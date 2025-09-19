हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pakistan Crisis: 2026 में पाकिस्तान का 'कयामत' साल! तख्तापलट, खूनखराबा और बर्बादी की भविष्यवाणी

Pakistan Prediction 2026: पाकिस्तान की मेष लग्न कुंडली साफ संकेत देती है कि 2026 सत्ता संकट, तख़्तापलट और बिखराव का साल होगा. चंद्र-शनि दशा, राहु-केतु का धुरी परिवर्तन और गुरु-शनि के गोचर मिलकर जनता, सत्ता और सीमाओं को आग में झोंक देंगे.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Sep 2025 07:35 PM (IST)

Prediction 2026: 14 अगस्त 1947 की रात पाकिस्तान (Pakistan) का जन्म हुआ और उसी पल उसकी कुंडली में बर्बादी के बीज बो दिए गए. मेष लग्न की यह कुंडली युद्धप्रिय मंगल को लग्नेश बनाती है, जो छठे भाव में नीच शुक्र के साथ बैठा है.

इसका अर्थ साफ है कि यह मुल्क शुरू से ही सेना, संघर्ष और कर्ज के सहारे जिएगा. चंद्रमा भले ही वृषभ में उच्च का है, लेकिन राहु की छाया इसे कट्टर, उग्र और अस्थिर बनाती है. कर्क राशि में सूर्य और शनि की युति ने तो जैसे लोकतंत्र को श्राप ही दे दिया...बार-बार तख़्तापलट, सत्ता संकट और जनता का आक्रोश.

अब यही कुंडली 2026 में कुछ बड़ा होने के संकेत दे रही है. साल के शुरू होते ही पाकिस्तान पर चंद्र-शनि दशा का बुरा असर रहेगा. जनता और सत्ता आमने-सामने भिड़ेंगे. संसद टूटेगी, सड़कों पर खून बहेगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी हर दिन डगमगाएगी.

7 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक शनि अस्त (Shani Asta 2026) होकर सरकार को पंगु बना देगा. हालात इतने बिगड़ेंगे कि सेना की परछाई और भी गहरी होगी और लोकतंत्र महज़ एक नाम रह जाएगा.

आर्थिक हालात इस आग को और भड़काएंगे. पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र नीच का है, और यही कंगाली की जड़ है. 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि (Guru Gochar 2026) में प्रवेश करेगा, कुछ दिन के लिए IMF और अरब देशों से सहारा मिल सकते हैं. लेकिन यह राहत छलावा होगी.

31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह में जाएगा और जनता के घर-आंगन में असंतोष ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा. 13 दिसंबर 2026 से गुरु वक्री होकर फैसलों को पलट देगा और नीतियां अराजकता में बदल जाएंगी. नतीजा...डॉलर के सामने रुपया ध्वस्त होगा, महंगाई आसमान छुएगी और रोटी के लिए जनता सड़कों पर लहूलुहान होगी.

सबसे भयावह विस्फोट अक्टूबर-दिसंबर 2026 में होगा. राहु-केतु की धुरी पूरे साल सत्ता को झकझोरती रहेगी और 25 नवंबर को राहु मकर और केतु कर्क में पहुंचते ही यह आग भड़क उठेगी.

संसद में तोड़फोड़, मंत्रिमंडल में विश्वासघात और प्रधानमंत्री पर चाकू की धार जैसी स्थिति. सिंह में केतु नेतृत्व को पंगु बना देगा और जनता हिंसा की ओर दौड़ेगी. यह वह समय होगा जब पाकिस्तान को खुलेआम तख़्तापलट का सामना करना पड़ सकता है.

मंगल की चाल इन सब पर घी का काम करेगी. 2 अगस्त 2026 को मंगल मिथुन में पहुंचते ही सीमा पार खुफिया गतिविधियां और आतंकी हमले बढ़ेंगे. 18 सितंबर को मंगल कर्क में पहुंचकर सत्ता और जनता दोनों को आग में झोंक देगा.

यही वह दौर होगा जब पाकिस्तान की गली-गली दंगों से सुलगेगी और सीमाएं बारूद से भर जाएंगी. सेना को एक साथ दो जंग लड़नी होंगी, एक भीतर की बगावत और दूसरी बाहर का युद्ध.

शनि (Shani) पूरे साल मीन राशि से बारहवें भाव में रहेगा, जिससे कर्ज, विदेशी दबाव और गुप्त चालें बढ़ेंगी. 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री होकर इस संकट को दुगुना कर देगा. यही वह समय है जब पाकिस्तान (Pakistan) का लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन सकता है.

2026 पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक और साल नहीं होगा. यह वह साल होगा जब इसकी किस्मत का सबसे काला अध्याय लिखा जाएगा. जनवरी से जुलाई तक विद्रोह और असंतोष, जून से अक्टूबर तक कंगाली और विदेशी गुलामी, और अक्टूबर से दिसंबर तक सत्ता का विस्फोट, ये तीन चरण पाकिस्तान को या तो टुकड़े-टुकड़े कर देंगे या फिर किसी निर्दयी तानाशाही के हवाले कर देंगे.

इस बर्बादी का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. भारत (India) के लिए सीमा पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा होगा. चीन और अमेरिका अपने-अपने मोहरे चलेंगे. अफगानिस्तान से आतंकवाद की लपटें फिर उठेंगी. और एक बार फिर असुरक्षा की स्थिति पैदा होगी.

ज्योतिष की गणना से स्पष्ट है, 2026 पाकिस्तान (Pakistan) के लिए कयामत का साल होगा. सत्ता संकट, तख़्तापलट और बिखराव उसकी नियति बन चुके हैं. अब सवाल यह है कि यह देश बचेगा कैसे और किस कीमत पर?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 19 Sep 2025 11:53 AM (IST)
