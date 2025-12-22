हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म2025 में भारत के 7 सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल: कश्मीर से वाराणसी तक, जानें लोग कहां-कहां घूमें?

2025 में भारत के 7 सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल: कश्मीर से वाराणसी तक, जानें लोग कहां-कहां घूमें?

India tourist destinations 2025: साल 2025 खत्म होने को आया है. ऐसे में इस वर्ष लोगों ने कौन-सी जगहों पर घूमने के लिए गए इसकी लिस्ट आ चुकी है. जानिए साल 2025 में भारत की 7 पसंदीदा पर्यटन स्थल?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

India 7 tourist destinations 2025: साल 2025 खत्म होने को आ चुका है. ऐसे में भारत एक बार फिर से विश्व के सबसे गतिशील पर्यटन स्थलों में बनकर उभरा है. इस साल, घरेलू पर्यटन ने भारतीय यात्रियों को हमेशा की तरह फिर से विविधता और आनंद दिया है.

बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल यात्रा प्रेरणा और बड़े स्तर पर सांस्कृतिक आयोजनों की निरंतर वापसी ने भारतीयों को देश के अंदर और अधिक गहराई तक यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया है.

आइए जानते हैं साल 2025 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा कहां यात्रा और किन जगहों पर यात्रा की?

भारतीयों लोगों द्वारा खोजी गई जानकारी के आधार पर साल 2025 में भारत के 7 सर्वश्रेष्ठ यात्रा स्थल-

प्रयागराज महाकुंभ मेला

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ मेला 2025 में भारत का सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला पर्यटन स्थल रहा. 144 वर्षों में में एका बार आयोजित होने वाला यह धार्मिक नजारा देश की यात्रा स्थल में सबसे महत्वपूर्ण साबित रहा.

इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, आध्यात्मिक साधक, फोटोग्राफर और आस्था के सागर में डूबे लाखों लोग इस आयोजन का हिस्सा रहे. 

साल 2025 में महाकुंभ यात्रा स्थल के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण रहा?

  • जीवन में एक बार आने वाले भव्य अवसर के कारण
  • प्रबल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आकर्षण के कारण
  • वैश्विक स्तर पर महाकुंभ की चर्चा

धरती का स्वर्ग कश्मीर

साल 2025 में कश्मीर भारत के सबसे अधिक खोजे और देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक रहा. यात्री इस इलाके के मनमोहक दृश्य, निर्मल झील और बर्फ से ढकी सुंदर चोटियां यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है.

कश्मीर की यात्राएं केवल व्यस्त महीनों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सभी मौसमों में लोगों यहां आए.

इस दौरान पर्यटकों ने डल झील में पारंपरिक शिकारा नावों पर समय बिताने के साथ अल्पाइन घास के मैदानों का भ्रमण किया और विंटर खेलों और स्कीइंग के लिए गुलमर्ग को लिस्ट में पहले रखा.

बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा के साथ कश्मीर भी साल 2025 में बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में शामिल रहा. 

पांडिचेरी

साल 2025 में यात्रियों ने अपने हॉलिडे को बेहतर बनाने के लिए पांडिचेरी को भी पसंदीदा स्थान के रूप में चुना.फ्रांसीसी शैली से प्रेरित वास्तुकला, पेड़ों के छाए से घिरी सड़कें, हल्के रंग वाली इमारतें और शांत समुद्र का किनारा पर्यटकों के दिल में बस गया.

पांडिचेरी विशेष रूप से उन यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो पैदल घूमने योग्य क्षेत्र और सुकून की तालाश में रहते हैं. 

पांडिचेरी में सुबह के समय सड़कों पर साइकिल चलाते हुए और दोपहर को स्थानीय कैफे में समय बिताने के साथ शाम को समुद्र किनारे डलते सुरज को देखना पुडुचेरी को खास पहचान देता है. 

गोवा

साल 2025 में गोवा की लोकप्रियता भी कम नहीं हुई और इस इलाके को हर उम्र के लोगों ने पसंद किया. गोवा में समुद्र तट प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने रहे, लेकिन ये आकर्षण केवल गोवा के सुंदर तट तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि यहां का खान-पान, मौसमी त्योहार और भारत-पुर्तगाली विरासत ने पर्यटकों को बार-बार अपनी ओर आकर्षित किया.

लद्दाख

साल 2025 में लद्दाख उन पर्यटकों के लिए एक डेस्टिनेशन के रूप में उभरा जिन्हें चुनौती और स्पष्टता पसंद थी. इसके ऊबड़-खाबड़ और पथरीले इलाके, ऊंचे पहाड़ी दर्रे और पैंगोंग और त्यो मोरीरी जैसे प्रसिद्ध एडवेंचर के शौकीनों को खींचती रही.

लेह-मनाली हाईवे जैसे रास्ते ट्रिप बाइकर्स की पहली पसंद के रूप में बनकर उभरे. 

वाराणसी

वाराणसी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक से जुड़ाव रखने वाले यात्रियों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करता है. विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक होने के कारण यहां कि रीति-रिवाजों, दोहराव और निरंतर चलने वाला माहौल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. 

वाराणसी के सुंदर घाट, भक्ति, संगीत, और गंगा किनारे नाव की सवारी काफी मनमोहक है. इस दिलचस्प क्वालिटी ने यह पक्का किया कि, वाराणसी 2025 में भी यात्रियों के लिए एक खास जगह बनकर उभरा. 

उदयपुर

उदयपुर का शाही अंदाज, बनावट और शांत झीलों ने इसे वर्ष 2025 की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थानों में जगह दी. झीलों के शहर के नाम से चर्चित इसे इलाके ने महलों, हवेलियों और शानदार मेहमाननवाजी ने यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया. पिछोला झील पर डूबते सूर्य बोट राइड और सिटी पैलेस ने यात्रियों को काफी खुश किया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Tourist Destination INDIA Year 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: सपा विधायक रागिनी सोनकर बोलीं- 'आई लव मोहम्मद कहने पर बच्चों को करते हैं गिरफ्तार'
LIVE: सपा विधायक रागिनी सोनकर बोलीं- 'आई लव मोहम्मद कहने पर बच्चों को करते हैं गिरफ्तार'
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Aravali Hills: अरावली पर विवाद..सरकार का क्या जवाब? | Hills Protest | abp News
Bulandshahr केस में सजा का एलान, सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास | Breaking | ABP News
Jeetan Ram Manjhi ने BJP को दिखाई आंख, Rajya Sabha सीट की कर दी डिमांड... Pawan Singh होंगे हैरान !
Cough Syrup Case: UP में बैन कोडीन कफ सिरप पर हुई बड़ी कार्रवाई | Codeine | Etah | ABP NEWS
Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: सपा विधायक रागिनी सोनकर बोलीं- 'आई लव मोहम्मद कहने पर बच्चों को करते हैं गिरफ्तार'
LIVE: सपा विधायक रागिनी सोनकर बोलीं- 'आई लव मोहम्मद कहने पर बच्चों को करते हैं गिरफ्तार'
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
हेल्थ
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget