हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal: 7 अक्टूबर 2025 राशिफल, आज शनि, गुरु मिलकर दे रहे बड़ा संकेत, चंद्रमा इन राशियों को कर रहा सावधान

Rashifal: 7 अक्टूबर 2025 राशिफल, आज शनि, गुरु मिलकर दे रहे बड़ा संकेत, चंद्रमा इन राशियों को कर रहा सावधान

Horoscope Today: आज 7 अक्टूबर 2025 का राशिफल पढ़ें, मीन चंद्र और तुला मंगल का दुर्लभ योग किसे देगा सफलता और कौन फंसेगा उलझन में. जानें 12 राशियों का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Oct 2025 05:14 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: आज की ग्रह-स्थिति तीव्र है. चंद्रमा मीन राशि में और मंगल तुला में सक्रिय हैं, जिससे निर्णय और भावनाओं का टकराव बनेगा. ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार यह संयोग व्यक्ति को अचानक कदम उठाने की ओर प्रेरित करता है. पांच राशियों को उन्नति के अवसर मिलेंगे, जबकि तीन राशियां जल्दबाज़ी में नुकसान उठा सकती हैं. जानें 7 अक्टूबर का राशिफल.

आज का पंचांग, 7 अक्टूबर 2025 (दिल्ली, IST)

  • तिथि: आश्विन शुक्ल पूर्णिमा (05:40 PM तक), फिर कृष्ण पक्ष प्रारंभ
  • वार: मंगलवार
  • नक्षत्र: उत्तरभाद्रपदा (11:50 AM तक), फिर रेवती
  • योग: वृद्धि-ध्रुव
  • करण: गरज-वणिज
  • चंद्र राशि: मीन
  • सूर्य राशि: कन्या
  • राहुकाल: 03:17 PM – 04:45 PM
  • अभिजीत मुहूर्त: 11:51 AM – 12:38 PM

मेष (Aries)

आज करियर में निर्णायक क्षण आ सकता है. किसी मीटिंग या चर्चा में आपका साहस दूसरों को प्रभावित करेगा, पर क्रोध से नुकसान संभव है. आर्थिक रूप से लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं. परिवार में मतभेद को संभालें; ग्रह स्थिति कहती है कि आज संवाद ही समाधान है.
आज का मंत्र: ॐ भास्कराय नमः
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
उपाय: सुबह सूर्य को लाल पुष्प व गुड़ से अर्घ्य दें; कार्य-स्थल पर ‘शिव’ का नाम लें.

वृषभ (Taurus)

आज पुराने सौदे से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, पर व्यय पर नियंत्रण ज़रूरी है. किसी मित्र से वित्तीय विवाद का समाधान संभव है. रिश्तों में ईमानदारी ही रक्षा-कवच बनेगी. स्वास्थ्य में त्वचा-एलर्जी या थकान संभव है.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6
उपाय: तांबे के पात्र में जल रखकर सूर्य को अर्पित करें और कमल पुष्प से नमस्कार करें.

मिथुन (Gemini)

बुध आपकी बुद्धि और अभिव्यक्ति को तीव्र बना रहा है. आज बोलने से पहले सोचें. एक शब्द आपकी प्रतिष्ठा बदल सकता है. करियर में विचारों का सम्मान मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से स्थिरता रहेगी. रिश्तों में मन-मुटाव दूर करने का समय है. स्वास्थ्य में सिरदर्द या नींद की कमी हो सकती है.
आज का मंत्र: ॐ आदित्याय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 5
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ कर निर्णय-शक्ति बढ़ाएं.

कर्क (Cancer)

आज कोई पुरानी बात दिल दुखा सकती है. कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन का अवसर मिलेगा पर निर्णय सोच-समझकर लें. धन लाभ के साथ परिवार में स्नेह बढ़ेगा. स्वास्थ्य में पाचन पर ध्यान दें.
आज का मंत्र: ॐ नमः शिवाय
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, मन स्थिर होगा.

सिंह (Leo)

आज आत्मविश्वास उच्च रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में हैं. किसी प्रोजेक्ट की सफलता से पहचान बढ़ेगी. धन आगमन के साथ अप्रत्याशित खर्च भी हो सकता है. प्रेम जीवन में तनाव दूर होगा. स्वास्थ्य में रक्तचाप संतुलित रखें.
आज का मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर दिन आरंभ करें; मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करें.

कन्या (Virgo)

कैरियर में नई चुनौती आएगी पर अंत आपके पक्ष में रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रिश्तों में किसी गलतफहमी का अंत होगा. स्वास्थ्य में अनिद्रा और तनाव से बचें.
आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 7
उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर 11 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

तुला (Libra)

आज कार्यस्थल पर अचानक बदलाव संभव है. नई जिम्मेदारी मिलेगी. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. प्रेम संबंध में संवाद से सब सुलझेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 8
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज कोई अप्रत्याशित समाचार आपको भावनात्मक करेगा. नौकरी में मान-सम्मान मिलेगा. व्यापार में बड़ा सौदा तय हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 4
उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं और शनि स्तोत्र पढ़ें.

धनु (Sagittarius)

गुरु आपकी कार्य-नीति को मार्गदर्शन दे रहे हैं. आज निर्णय-शक्ति प्रबल रहेगी. कार्य-स्थल पर प्रशंसा और आर्थिक लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ विष्णवे नमः
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3
उपाय: हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं.

मकर (Capricorn)

कार्यस्थल पर अतिरिक्त दायित्व मिलेगा. आर्थिक स्थिति सुधरेगी पर थकान भी बढ़ेगी. रिश्तों में संयम रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और नींबू दान करें.

कुंभ (Aquarius)

आज किसी नए अनुबंध या अवसर से भाग्य का मोड़ आ सकता है. आर्थिक स्थिरता मिलेगी. प्रेम संबंध में निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः
Lucky Color: जामुनी
Lucky Number: 7
उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आपकी राशि में है. भावनाएं आज शिखर पर रहेंगी. आज आत्म-चिंतन का दिन है. करियर में कोई पुराना विवाद सुलझेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ नमो नारायणाय
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 2
उपाय: विष्णु मंदिर में तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें.

FAQ

Q1: आज किस राशि को सबसे अधिक लाभ के संकेत हैं?
सिंह, मकर, धनु और मिथुन को कार्य-स्थल पर उन्नति की संभावना.
Q2: किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए?
वृषभ, कर्क और तुला को निर्णय-पूर्व सोच-समझ जरूरी है.
Q3: ग्रह स्थिति का सार?
मीन चंद्र और तुला मंगल की ऊर्जा, भावनाओं और निर्णय का संघर्ष; सही मार्ग आत्म-संयम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 07 Oct 2025 05:14 AM (IST)
Horoscope Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today
Advertisement
