हुए माताजी के स्वास्थ्य और घरेलू व्यवस्थाओं के प्रति सजग रहें. वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास व धैर्य से सामंजस्य बना रहेगा; प्रेम संबंधों में एकादश शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद रिश्तों को नई मजबूती देगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की खोजी ऊर्जा और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, प्रबंधन, इंजीनियरिंग और शोध की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. एकांत में बैठकर कठिन विषयों का पुनरावलोकन करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वादश स्थान पर सूर्य की उपस्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, अनिद्रा या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, चने की दाल अथवा पीली मिठाई भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और दूधिया सफेद

मकर राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन मकर राशि के जातकों के लिए साझेदारी, जनसंपर्क और व्यावसायिक स्थिरता को नई मजबूती देने का विशेष अवसर लेकर आया है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके छठे भाव से निकलकर साझेदारी और दांपत्य जीवन के सप्तम स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपसी सहयोग और संवाद कौशल निखरेगा. वैदिक पंचांग बताता है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का दुर्लभ संयोग आपकी कर्मठता को सार्थक परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो कर्म भाव (दशम स्थान) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति 'मालव्य राजयोग' रचकर करियर को नई ऊंचाई दे रही है, तृतीय भाव में विराजमान राशि स्वामी शनिदेव पराक्रम बढ़ा रहे हैं, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा गोपनीय योजनाओं और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संकेत देता है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दशम भाव में शुक्र-बुध की राजयोगकारी युति और सप्तम स्थान पर स्वराशिस्थ चंद्रमा के गोचर से प्रशासन, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कानून और प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या क्लाइंट प्रोजेक्ट मिल सकता है. कार्यस्थल पर टीम वर्क और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल से लंबित लक्ष्य पूरे होंगे. व्यापारिक मोर्चे पर साझेदारी के कार्यों से अच्छा मुनाफा होगा तथा बाहरी राज्यों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं, बस अष्टम भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

एकादश भाव में सूर्य की मजबूती और कर्म स्थान के शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति को देखते हुए शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों या किसी को उधार देने से बचें. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए काम की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

सप्तम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के आगमन से जीवनसाथी का भरपूर भावनात्मक संबल और सहयोग मिलेगा, जिससे घर में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर सार्थक चर्चा होगी. तृतीय भाव में शनि की उपस्थिति से छोटे भाई-बहनों और वरिष्ठ परिजनों का मार्गदर्शन किसी पारिवारिक निर्णय में सहायक बनेगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद आपसी विश्वास को नई गहराई देगा.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और दशम स्थान पर बुध-शुक्र की युति सिविल सेवा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कानून, प्रबंधन और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और समयबद्ध मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

अष्टम भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति और बदलते मौसम के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, कमर के निचले हिस्से में जकड़न या मौसमी जुकाम उभर सकता है. संतुलित व सुपाच्य आहार ग्रहण करें, अत्यधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाएं और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम व हल्के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल अथवा सफेद मिठाई भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी नीला और दूधिया सफेद

कुंभ राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में अनुशासन, प्रतिस्पर्धियों पर विजय और भाग्य के सहयोग से लंबित लक्ष्यों को साकार करने का अवसर लेकर आया है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके पंचम भाव से निकलकर रोग, ऋण और शत्रुहंता छठे स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे जटिल कार्यों को सुलझाने की क्षमता प्रबल होगी. वैदिक पंचांग बताता है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का शुभ संयोग आपकी सूझबूझ को सार्थक परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति किस्मत का साथ दिला रही है, कर्म भाव (दशम स्थान) में विराजमान सूर्यदेव नेतृत्व क्षमता को निखार रहे हैं, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा साझेदारी व दांपत्य जीवन में संतुलन साधने का संदेश देता है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दशम भाव में सूर्य की मजबूती और नवम स्थान पर शुक्र-बुध की शुभ युति से सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षण और शोध क्षेत्र से जुड़े पेशेवर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे. छठे भाव में स्वराशि के चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में विरोधी शांत रहेंगे और विभागीय अड़चनें दूर होंगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या बाहरी संपर्कों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं, बस सप्तम भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए किसी भी व्यावसायिक साझेदारी अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

नवम भाव में विराजमान स्वराशि के शुक्र और द्वितीय स्थान के शनि की शुभ स्थिति से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य या दैनिक व्यवस्थाओं पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, इसलिए किसी को उधार देने से बचें. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

नवम भाव में बुध-शुक्र की युति से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, साथ ही परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. सप्तम भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति को देखते हुए वैवाहिक जीवन में छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और जीवनसाथी के दृष्टिकोण को महत्व दें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, आपसी संवाद रिश्तों में नया विश्वास जगाएगा.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और नवम स्थान पर बुध-शुक्र की युति कोडिंग, सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, प्रबंधन और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. पुराने प्रश्नपत्रों को समय सीमा में हल करना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

छठे भाव में चंद्रमा और सप्तम स्थान पर मंगल-केतु की उपस्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या बदलते मौसम से जुकाम उभर सकता है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं, हल्का व सुपाच्य आहार ग्रहण करें और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम व टहलने को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल अथवा सफेद मिठाई भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी नीला और दूधिया सफेद

मीन राशि: 28 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का छठा दिन मीन राशि के जातकों के लिए रचनात्मक प्रतिभा, बौद्धिक निर्णय क्षमता और भाग्योदय के नए अवसर लेकर आया है. सूर्योदय के कुछ ही देर बाद प्रातः 07:23 बजे चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर संतान, शिक्षा और विवेक के पंचम स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपकी योजनाएं स्पष्ट आकार लेंगी. वैदिक पंचांग बताता है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पूरी रात व्याप्त रहेगी, वहीं दोपहर 12:51 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' (तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र) और रात्रि 08:17 बजे तक 'शुक्ल योग' का शुभ मेल आपके विचारों को व्यावहारिक सफलता में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में विराजमान सूर्यदेव वरिष्ठों व पिता का सहयोग दिला रहे हैं, छठे भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला रही है, जबकि अष्टम भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध गोपनीय वित्तीय मामलों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देते हैं.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा और भाग्य स्थान पर सूर्य की प्रबल स्थिति से शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, प्रशासन, कला और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवर अपनी रचनात्मक सूझबूझ से वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीतेंगे. छठे स्थान पर गुरु-मंगल की युति के चलते दफ्तर में लंबित विभागीय चुनौतियां आसानी से हल होंगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल आसार हैं, बस अष्टम बुध-शुक्र को देखते हुए किसी भी साझेदारी अनुबंध या टैक्स संबंधी दस्तावेज पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर न करें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

नवम भाव में सूर्य और पंचम स्थान के चंद्रमा की शुभ दृष्टि से पैतृक संपत्ति या पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. हालांकि, अष्टम भाव में शुक्र-बुध की युति के कारण आकस्मिक लाभ के साथ-साथ घरेलू रखरखाव या वाहन पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, इसलिए सट्टेबाजी से बचें. वैदिक कालगणना के अनुसार आज सुबह 09:31 से 10:50 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के आगमन से संतान पक्ष की किसी उपलब्धि से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा और किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर सार्थक चर्चा होगी. नवम सूर्य के प्रभाव से पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद किसी पारिवारिक निर्णय में मार्गदर्शक बनेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों में नई ताजगी भरेगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और पंचम स्थान पर स्वराशिस्थ चंद्रमा की स्थिति उच्च शिक्षा, शोध, सिविल सेवा, चिकित्सा और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता को निखारेगी. कठिन अध्यायों के शॉर्ट नोट्स दोहराना और समूह चर्चा में भाग लेना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

लग्न भाव में शनि और अष्टम स्थान पर शुक्र-बुध की उपस्थिति के कारण मौसम के बदलाव से जुकाम, जोड़ों में हल्की जकड़न या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता उभर सकती है. ठंडी तासीर वाली चीजों से दूरी बनाएं, हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और प्रातःकाल अनुलोम-विलोम व टहलने को दिनचर्या में शामिल करें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

शनिवार और शुक्ल योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, चने की दाल अथवा पीली मिठाई भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 2, 3, 7

शुभ रंग: सुनहरा पीला और दूधिया सफेद

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