हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 27 अक्टूबर 2025 मंगल गोचर वृश्चिक राशि में, सोमवार को शिव कृपा से कर्म से किसका बनेगा भाग्य?

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 27 अक्टूबर 2025 मंगल गोचर वृश्चिक राशि में, सोमवार को शिव कृपा से कर्म से किसका बनेगा भाग्य?

Aaj Ka Rashifal: 27 अक्टूबर 2025 सोमवार का राशिफल. मंगल का आज वृश्चिक राशि में गोचर है. शिव पूजन योग से आज कर्म, आत्मविश्वास और ऊर्जा का संगम बनेगा. जानें किस राशि को मिलेगा शक्ति और सफलता का वरदान.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Oct 2025 05:58 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 27 अक्टूबर 2025, सोमवार को वृश्चिक राशि में मंगल और धनु राशि में चंद्रमा की एंट्री कर्म, साहस और आस्था का संतुलन लाने जा रही है. शिव पूजन से मन शांत और निर्णय सटीक रहेंगे. आज शक्ति भी है, साधना भी और सफलता का संकेत भी. तो आइए जानते हैं आपका राशिफल.

मेष (Aries)

धनु चंद्र और वृश्चिक-मंगल आपकी चाल में तीव्रता ला रहे हैं, साहस जरुरी है पर आवेग से बचें. आज निर्णय बड़ी दिशा तय कर सकते हैं संयम और स्पष्टता आपके साथ रखेंगे.
Career/Finance: जो जोखिम आपने सोचा था, उसमें कुछ प्रगति दिखेगी, पर दस्तावेज व शर्तें कड़ाई से जांचें.
Love: शब्दों में संयम रखें छोटा विवाद बढ़ सकता है.
Health: सिरधड़कन/उत्तेजना से बचें आराम व शांति जरुरी.
शिव-उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और गुड़ चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय 11 बार जाप.
Lucky Color / Number / शुभ समय: लाल | 9 | सुबह 8:00-9:20

वृषभ (Taurus)

मंगल-ऊर्जा आपके कार्यों को गति देगी लेकिन स्थिरता बनाए रखना जरुरी है. संपत्ति या जमीन-संबंधी निर्णय आज पोजिटिव मोड़ ले सकते हैं, पर कागजात सूक्ष्मतापूर्वक देखें.
Career/Finance: रियल-एस्टेट/लॉन्ग-टर्म निवेश पर गौर करें संभावित लाभ.
Love: साथी का व्यवहार व्यावहारिक रहेगा और स्नेह रहेगा.
Health: आँखों व जल-संतुलन पर ध्यान.
शिव-उपाय: बेलपत्र व कच्चा दूध से शिव-अभिषेक दान में सफेद वस्तु.
Lucky Color / Number / शुभ समय: सफेद | 6 | दोपहर 12:00-13:30

मिथुन (Gemini)

धनु-चंद्र ने आपकी सोच को बड़ा बनाया है वृश्चिक-मंगल गहराई और दृढ़ता जोड़ रहा है, आज डेटा-आधारित वार्ता और लिखित अनुबंध सफल रहेंगे.
Career/Finance: बातचीत/नेगोशिएशन पर दबाव बनाकर लाभ ले सकते हैं लिखित शर्तें अनिवार्य.
Love: सम्बन्धों में जिम्मेदारी की टोन आएगी खुलकर बात करें.
Health: पाचन/गले का ख्याल रखें.
शिव-उपाय: मंदिर में घी-दीप व तुलसी अर्पण ॐ नमः शिवाय 21 बार.
Lucky Color / Number / शुभ समय: हरा | 5 | सुबह 10:00-11:45

कर्क (Cancer)

मंगल-प्रभाव साझेदारी और घरेलू निर्णयों को सक्रिय करेगा भावनात्मक बुद्धि आज काम आएगी, परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें, छोटे कदम बड़ा फर्क लाएंगे.
Career/Finance: टीम-प्रोजेक्ट्स में लीड रोल से फायदा पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर होने के संकेत.
Love: घरेलू स्नेह बढ़ेगा बातचीत से दूरी मिटेगी.
Health: ब्लड-प्रेशर का ध्यान रखें पानी अधिक पियें.
शिव-उपाय: शिवलिंग पर शहद-जल का अभिषेक और चावल दान.
Lucky Color / Number / शुभ समय: सिल्वर | 2 | शाम 18:00-19:30

सिंह (Leo)

वृश्चिक के मंगल ने आपको एकाग्रता और आत्मविश्वास का वरदान दिया है. आज आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे और अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेंगे.
Career/Finance: कार्यस्थल पर प्रभावशाली निर्णय लेंगे वरिष्ठ प्रसन्न होंगे.
Love: जीवनसाथी या पार्टनर गर्व और सुरक्षा महसूस करेगा.
Health: हड्डियों या पीठ में हल्का दर्द संभव.
शिव-उपाय: रुद्राक्ष धारण करें और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:30 - 10:00

कन्या (Virgo)

मंगल आपकी संचार और विचार शक्ति को प्रबल बना रहा है. आज आप किसी नई रणनीति या विचार को रूप देंगे जो भविष्य में सफलता दिलाएगा.
Career/Finance: बॉस या क्लाइंट से प्रशंसा मिलेगी लाभ की स्थिति बनेगी.
Love: संवाद से रिश्तों में स्पष्टता आएगी.
Health: गैस या सिरदर्द से राहत के लिए ध्यान करें.
शिव-उपाय: शिव को दूर्वा और गंगाजल अर्पित करें, ॐ नमः शिवाय का जाप करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 1:15 - 2:45

तुला (Libra)

धनु चंद्रमा आपको आत्मविश्वास और साहस दे रहा है, पर वृश्चिक मंगल चेतावनी दे रहा है, अति-जोश से नहीं, रणनीति से निर्णय लें.
Career/Finance: आर्थिक लेनदेन में संयम रखें रिस्क से बचें.
Love: नए संबंध की शुरुआत संभव.
Health: त्वचा और नींद पर ध्यान दें.
शिव-उपाय: शिवलिंग पर गुलाब जल अर्पित करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:30 - 8:00

वृश्चिक (Scorpio)

मंगल आपकी ही राशि में है, यानी शक्ति आपके भीतर है. आज निर्णय आपसे निकलेंगे और लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे.
Career/Finance: नए अवसर और लाभ के संकेत.
Love: संबंधों में जुनून और गहराई दोनों बढ़ेंगे.
Health: नींद की कमी या सिरदर्द संभव.
शिव-उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और दूध से अभिषेक करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:00 - 4:30

धनु (Sagittarius)

आपकी ही राशि में चंद्रमा, और निकट ही मंगल का अग्नि-संयोग. आज आपकी सोच, यात्रा और आत्मविश्वास सब मिलकर एक निर्णायक मोड़ बनाएंगे.
Career/Finance: नई योजना, शिक्षा या यात्रा से लाभ.
Love: रिश्तों में उत्साह और ईमानदारी लौटेगी.
Health: घुटनों और पेट की देखभाल करें.
शिव-उपाय: पीले फूल और जल से शिव का अभिषेक करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:30

मकर (Capricorn)

मंगल की वृश्चिक ऊर्जा आपको कर्मशील बना रही है, और चंद्र का प्रभाव आत्मविश्वास दे रहा है. आज जो शुरू करेंगे, वह आने वाले हफ्तों तक असर डालेगा.
Career/Finance: संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश में स्थिर लाभ.
Love: साथी से सहयोग और मानसिक शांति मिलेगी.
Health: घुटनों में हल्की थकान.
शिव-उपाय: शिवलिंग पर जल और चावल अर्पित करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:15 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

मंगल की ऊर्जा और चंद्र का विस्तार दोनों आपकी बुद्धि को प्रेरक बना रहे हैं. टीमवर्क और नेटवर्किंग में सफलता का दिन.
Career/Finance: नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम पूरा होगा.
Love: संवाद से संबंध गहरे होंगे.
Health: थकान और सिरदर्द से बचें.
शिव-उपाय: शनिदेव और शिव दोनों को तिल का तेल अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:15 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु की दृष्टि और मंगल की शक्ति से कर्म का परिणाम दिखने लगेगा. आज आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों मिलेंगे, किसी पुराने विवाद का अंत संभव है.
Career/Finance: पदोन्नति या मान-सम्मान की संभावना.
Love: भावनाओं में गहराई प्रेमी-युगलों के लिए शुभ दिन.
Health: तनाव घटेगा, नींद सुधरेगी.
शिव-उपाय: मंदिर में दीपक जलाएं और जलाभिषेक करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:15 - 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 27 Oct 2025 05:58 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mars Transit Rashifal Mangal Gochar 2025

Frequently Asked Questions

27 अक्टूबर 2025 को मंगल और चंद्रमा की राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा?

मंगल वृश्चिक राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्म, साहस और आस्था का संतुलन बनेगा। शिव पूजन से मन शांत रहेगा और निर्णय सटीक होंगे।

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज साहस ज़रूरी है पर आवेग से बचें। करियर में जोखिम में प्रगति दिखेगी, पर दस्तावेजों की जांच करें। रिश्तों में संयम रखें और सिरदर्द से बचें।

वृषभ राशि वालों के लिए आज का मुख्य उपाय क्या है?

वृषभ राशि वालों को आज बेलपत्र और कच्चे दूध से शिव-अभिषेक करना चाहिए और सफेद वस्तु दान करनी चाहिए।

सिंह राशि वालों के लिए आज का शुभ रंग और अंक क्या है?

सिंह राशि वालों के लिए शुभ रंग सुनहरा और शुभ अंक 1 है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना भी शुभ रहेगा।

मीन राशि वालों के लिए आज करियर और स्वास्थ्य के लिहाज से क्या उम्मीद है?

मीन राशि वालों को पदोन्नति या मान-सम्मान मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य में तनाव घटेगा और नींद सुधरेगी।

