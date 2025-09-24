हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoroscope Today 24 September 2025: शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, जानें आज का राशिफल

Horoscope Today 24 September 2025: शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, जानें आज का राशिफल

Horoscope:आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मा चंद्रघंटा को समर्पित है. तुला राशि में चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र का प्रभाव सभी 12 राशियों पर गहरा असर डाल रहा है. पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल Lucky Color, Lucky Number सहित.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Sep 2025 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 24 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है. तुला राशि में चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र का संयोग रिश्तों, करियर और मानसिक संतुलन पर तीव्र असर डालेगा. मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को विशेष सतर्क रहना चाहिए, जबकि तुला और मीन राशि के जातकों पर मां चंद्रघंटा की कृपा कठिन परिस्थितियों में भी सहारा दे सकती है.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन रिश्तों और साझेदारियों की गहन परीक्षा ले सकता है. तुला राशि का चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित होकर जीवनसाथी और व्यवसायिक सहयोगियों से जुड़ी उलझनों को बढ़ा रहा है. सुबह का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, लेकिन दिन बढ़ने के साथ तनाव बढ़ेगा.

जीवनसाथी से छोटी-सी बात पर विवाद संभव है, और यह झगड़ा लंबे समय तक खिंच सकता है यदि आप वाणी पर संयम न रखें. ऑफिस या व्यवसायिक साझेदारियों में भी गलतफहमियां और अनुबंध से जुड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं.

आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है क्योंकि किसी गलत निर्णय से हानि हो सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तनाव और रक्तचाप संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. बृहत संहिता के अनुसार सप्तमस्थे चन्द्रे दारकलहः. यानी सप्तम भाव में चंद्रमा दांपत्य और साझेदारी में कलह का कारण बनता है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

उपाय: मां चंद्रघंटा को गुड़ और लाल पुष्प अर्पित करें तथा अपने जीवनसाथी से मधुर व्यवहार करें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य दोनों ही मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ेगा. तुला राशि का चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में स्थित है, जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव माना जाता है.

कार्यस्थल पर सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं. यह दिन आपको धैर्य और रणनीति अपनाने की चुनौती देगा. यदि आप सावधान नहीं रहे तो किसी सहकर्मी के कारण आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है.


स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं, विशेषकर पाचन और थकान से जुड़ी परेशानियां. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है. विद्यार्थियों को एकाग्रता में कठिनाई होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कमजोर पड़ सकती है. आर्थिक रूप से भी यह समय अनावश्यक खर्चों से परेशान करेगा.

फलदीपिका के अनुसार षष्ठस्थे चन्द्रे व्याधिर्वैरिणो वर्धन्ते. यानी छठे भाव में चंद्रमा रोग और शत्रुओं की वृद्धि करता है.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: मां दुर्गा को हरे फल अर्पित करें और गरीबों को औषधि का दान करें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और संतान से जुड़ी चुनौतियों से भरा रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपकी भावनाओं को अस्थिर कर रही है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी और अविश्वास बढ़ सकता है.

अविवाहित जातकों के विवाह प्रस्ताव अटक सकते हैं या अस्वीकार हो सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी, जिससे परीक्षा और प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं.

संतान से जुड़ी चिंता भी आज आपको घेर सकती है, उनकी सेहत या व्यवहार को लेकर टकराव संभव है. आर्थिक मामलों में भी शेयर बाजार और जोखिमपूर्ण निवेश से बचना आवश्यक है क्योंकि हानि की संभावना अधिक है.

बृहत जातक के अनुसार पञ्चमे चन्द्रे क्लेशः. यानी पंचम भाव का चंद्रमा क्लेश और दुख लाता है.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: मां चंद्रघंटा को दूध और मिश्री का भोग लगाएं तथा बच्चों को मिठाई खिलाएं.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों को आज घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ सकता है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक कलह और माता के स्वास्थ्य में कमी का संकेत दे रही है.

घर की मरम्मत, प्रॉपर्टी विवाद या वाहन संबंधी समस्या आज उभर सकती है. परिवार में माहौल तनावपूर्ण रहेगा और छोटी-सी बात बड़ा झगड़ा बन सकती है. मानसिक रूप से भी आप विचलित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने में कठिनाई होगी. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

फलदीपिका के अनुसार चतुर्थस्थे चन्द्रे गृहक्लेशः. यानी चौथे भाव में चंद्रमा गृहकलह और मानसिक तनाव देता है.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 6

उपाय: मां चंद्रघंटा को पीले फूल अर्पित करें और घर में घी का दीपक जलाएं.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बोलचाल और भाई-बहनों से जुड़े विवादों का है. तृतीय भाव में चंद्रमा आपकी वाणी और संचार कौशल की परीक्षा लेगा.

आपकी कही गई कोई बात परिवार या कार्यस्थल में विवाद खड़ा कर सकती है. भाई-बहनों से मतभेद गहराएंगे. सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.

छोटी यात्रा में रुकावट आएगी और वाहन संबंधी समस्या भी संभव है. करियर में सहकर्मियों से झगड़ा या वाणी की वजह से छवि खराब हो सकती है.

बृहत संहिता के अनुसार तृतीयस्थे चन्द्रे कलहो जायते. यानी तीसरे भाव में चंद्रमा विवाद और कलह कराता है.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: मां चंद्रघंटा को गुड़ अर्पित करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन धन और वाणी से जुड़े संकट ला सकता है. दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आर्थिक नुकसान और पारिवारिक कटुता को जन्म दे रही है.

निवेश में हानि और लेन-देन में विवाद संभव है. वाणी की कठोरता आपके प्रियजनों से संबंध खराब कर सकती है. खानपान में लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विशेषकर गले और पेट संबंधी समस्या. पारिवारिक माहौल भी तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए संयमित रहना जरूरी है.

फलदीपिका के अनुसार द्वितीयस्थे चन्द्रे विवादः. यानी दूसरे भाव का चंद्रमा विवाद और धनहानि देता है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 7

उपाय: मां चंद्रघंटा को दुग्ध अर्पित करें और मीठे शब्दों का प्रयोग करें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास की परीक्षा ले सकता है. चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे मानसिक उतार-चढ़ाव और बाहरी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.

जीवनसाथी या वरिष्ठों से टकराव संभव है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिरदर्द, थकान और तनाव आपको प्रभावित कर सकते हैं. अपने निर्णयों में आत्मविश्वास बनाए रखना कठिन होगा. बृहत संहिता के अनुसार लग्नस्थे चन्द्रे सुखदुःखप्रदः. यानी लग्नस्थ चंद्र सुख-दुःख दोनों देता है.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

उपाय: मां चंद्रघंटा को गुलाल अर्पित करें और ध्यान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक अशांति और खर्च बढ़ाने वाला है. बारहवें भाव में चंद्रमा आपके खर्च को बढ़ाएगा और नींद को प्रभावित करेगा.

विदेश से जुड़े कार्यों में बाधाएं आएंगी. मानसिक तनाव और थकान कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन घटा सकती है. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

फलदीपिका के अनुसार द्वादशस्थे चन्द्रे व्ययः. यानी बारहवें भाव का चंद्रमा व्यय और थकान देता है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 8

उपाय: मां चंद्रघंटा को लाल पुष्प अर्पित करें और गरीबों को भोजन कराएं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मित्रता और लाभ से जुड़ी चुनौतियां लाएगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा लाभ तो देगा, लेकिन साथ ही धोखे का भी संकेत है. किसी मित्र या सहयोगी से विश्वासघात हो सकता है. करियर में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, लेकिन ईर्ष्यालु लोग सक्रिय रहेंगे.

बृहत जातक के अनुसार लाभस्थे चन्द्रे लाभः विवादश्च. यानी लाभ भाव का चंद्रमा लाभ और विवाद दोनों लाता है.

Lucky Color: नारंगी

Lucky Number: 4

उपाय: मां चंद्रघंटा को नारंगी पुष्प अर्पित करें और मित्रों को मिठाई खिलाएं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और प्रतिष्ठा के लिए चुनौतीपूर्ण है. दशम भाव में चंद्रमा आपके कार्यक्षेत्र पर असर डालेगा. वरिष्ठों से आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ सकता है. पिता से मतभेद भी संभव है.

फलदीपिका के अनुसार दशमस्थे चन्द्रे कीर्तिहानिः. यानी दशम भाव का चंद्रमा यश और सम्मान में हानि देता है.

Lucky Color: काला

Lucky Number: 10

उपाय: मां चंद्रघंटा को धूप अर्पित करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य को कमजोर करेगा. नवम भाव में चंद्रमा यात्राओं और उच्च शिक्षा में रुकावटें पैदा करेगा. धार्मिक कार्यों में भी अड़चन आ सकती है.

बृहत जातक के अनुसार नवमस्थे चन्द्रे भाग्यहानिः. यानी नवम भाव का चंद्रमा भाग्य की परीक्षा लेता है.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 11

उपाय: मां चंद्रघंटा को दूध अर्पित करें और गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अचानक संकट और धोखे का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा दुर्घटना, चोट या कानूनी समस्या का कारण बन सकता है.

गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे. रिश्तों में भी तनाव रहेगा और किसी करीबी से विश्वासघात की संभावना है. फलदीपिका के अनुसार अष्टमे चन्द्रे क्लेशः. यानी अष्टम भाव का चंद्रमा क्लेश और संकट लाता है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 12

उपाय: मां चंद्रघंटा को दुग्ध अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

आज का पंचांग (IST)

  • पर्व/व्रत: शारदीय नवरात्रि - तृतीया (मां चंद्रघंटा पूजन)
  • तिथि: आश्विन शुक्ल तृतीया (23 सितम्बर 02:56 AM - 24 सितम्बर 11:48 PM)
  • वार: बुधवार
  • नक्षत्र: स्वाति (पूरे दिन प्रभावी)
  • योग: शुभ
  • करण: तैतिल
  • चंद्रमा: तुला राशि
  • सूर्य: कन्या राशि

आज का मंत्र: देवी भागवत पुराण के अनुसार चंद्रघंटा करालवदना सिंहवाहना शुभप्रदा. यानी मां चंद्रघंटा अपने सिंहवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को शत्रुओं से रक्षा और शुभ फल प्रदान करती हैं.

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 04:26 AM (IST)
Tags :
Horoscope Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
