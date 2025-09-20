Rashifal: 20 सितंबर 2025, शनिवार को चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे. कृष्ण चतुर्दशी और पितृ पक्ष का यह दिन संबंधों, करियर और मानसिक शांति की बड़ी परीक्षा ले सकता है. सिंह, वृश्चिक और मकर राशि पर दबाव बढ़ेगा, जबकि मिथुन, तुला और कुंभ राशि को अप्रत्याशित लाभ और सम्मान मिलेगा.

मेष राशि - प्रेम और करियर में बड़ा संघर्ष

आज मेष राशि वालों के लिए दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा प्रेम और संतान से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है. छात्रों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और मन विचलित रहेगा.

प्रेम संबंधों में अविश्वास और कटु वाणी रिश्ते को तोड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर संदेह किया जाएगा. आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें. आज के दिन अहंकार और गुस्सा आपको भारी नुकसान पहुँचा सकता है. संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

फलदीपिका के अनुसार पञ्चमे चन्द्रे क्लेशः. यानी पंचम भाव में चंद्रमा संतान और प्रेम जीवन में क्लेश लाता है.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 3 । उपाय: गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें.

वृषभ राशि - घर में विवाद, माता का स्वास्थ्य प्रभावित

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक जीवन में कलह का संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर-परिवार में तनाव बढ़ा सकता है. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी.

प्रॉपर्टी विवाद या वाहन संबंधी परेशानी सामने आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी भावनात्मक स्थिति आपके निर्णयों को प्रभावित करेगी. प्रेम जीवन में साथी की नाराजगी आपको परेशान कर सकती है. ध्यान और संयम से ही दिन संभलेगा.

बृहत जातक के अनुसार चतुर्थस्थे चन्द्रे गृहक्लेशः. यानी चौथे भाव में चंद्रमा गृहकलह और मानसिक तनाव देता है.

Lucky Color: धूसर । Lucky Number: 6 । उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.

मिथुन राशि - साहस बढ़ेगा, पर रिश्ते टूट सकते हैं

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा साहस तो देगा, लेकिन जल्दबाजी और गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है. भाई-बहनों से टकराव हो सकता है.

छोटी यात्रा बाधित होगी या उसमें अड़चन आ सकती है. ऑफिस में सहकर्मी आपकी पीठ पीछे साजिश कर सकते हैं. प्रेम जीवन में आपसी संवाद टूटने से संबंध बिगड़ सकते हैं.

फलदीपिका के अनुसार तृतीयस्थे चन्द्रे कलहो जायते. यानी तीसरे भाव में चंद्रमा विवाद और कलह लाता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 5 । उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और भाई-बहनों का सम्मान करें.

कर्क राशि - धन और परिवार में खतरनाक मोड़

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन धन और परिवार से जुड़े विवादों से भरा रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा वाणी में कठोरता ला सकता है. परिवार में कटुता और पैसों को लेकर बड़ा विवाद संभव है. खानपान की लापरवाही से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से अनियोजित खर्च आपके बजट को बिगाड़ देगा. प्रेम जीवन में तकरार से दूरी बढ़ सकती है.

बृहत जातक के अनुसार द्वितीयस्थे चन्द्रे विवादः. यानी दूसरे भाव में चंद्रमा विवाद और धनहानि कराता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2 । उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और पितरों को जल अर्पित करें.

सिंह राशि - गुस्सा और अहंकार से भारी नुकसान

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अहंकार और गुस्से से भरा रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन साथ ही अहंकार आपके रिश्तों को तोड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और वरिष्ठ दोनों आपके रवैये से नाराज हो सकते हैं. प्रेम जीवन में वाद-विवाद अलगाव तक पहुँचा सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड प्रेशर और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं.

बृहत संहिता के अनुसार लग्नस्थे चन्द्रे सुखदुःखप्रदः. यानी लग्न में चंद्रमा सुख और दुःख दोनों देता है.

Lucky Color: सुनहरा । Lucky Number: 1 । उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें.

कन्या राशि - थकान और अनावश्यक खर्च

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से कठिन हो सकता है. द्वादश भाव का चंद्रमा अनावश्यक खर्च बढ़ाएगा. विदेश से जुड़े काम में बाधा आ सकती है.

कोर्ट-कचहरी के मामलों में उलझन बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. प्रेम संबंधों में दूरी और उपेक्षा का भाव रहेगा.

फलदीपिका के अनुसार द्वादशस्थे चन्द्रे व्ययं करोति. यानी बारहवें भाव में चंद्रमा व्यय और थकान देता है.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 7 । उपाय: विष्णु मंदिर में दीपदान करें और जरूरतमंद को भोजन कराएँ.

तुला राशि - अचानक लाभ, पर विश्वासघात का डर

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी भी है और खतरनाक भी. लाभ भाव का चंद्रमा आय बढ़ाएगा और नए अवसर लाएगा. मित्रों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. लेकिन इसी के साथ विश्वासघात का डर भी रहेगा. प्रेम जीवन गहराई पकड़ेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से झगड़ा हो सकता है.

बृहत जातक के अनुसार लाभस्थे चन्द्रे लाभः विवादश्च. यानी लाभ भाव में चंद्रमा लाभ भी देता है और विवाद भी.

Lucky Color: गुलाबी । Lucky Number: 9 । उपाय: मंदिर में दीपदान करें और गौ सेवा करें.

वृश्चिक राशि - करियर और यश पर संकट

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और प्रतिष्ठा को झकझोर सकता है. दशम भाव का चंद्रमा आपके कार्यों को सामने लाएगा. मेहनत रंग लाएगी तो यश मिलेगा, लेकिन गलती हुई तो आलोचना और अपमान झेलना पड़ेगा.

पिता या वरिष्ठ से विवाद संभव है. राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को विरोधियों का सामना करना पड़ेगा. प्रेम जीवन स्थिर रहेगा, लेकिन करियर का दबाव संबंधों पर असर डालेगा.

फलदीपिका के अनुसार दशमस्थे चन्द्रे कीर्तिहानिः. यानी दशम भाव में चंद्रमा यश और अपयश दोनों देता है.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 8 । उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

धनु राशि - भाग्य कमजोर, यात्राओं में अड़चन

धनु राशि वालों के लिए आज भाग्य कमजोर रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा शिक्षा और यात्रा में अड़चनें डालेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई होगी. धार्मिक कार्यों में मन तो लगेगा लेकिन परिवार के बड़े सदस्य से विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन में दूरी बढ़ सकती है.

बृहत जातक के अनुसार नवमस्थे चन्द्रे भाग्यहानिः. यानी नवम भाव में चंद्रमा भाग्य की परीक्षा लेता है.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 6 । उपाय: पीली वस्तु का दान करें और गुरु का आशीर्वाद लें.

मकर राशि - अचानक संकट और चोट का भय

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खतरनाक है. अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक दुर्घटना, चोट और विवाद ला सकता है. टैक्स, बीमा या कानूनी मामलों में कठिनाई होगी. गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों और पेट संबंधी समस्या हो सकती है. प्रेम जीवन में धोखे या अविश्वास का खतरा है.

फलदीपिका के अनुसार अष्टमे चन्द्रे क्लेशः. यानी अष्टम भाव में चंद्रमा रोग और संकट कराता है.

Lucky Color: गहरा नीला । Lucky Number: 4 । उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शनिदेव की पूजा करें.

कुंभ राशि - रिश्तों में दरार और धोखा

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन दांपत्य और प्रेम जीवन की परीक्षा लेने वाला है. सप्तम भाव का चंद्रमा विवाहेतर संबंध उजागर कर सकता है. व्यापारिक साझेदारी में धोखा संभव है. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव अटक सकते हैं. प्रेम जीवन में साथी से दूरी और कटुता बढ़ सकती है.

बृहत जातक के अनुसार सप्तमस्थो चन्द्रः कलहो दारदुःखं च ददाति. यानी सप्तम भाव में चंद्रमा विवाह और संबंधों में कठिनाई देता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 5 । उपाय: दंपति देव की पूजा करें.

मीन राशि - स्वास्थ्य पर प्रहार, तनाव बढ़ेगा

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य और तनाव से जुड़ी चुनौतियाँ लेकर आएगा. षष्ठ भाव का चंद्रमा शत्रुओं पर विजय तो दिलाएगा, लेकिन साथ ही रोग और मानसिक दबाव भी बढ़ाएगा.

कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की जीत होगी, लेकिन थकान और पाचन की समस्या बढ़ेगी. प्रेम जीवन में दूरी और उपेक्षा का भाव रहेगा.

फलदीपिका के अनुसार षष्ठस्थे चन्द्रे रिपुविजयः व्याधिः च. यानी षष्ठ भाव में चंद्रमा शत्रु पर विजय दिलाता है, लेकिन स्वास्थ्य बिगाड़ता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 2 । उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएँ और गौ सेवा करें.

आज का पंचांग

तिथि: कृष्ण पक्ष चतुर्दशी (पितृ अमावस्या से एक दिन पूर्व)

वार: शनिवार

नक्षत्र: मघा (सुबह 06:35 से दिनभर)

योग: साध्य योग

करण: विष्टि, शकुनि

चंद्रमा: सिंह राशि

सूर्य: कन्या राशि

आज का मंत्र: गरुड़ पुराण के अनुसार मघायां पितृकार्यं तु सदा श्रेयस्करं स्मृतम्. यानी मघा नक्षत्र में किया गया पितृ कर्म अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है.

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.