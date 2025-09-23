हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Horoscope: 23 सितंबर 2025 राशिफल और नवरात्रि का दूसरा दिन आपकी राशि को कैसे प्रभावित कर रहा है? जानें आज का राशिफल

Horoscope: 23 सितंबर 2025 राशिफल और नवरात्रि का दूसरा दिन आपकी राशि को कैसे प्रभावित कर रहा है? जानें आज का राशिफल

23 Sept 2025 का दैनिक राशिफल बहुत ही विशेष है. कन्या राशि में चंद्रमा, हस्त- चित्रा नक्षत्र का संयोग, शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन और मां ब्रह्मचारिणी का दिन. करियर, प्रेम, धन व स्वास्थ्य आदि को प्रभावित कर रहा है..

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Sep 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

Horoscope Today: आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का. चंद्रमा कन्या राशि में रहते हुए दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इससे दिन का पहला भाग सूक्ष्म कार्यों व अनुशासन के लिए और दूसरा भाग संबंधों, संवाद व रचनात्मकता के लिए उपयुक्त रहेगा. द्विपुष्कर योग आज 1:40 PM से सक्रिय है, इसलिए खरीद, ऑर्डर, समझौते में सफलता मिल सकती है.

मेष (Aries) - कर्म की ज्वाला और सफलता की चिंगारी

आज का दिन आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा और साहस प्रदान करेगा. कन्या चंद्रमा से विश्लेषण शक्ति मजबूत होगी, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट या प्रस्तुति में बारीकियों पर ध्यान दें.

दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से मीटिंग्स और नेटवर्किंग में लाभ होगा. परिवार में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, लेकिन क्रोध पर संयम रखें वरना रिश्तों में खटास आ सकती है.

आर्थिक दृष्टि से द्विपुष्कर योग खरीद या निवेश दोहराने के लिए उपयुक्त है. सेहत के मामले में पाचन और जल संतुलन पर ध्यान देना आवश्यक होगा. प्रेम संबंधों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें, इससे निकटता बढ़ेगी.

श्लोक के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. यानी आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता न करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री और चावल अर्पित करें तथा के अनुसार ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः का 11 बार जप करें.

वृषभ (Taurus) - स्थिरता से सफलता, संवाद में मिठास

वृषभ जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से शुभ है. कोई रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और व्यापार में नया अनुबंध आपके हाथ लग सकता है.

दोपहर के बाद चित्रा नक्षत्र साझेदारी और रिश्तों में सामंजस्य लाएगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, विशेषकर जीवनसाथी का समर्थन कार्यों में सहायक सिद्ध होगा.

प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी. सेहत के लिहाज़ से मानसिक तनाव कम करने की ज़रूरत है, योग और ध्यान लाभ देंगे. अत्यधिक हठ या जिद आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है.

श्लोक के अनुसार धैर्येण लभ्यते सर्वम्. यानी धैर्य से सभी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 6

उपाय: मां को दही और शक्कर का भोग लगाएं तथा गौ सेवा करें.

मिथुन (Gemini) - शब्दों की शक्ति, निर्णय की परीक्षा

मिथुन जातकों के लिए आज वाणी और संवाद सबसे बड़े हथियार रहेंगे. कन्या चंद्रमा के कारण आलोचनात्मक स्वभाव बढ़ सकता है, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच-समझकर करें. 1:40 PM बाद चित्रा नक्षत्र पब्लिक स्पीकिंग, मीटिंग और पिचिंग में लाभ दिला सकता है.

आर्थिक मामलों में खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन निवेश सोच-समझकर ही करें. स्वास्थ्य में गले या श्वसन संबंधी परेशानी की संभावना है, गुनगुना पानी पीते रहें. प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन संवाद से हल निकलेगा.

श्लोक के अनुसार वाग्विकारैर्न हि साधुता. यानी कठोर वाणी से सद्गुण नष्ट हो जाते हैं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 5

उपाय: तुलसी के दीपक जलाएं और के अनुसार ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे का 21 बार जप करें.

कर्क (Cancer) -घर की गरमाहट, कर्म की मजबूती

आज कर्क राशि वालों के लिए परिवार और गृहस्थी केंद्र में रहेगी. सुबह का समय घरेलू कार्यों, भूमि या संपत्ति संबंधी निर्णयों के लिए अच्छा है. दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र रचनात्मक कार्य, कला और डिज़ाइन से जुड़े कार्यों में सफलता देगा.

आर्थिक दृष्टि से बजट का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि अचानक खर्च की संभावना है. सेहत में एसिडिटी या जल संचय की समस्या हो सकती है, इसलिए हल्का और संतुलित भोजन करें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, परिवार में भी सुख और सामंजस्य रहेगा.

श्लोक के अनुसार मातृदेवो भव. यानी माता की सेवा से सभी कल्याण सिद्ध होते हैं.

Lucky Color: दूधिया सफ़ेद

Lucky Number: 2

उपाय: चावल और चीनी का भोग लगाकर कन्याओं को प्रसाद दें.

सिंह (Leo) -नेतृत्व की चमक और समय की कसौटी

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व और साहस की परीक्षा का है. कार्यक्षेत्र में आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है और आपके निर्णय टीम के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे.

दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र आपकी लोकप्रियता और पब्लिक रिलेशन को बढ़ाएगा. वित्तीय दृष्टि से बड़ी खरीददारी करते समय सलाह अवश्य लें. पारिवारिक जीवन में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अहंकार से बचना आवश्यक है. स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें.

श्लोक के अनुसार उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः. यानी सफलता केवल उद्यम से मिलती है, इच्छाओं से नहीं.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: शिवजी का दूध और जल से अभिषेक करें तथा के अनुसार ॐ नमः शिवाय का 108 बार जप करें.

कन्या (Virgo) -सूक्ष्म दृष्टि और प्रगति की राह

कन्या राशि में चंद्रमा होने से आज आपके लिए आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ेगी. सुबह का समय बारीक कार्यों, डॉक्यूमेंटेशन और विश्लेषण के लिए उत्तम है.

दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र साझेदारी और रिलेशनशिप में संतुलन लाएगा. करियर में ऑडिट, रिसर्च और एडिटिंग जैसे कार्यों में सराहना मिलेगी. वित्तीय दृष्टि से आवश्यक अपग्रेड या टूल्स खरीदना लाभकारी होगा. रिश्तों में अधिक आलोचना से बचें, वाणी को मधुर बनाएं. स्वास्थ्य में पाचन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

श्लोक के अनुसार नियतं कुरु कर्म त्वम्. यानी नियत कर्म करते रहो.

Lucky Color: मिट्टी-बेज

Lucky Number: 5

उपाय: हरी मूंग दाल दान करें और के अनुसार ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः का 21 बार जप करें.

तुला (Libra) -संतुलन से समाधान, रिश्तों में सामंजस्य

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और सामंजस्य पर केंद्रित है. देर शाम से चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे प्रेम और साझेदारी में मजबूती आएगी.

कार्यक्षेत्र में सहयोग और कूटनीति से आप विवाद सुलझा पाएंगे. आर्थिक मामलों में दोपहर बाद नई डील या कॉन्ट्रैक्ट फायदेमंद साबित हो सकते हैं. सेहत में आँखों और माइग्रेन से सावधान रहें. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी.

श्लोक के अनुसार समत्वं योग उच्यते. यानी समता ही योग है.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और किसी महिला की सहायता करें.

वृश्चिक (Scorpio) -गहराई में शक्ति, योजनाओं में प्रगति

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शोध, इन्वेस्टिगेशन और रणनीति बनाने के लिए उत्तम है. सुबह का समय गोपनीय कार्यों के लिए उपयोग करें.

दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र टीमवर्क और सहयोगी कार्यों में सफलता देगा. आर्थिक मामलों में जोखिमभरे निवेश से बचें, सोच-समझकर ही निर्णय लें. रिश्तों में अधिक गंभीरता और संदेह से बचना होगा. स्वास्थ्य में डिटॉक्स और योग लाभकारी रहेंगे.

श्लोक के अनुसार उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. यानी व्यक्ति स्वयं अपने उत्थान का साधन है.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 8

उपाय: काले कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलाएं तथा के अनुसार ॐ कालीकायै नमः का 7 बार जप करें.

धनु (Sagittarius) - यात्रा में अवसर, शिक्षा में सफलता

धनु राशि वालों के लिए आज यात्रा और शिक्षा का दिन है. किसी कोर्स, रिसर्च या पब्लिकेशन में सफलता मिलेगी. दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र नेटवर्किंग और सहयोग के लिए अनुकूल रहेगा.

वित्तीय दृष्टि से अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. सेहत में कमर और जांघों की परेशानी हो सकती है, हल्का व्यायाम लाभकारी होगा. प्रेम संबंधों में छोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन संयम से समाधान मिलेगा.

श्लोक के अनुसार न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्‍यते. यानी ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 7

उपाय: पीले मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं और गुरु स्तोत्र का 11 बार पाठ करें.

मकर (Capricorn) -जिम्मेदारी बढ़ेगी, संयम जरूरी

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिक काम का दबाव रहेगा, लेकिन अनुशासन और प्रायरिटी मैनेजमेंट से सब सम्भव होगा.

दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र क्लाइंट-डील और सार्वजनिक कार्यों में लाभ देगा. आर्थिक मामलों में अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. रिश्तों में जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. स्वास्थ्य में गर्दन और पीठ पर ध्यान दें.

श्लोक के अनुसार कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा… यानी मन, वचन और कर्म से शुद्ध कर्म ही पूजा है.

Lucky Color: स्लेट ग्रे

Lucky Number: 4

उपाय: कुबेर मंत्र के अनुसार ॐ यक्षाय कुबेराय… का 21 बार जप करें और तिल का तेल दान करें.

कुंभ (Aquarius) -विचारों की बाढ़, योजना में संतुलन

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई सोच और क्रिएटिविटी का है. सुबह से ही कई नए विचार आएंगे, लेकिन एक-एक कर ही उन्हें लागू करें. दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र आपकी प्रस्तुति और प्रकाशन को मजबूत करेगा.

वित्तीय मामलों में SaaS/टेक्नोलॉजी खर्चों का पुनरावलोकन करें. मित्रों से प्रेरणा मिलेगी, लेकिन तुलना से बचें. सेहत में स्क्रीन डिटॉक्स आवश्यक है. श्लोक के अनुसार योगः कर्मसु कौशलम्. यानी कर्म में कुशलता ही योग है.

Lucky Color: इलेक्ट्रिक ब्लू

Lucky Number: 11

उपाय: लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और किसी विद्यार्थी को कॉपी-पेन दें.

मीन (Pisces) -संवेदनाओं की शक्ति, सृजन का सुख

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कला, लेखन और काउंसलिंग कार्यों में सफलता देगा. सुबह का समय आत्मचिंतन के लिए अच्छा है, जबकि दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र आपके पब्लिक शेयर और रचनात्मक कार्यों को चमकाएगा.

आर्थिक दृष्टि से मित्रों और नेटवर्क के माध्यम से अवसर मिल सकते हैं. रिश्तों में अधिक भावुक न बनें, स्पष्ट संवाद बनाए रखें. स्वास्थ्य में जल संतुलन और हल्की सैर लाभकारी रहेगी.

श्लोक के अनुसार मङ्गलं भगवान् विष्णुः… यानी मंगल और कल्याण का आधार भगवान विष्णु का स्मरण है.

Lucky Color: समुद्री टील

Lucky Number: 3

उपाय: जल में कपूर मिलाकर दीपदान करें और के अनुसार ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जप करें.

पंचांग (23 सितंबर 2025, मंगलवार । New Delhi)

  • तिथि: शुक्ल द्वितीया (02:56 AM से), उपरांत तृतीया (24 Sept 04:51 AM)
  • नक्षत्र: हस्त (01:40 PM तक), उपरांत चित्रा
  • योग: ब्रह्म (08:22 PM तक), उपरांत इन्द्र
  • करण: बालव (03:51 PM तक), उपरांत कौलव (04:52 AM, 24 Sept)
  • चंद्र-राशि: कन्या (24 Sept 02:56 AM तक), उपरांत तुला
  • सूर्य-राशि: कन्या
  • राहुकाल: 3:18–4:48 PM
  • अभिजित मुहूर्त: 11:55 AM–12:43 PM
  • पर्व: नवरात्रि दिवस-2 (ब्रह्मचारिणी पूजा), सिंधारा दूज, चंद्र दर्शन

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 23 Sep 2025 04:30 AM (IST)
