हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHolashtak 2026: सावधान! 24 फरवरी से होलाष्टक का अशुभ काल शुरू, 8 दिनों तक लॉक हो जाएंगे ये काम

Holashtak 2026: सावधान! 24 फरवरी से होलाष्टक का अशुभ काल शुरू, 8 दिनों तक लॉक हो जाएंगे ये काम

Holashtak 2026: 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू होंगे. इन 8 दिनों में विवाह, गृहप्रवेश समेत मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. मान्यता है कि, होलाष्टक में सूर्य, चंद्र, शनि, राहु समेत 8 ग्रह उग्र होते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Holashtak 2026:  होली पर्व से आठ दिन पूर्व की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है. फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू हो रहा है और 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगा. होलाष्टक के आठ दिनों में सभी तरह के मांगिलक कार्य पूरी तरह से ठप हो जाएंगे.

होलाष्टक के दिनों में विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन, नामकरण सहित अन्य शुभ-मांगलिक कार्य न करने की सलाह दी जाती है. इन कामों को आप होली के बाद कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के आठ दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है. इसलिए इस समय मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं.

होलाष्टक में कौन से ग्रह होते हैं उग्र

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, होलाष्टक के समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु जैसे ग्रहों की अवस्था उग्र होती है. ग्रहों के उग्र होने के कारण कार्यों में संपन्नता नहीं मिलती, इसलिए इस समय मांगलिक कार्यों को टाल दिया जाता है. हालांकि यह समय आत्मशुद्धि, संयम, जप-तप और ईश्वर आराधना के लिए फलदायी माना जाता है.

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष प्रो. नागेंद्र पांडेय के अनुसार, सभी पंचांगों में ‘होलाष्टक’ का उल्लेख मिलता है. धर्म और शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते. होलिका दहन के बाद वातावरण शुद्ध हो जाता है और इसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है.

होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त

होलिका दहन के साथ होलाष्टक काल की भी समाप्ति हो जाती है. इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 शाम 05:18 से 3 मार्च शाम 04:33 तक रहेगी. पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्राकाल भी लग जाएगा. भद्रा 3 मार्च को भोर 04:56 पर खत्म होगी, जिसके बाद होलिका दहन 3 मार्च को भोग 04:57 पर किया जाएगा. होलिका दहन के लिए 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा. वहीं रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 22 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Holashtak Holashtak 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026
