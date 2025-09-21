Aaj Ka Rashifal: 21 सितंबर 2025 को कन्या राशि में सूर्यग्रहण लगेगा और चंद्रमा भी कन्या में रहेंगे. भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा. फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन अशांत है. कन्या, मीन, धनु और मिथुन राशि को बड़ा झटका लग सकता है. करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव होंगे, जबकि वृषभ और तुला राशि को आंशिक राहत और अवसर भी मिल सकते हैं.

मेष राशि - करियर और स्वास्थ्य पर ग्रहण का असर

मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करेगा. शत्रु और विरोधी सक्रिय रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से आलोचना मिल सकती है. प्रमोशन रुक सकता है.

कोर्ट-कचहरी के मामले जटिल होंगे. स्वास्थ्य में पाचन और थकान की समस्या बढ़ सकती है. प्रेम जीवन में गलतफहमी रिश्तों में दरार डालेगी. परिवार के बुजुर्ग का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. आज संयम ही आपकी रक्षा करेगा.

फलदीपिका के अनुसार षष्ठस्थे चन्द्रे रिपुविजयः व्याधिः च. यानी षष्ठ भाव का चंद्र शत्रु पर विजय दिलाता है पर रोग भी देता है.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 9 । उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र दान करें.

वृषभ राशि - प्रेम और संतान पर संकट

वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम भाव को प्रभावित करेगा. प्रेम जीवन में गलतफहमी और अलगाव हो सकता है. संतान से जुड़ी चिंता बढ़ेगी. विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे.

आर्थिक निवेश नुकसान दे सकता है. स्वास्थ्य में हृदय और पेट संबंधी समस्या संभव है. रोमांटिक रिश्तों में कटु वाणी से दूरी बढ़ सकती है. बृहत जातक के अनुसार पञ्चमे सूर्ये क्लेशः. यानी पंचम भाव का सूर्य क्लेश और मानसिक पीड़ा देता है.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 5 । उपाय: माँ दुर्गा को हरी वस्त्र अर्पित करें और बच्चों को फल खिलाएं.

मिथुन राशि - गृहकलह और मानसिक तनाव

मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा. घर के भीतर विवाद और माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामले अटक सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में असंतोष और तनाव रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक दूरी और गलतफहमियाँ बढ़ेंगी. आर्थिक खर्च भी बढ़ेगा. फलदीपिका के अनुसार चतुर्थस्थे सूर्ये गृहक्लेशः. यानी चौथे भाव का सूर्य गृहकलह और अशांति देता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2 । उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और घर में दीपदान करें.

कर्क राशि - भाई-बहनों से विवाद और यात्रा में बाधा

कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण तृतीय भाव में होगा. भाई-बहनों से कटुता बढ़ सकती है. छोटी यात्राओं में बाधा आएगी. सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर की गई गलती आपकी छवि खराब कर सकती है.

सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं. प्रेम जीवन में कटु वाणी रिश्ते को बिगाड़ सकती है. बृहत संहिता के अनुसार तृतीयस्थे सूर्ये कलहो जायते. यानी तीसरे भाव का सूर्य विवाद कराता है.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 6 । उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं और भाई-बहनों को उपहार दें.

सिंह राशि - धन और परिवार में संकट

सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण द्वितीय भाव में पड़ेगा. परिवार के भीतर विवाद बढ़ सकते हैं. आर्थिक मामलों में हानि होगी. वाणी में कटुता रिश्तों को बिगाड़ेगी. खानपान की गड़बड़ी से पेट की समस्या बढ़ सकती है. प्रेम जीवन में भी तनाव बढ़ेगा.

फलदीपिका के अनुसार द्वितीयस्थे सूर्ये विवादः. यानी दूसरे भाव का सूर्य विवाद और धनहानि देता है.

Lucky Color: सुनहरा । Lucky Number: 1 । उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और अनाज का दान करें.

कन्या राशि - ग्रहण का सीधा प्रहार

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ग्रहण आपकी ही राशि में है. व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और रिश्तों पर भारी असर पड़ेगा. आत्मविश्वास कम होगा. वरिष्ठों और जीवनसाथी से टकराव होगा. सिरदर्द, थकान और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या बढ़ेगी. बड़ा निर्णय टालें.

बृहत संहिता के अनुसार लग्नस्थे सूर्ये क्लेशः. यानी लग्न में सूर्य क्लेश और तनाव देता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 7 । उपाय: सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें और पितरों का तर्पण करें.

तुला राशि - थकान और अनावश्यक खर्च

तुला राशि वालों के लिए ग्रहण द्वादश भाव में असर करेगा. खर्च बढ़ेगा. विदेश से जुड़े काम अटकेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामले जटिल होंगे. स्वास्थ्य में अनिद्रा और तनाव रहेगा. प्रेम जीवन में दूरी बढ़ सकती है.

फलदीपिका के अनुसार द्वादशस्थे सूर्ये व्ययः. यानी बारहवें भाव का सूर्य व्यय और हानि देता है.

Lucky Color: गुलाबी । Lucky Number: 9 । उपाय: विष्णु मंदिर में दीपदान करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

वृश्चिक राशि - लाभ के साथ धोखे का डर

वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण लाभ भाव में होगा. आय के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन मित्र या साथी से धोखा भी संभव है. ऑफिस में वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ईर्ष्या करने वाले भी सक्रिय होंगे. प्रेम जीवन गहराई पकड़ेगा, पर किसी तीसरे व्यक्ति से विवाद बढ़ सकता है.

बृहत जातक के अनुसार लाभस्थे सूर्ये लाभः विवादः च. यानी लाभ भाव का सूर्य लाभ भी देता है और विवाद भी.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 8 । उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मित्रों में मिठाई बाँटें.

धनु राशि - करियर और सम्मान पर चोट

धनु राशि वालों के लिए ग्रहण दशम भाव को प्रभावित करेगा. कार्यक्षेत्र में अपमान और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. वरिष्ठों से टकराव हो सकता है. पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं. राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को विरोध झेलना पड़ेगा.

फलदीपिका के अनुसार दशमस्थे सूर्ये कीर्तिहानिः. यानी दशम भाव का सूर्य यश और अपयश दोनों देता है.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3 । उपाय: पिता का आशीर्वाद लें और सूर्य को जल अर्पित करें.

मकर राशि - भाग्य कमजोर और यात्रा बाधित

मकर राशि वालों के लिए ग्रहण नवम भाव को प्रभावित करेगा. भाग्य कमजोर होगा. शिक्षा और उच्च अध्ययन में बाधा आएगी. यात्राएं बाधित होंगी. परिवार के बड़े सदस्य से विवाद होगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा लेकिन सफलता अधूरी रह सकती है.

बृहत जातक के अनुसार नवमस्थे सूर्ये भाग्यहानिः. यानी नवम भाव का सूर्य भाग्य की परीक्षा लेता है.

Lucky Color: काला । Lucky Number: 4 । उपाय: शनिदेव की पूजा करें और पीपल पर जल चढ़ाएं.

कुंभ राशि - अचानक संकट और धोखा

कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण अष्टम भाव को प्रभावित करेगा. अचानक दुर्घटना, चोट या विवाद का खतरा है. बीमा, टैक्स और कानूनी मामलों में उलझन बढ़ेगी. गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे. प्रेम जीवन में धोखा और अविश्वास संभव है.

फलदीपिका के अनुसार अष्टमे सूर्ये क्लेशः. यानी अष्टम भाव का सूर्य संकट और रोग देता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 5 । उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

मीन राशि - रिश्तों में दरार और तनाव

मीन राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में असर करेगा. दांपत्य जीवन में तनाव और झगड़ा बढ़ सकता है. व्यापारिक साझेदारी में धोखा संभव है. अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव अटक सकते हैं. प्रेम जीवन में गलतफहमी और दूरी बढ़ सकती है.

बृहत जातक के अनुसार सप्तमस्थे सूर्ये दारकलहः. यानी सप्तम भाव का सूर्य वैवाहिक जीवन में कलह देता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 2 । उपाय: दंपति देव की पूजा करें और माता-पिता का आशीर्वाद लें.

आज का पंचांग

तिथि: कृष्ण पक्ष अमावस्या (पितृ अमावस्या)

वार: रविवार

नक्षत्र: हस्त

योग: धृति

करण: नाग

चंद्रमा: कन्या राशि

सूर्य: कन्या राशि (ग्रहण इसी में लगेगा)

आज का मंत्र: गरुड़ पुराण के अनुसार अमावास्यायां पितृपूजां कृत्वा सुखं लभते नरः. यानी अमावस्या को पितृ पूजन करने से सुख और संतोष प्राप्त होता है.

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.