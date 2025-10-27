Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: 27 अक्टूबर 2025, सोमवार को वृश्चिक राशि में मंगल और धनु राशि में चंद्रमा की एंट्री कर्म, साहस और आस्था का संतुलन लाने जा रही है. शिव पूजन से मन शांत और निर्णय सटीक रहेंगे. आज शक्ति भी है, साधना भी और सफलता का संकेत भी. तो आइए जानते हैं आपका राशिफल.

मेष (Aries)

धनु चंद्र और वृश्चिक-मंगल आपकी चाल में तीव्रता ला रहे हैं, साहस जरुरी है पर आवेग से बचें. आज निर्णय बड़ी दिशा तय कर सकते हैं संयम और स्पष्टता आपके साथ रखेंगे.

Career/Finance: जो जोखिम आपने सोचा था, उसमें कुछ प्रगति दिखेगी, पर दस्तावेज व शर्तें कड़ाई से जांचें.

Love: शब्दों में संयम रखें छोटा विवाद बढ़ सकता है.

Health: सिरधड़कन/उत्तेजना से बचें आराम व शांति जरुरी.

शिव-उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और गुड़ चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय 11 बार जाप.

Lucky Color / Number / शुभ समय: लाल | 9 | सुबह 8:00-9:20

वृषभ (Taurus)

मंगल-ऊर्जा आपके कार्यों को गति देगी लेकिन स्थिरता बनाए रखना जरुरी है. संपत्ति या जमीन-संबंधी निर्णय आज पोजिटिव मोड़ ले सकते हैं, पर कागजात सूक्ष्मतापूर्वक देखें.

Career/Finance: रियल-एस्टेट/लॉन्ग-टर्म निवेश पर गौर करें संभावित लाभ.

Love: साथी का व्यवहार व्यावहारिक रहेगा और स्नेह रहेगा.

Health: आँखों व जल-संतुलन पर ध्यान.

शिव-उपाय: बेलपत्र व कच्चा दूध से शिव-अभिषेक दान में सफेद वस्तु.

Lucky Color / Number / शुभ समय: सफेद | 6 | दोपहर 12:00-13:30

मिथुन (Gemini)

धनु-चंद्र ने आपकी सोच को बड़ा बनाया है वृश्चिक-मंगल गहराई और दृढ़ता जोड़ रहा है, आज डेटा-आधारित वार्ता और लिखित अनुबंध सफल रहेंगे.

Career/Finance: बातचीत/नेगोशिएशन पर दबाव बनाकर लाभ ले सकते हैं लिखित शर्तें अनिवार्य.

Love: सम्बन्धों में जिम्मेदारी की टोन आएगी खुलकर बात करें.

Health: पाचन/गले का ख्याल रखें.

शिव-उपाय: मंदिर में घी-दीप व तुलसी अर्पण ॐ नमः शिवाय 21 बार.

Lucky Color / Number / शुभ समय: हरा | 5 | सुबह 10:00-11:45

कर्क (Cancer)

मंगल-प्रभाव साझेदारी और घरेलू निर्णयों को सक्रिय करेगा भावनात्मक बुद्धि आज काम आएगी, परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें, छोटे कदम बड़ा फर्क लाएंगे.

Career/Finance: टीम-प्रोजेक्ट्स में लीड रोल से फायदा पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर होने के संकेत.

Love: घरेलू स्नेह बढ़ेगा बातचीत से दूरी मिटेगी.

Health: ब्लड-प्रेशर का ध्यान रखें पानी अधिक पियें.

शिव-उपाय: शिवलिंग पर शहद-जल का अभिषेक और चावल दान.

Lucky Color / Number / शुभ समय: सिल्वर | 2 | शाम 18:00-19:30

सिंह (Leo)

वृश्चिक के मंगल ने आपको एकाग्रता और आत्मविश्वास का वरदान दिया है. आज आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे और अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेंगे.

Career/Finance: कार्यस्थल पर प्रभावशाली निर्णय लेंगे वरिष्ठ प्रसन्न होंगे.

Love: जीवनसाथी या पार्टनर गर्व और सुरक्षा महसूस करेगा.

Health: हड्डियों या पीठ में हल्का दर्द संभव.

शिव-उपाय: रुद्राक्ष धारण करें और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:30 - 10:00

कन्या (Virgo)

मंगल आपकी संचार और विचार शक्ति को प्रबल बना रहा है. आज आप किसी नई रणनीति या विचार को रूप देंगे जो भविष्य में सफलता दिलाएगा.

Career/Finance: बॉस या क्लाइंट से प्रशंसा मिलेगी लाभ की स्थिति बनेगी.

Love: संवाद से रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

Health: गैस या सिरदर्द से राहत के लिए ध्यान करें.

शिव-उपाय: शिव को दूर्वा और गंगाजल अर्पित करें, ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 1:15 - 2:45

धनु चंद्रमा आपको आत्मविश्वास और साहस दे रहा है, पर वृश्चिक मंगल चेतावनी दे रहा है, अति-जोश से नहीं, रणनीति से निर्णय लें.

Career/Finance: आर्थिक लेनदेन में संयम रखें रिस्क से बचें.

Love: नए संबंध की शुरुआत संभव.

Health: त्वचा और नींद पर ध्यान दें.

शिव-उपाय: शिवलिंग पर गुलाब जल अर्पित करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:30 - 8:00

वृश्चिक (Scorpio)

मंगल आपकी ही राशि में है, यानी शक्ति आपके भीतर है. आज निर्णय आपसे निकलेंगे और लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे.

Career/Finance: नए अवसर और लाभ के संकेत.

Love: संबंधों में जुनून और गहराई दोनों बढ़ेंगे.

Health: नींद की कमी या सिरदर्द संभव.

शिव-उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और दूध से अभिषेक करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:00 - 4:30

धनु (Sagittarius)

आपकी ही राशि में चंद्रमा, और निकट ही मंगल का अग्नि-संयोग. आज आपकी सोच, यात्रा और आत्मविश्वास सब मिलकर एक निर्णायक मोड़ बनाएंगे.

Career/Finance: नई योजना, शिक्षा या यात्रा से लाभ.

Love: रिश्तों में उत्साह और ईमानदारी लौटेगी.

Health: घुटनों और पेट की देखभाल करें.

शिव-उपाय: पीले फूल और जल से शिव का अभिषेक करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:30

मकर (Capricorn)

मंगल की वृश्चिक ऊर्जा आपको कर्मशील बना रही है, और चंद्र का प्रभाव आत्मविश्वास दे रहा है. आज जो शुरू करेंगे, वह आने वाले हफ्तों तक असर डालेगा.

Career/Finance: संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश में स्थिर लाभ.

Love: साथी से सहयोग और मानसिक शांति मिलेगी.

Health: घुटनों में हल्की थकान.

शिव-उपाय: शिवलिंग पर जल और चावल अर्पित करें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:15 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

मंगल की ऊर्जा और चंद्र का विस्तार दोनों आपकी बुद्धि को प्रेरक बना रहे हैं. टीमवर्क और नेटवर्किंग में सफलता का दिन.

Career/Finance: नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम पूरा होगा.

Love: संवाद से संबंध गहरे होंगे.

Health: थकान और सिरदर्द से बचें.

शिव-उपाय: शनिदेव और शिव दोनों को तिल का तेल अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:15 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु की दृष्टि और मंगल की शक्ति से कर्म का परिणाम दिखने लगेगा. आज आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों मिलेंगे, किसी पुराने विवाद का अंत संभव है.

Career/Finance: पदोन्नति या मान-सम्मान की संभावना.

Love: भावनाओं में गहराई प्रेमी-युगलों के लिए शुभ दिन.

Health: तनाव घटेगा, नींद सुधरेगी.

शिव-उपाय: मंदिर में दीपक जलाएं और जलाभिषेक करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15 - 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.