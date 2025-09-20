हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSarva pitru Amavasya 2025: श्राद्ध में बुलाए ब्राह्मणों को दक्षिणा में क्या दें और भोजन में क्या खिलाएं

Sarva pitru Amavasya 2025: श्राद्ध में बुलाए ब्राह्मणों को दक्षिणा में क्या दें और भोजन में क्या खिलाएं

Sarva pitru Amavasya 2025: 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या पर भूले-बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है. इस दिन ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने और दान देने का भी महत्व है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Sep 2025 07:08 PM (IST)

Sarva pitru Amavasya 2025: पितृ पक्ष पूरे 15 दिनों तक चलता है. लेकिन हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है. यह पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है. इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिनके मृत्यु की तिथि ज्ञात नही होती या किसी कारण जिनका श्राद्ध कर न पाए हों. इसे महालया श्राद्ध के नाम से भी जाना है. इस साल यह तिथि रविवार, 21 सितंबर 2025 को पड़ रही है.

सर्व पितृ अमावस्या पर लोग पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, जिससे कि पितरों की आत्मा तृप्त होकर वापिस पितृ लोक लौट सके. लोग इस दिन ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन खिलाते हैं और दान-दक्षिणा भी देते हैं.

श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का महत्व

श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना केवल एक परंपरा या अनुष्ठान मात्र नहीं है. बल्कि इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि, श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाया भोजन और दिया गया दान पितरों तक पहुंचता है. अगर आप चाहते हैं जाते-जाते पितृ आपके घर-परिवार को आशीर्वाद देकर और तृप्त होकर पितृ लोक जाएं तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते या दान देते समय कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए.

श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन के नियम

  • ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराने के लिए केवल सात्विक चीजें ही बनाएं. इसमें प्याज, लहसुन, पीली सरसों, अरबी की सब्जी, मशरूम, बैंगन और सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. भोजन को स्नान करने के बाद पूरी शुद्धता और साफ-सफाई के साथ बनाएं.
  • श्राद्ध का भोजन पकाते और ब्राह्मण को परोसते समय बर्तन का भी ध्यान रखें. जैसे कासें, चांदी, पीतल या पत्तल में ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं. कांच या प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन न परोसें.
  • इस बात का भी ध्यान रखें कि श्राद्ध भोजन का खुद न खाएं बल्कि पहले ब्राह्मणों को खाने दें. ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक दक्षिण दिशा में बिठाकर भोजन कराना चाहिए.

श्राद्ध में ब्राह्मण दान के नियम

  • ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद श्रद्धा और क्षमतानुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या धन आदि दान-दक्षिणा के रूप देकर और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही विदा करें.
  • ब्राह्मणों को दान में अच्छी वस्तुएं ही दें, जिसका वे प्रयोग कर सकें.
  • आपने जितने ब्राह्मणों को बुलाया है, सभी को एक समान दान देना चाहिए.
  • ब्राह्मणों को दान देते समय किसी तरह के अंहकार या दिखावे से दूर रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Surya Grahan 2025 Time: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें सूतक काल रहेगा या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 20 Sep 2025 07:08 PM (IST)
Shraddha Sarva Pitru Amavasya 2025 Pitru Paksha 2025
