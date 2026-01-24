हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHolashtak 2026: होलाष्टक कब से होंगे शुरू,नोट करें डेट, इन 8 दिनों में बुरी शक्तियां रहती हैं सक्रिय

Holashtak 2026: होलाष्टक कब से होंगे शुरू,नोट करें डेट, इन 8 दिनों में बुरी शक्तियां रहती हैं सक्रिय

Holashtak 2026: होली से आठ दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, होलिका दहन पर इसका समापन होता है, इस दौरान कौन से काम नहीं करना चाहिए जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 Jan 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Holashtak 2026: फाल्गुन का महीना 2 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगा. फाल्गुन में महाशिवरात्रि और होली त्योहार का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. होली से पहले के 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. होल‍िका दहन से ठीक आठ द‍िन पहले होलाष्टक लग जाता है. नकारात्‍मक ऊर्जाओं से भरी हुई इस अवध‍ि में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. इस दौरान बेहद सावधानी की आवश्यकता रहती है. ऐसे में जान लें 2026 में होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं, होली किस दिन है.

होलाष्टक 2026 में कब से शुरू

फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक होलाष्टक लगते हैं. इस साल होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 3 मार्च 2026 को होलिका दहन पर किया जाएगा.

बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है. बाबा महाकाल को बसंत पंचमी से होली तक गुलाल अर्पित किया जाता है. इसके अलावा अन्य जगहों पर इस दिन होली का डंडा भी गाड़ा जाता है.

क्या है होलाष्टक

राक्षस राज हिरण्य कश्यप खुद को भगवान समझता था. वह अपने व‍िष्‍णु भक्‍त पुत्र प्रहलाद्ध को घोर यातनाएं देकर डराकर, धमकाकर अपने अधीन करना चाहता था. उसने प्रहलाद को आठ दिन घोर यातनाएं दीं. इसी अवधि को होलाष्टक कहा जाता है. 

होलाष्टक में क्या नहीं करें

शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए. वहीं किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किया जाता है. शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि होलाष्टक शुरू होने पर जिन लड़कियों की नई शादी हुई होती है, उन्हें अपने मायके में रहना चाहिए.

होलाष्‍टक के दौरान क‍िसी भी अनजान व्‍यक्‍ति से न तो कोई चीज लें न खाएं. इस अवध‍ि में नकारात्‍मक ऊर्जा काफी ज्‍यादा होती है. ऐसे में क‍िसी की दी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

होलिका दहन 2026

इस साल होलिका दहन 3 मार्च और रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को है. होलिक दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6.22 मिनट से लेकर रात 8.50 मिनट तक रहेगा.

काला जादू और बुरी नजर से बचने का रामबाण उपाय ज्योतिष से जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 24 Jan 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse 2026 Holi 2026 Holashtak 2026 Holika Dahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

J&K Weather Update: Jammu-Kashmir में भारी बर्फबारी, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद | Snowfall
Weather Update: बर्फीली हवाओं से कांपा Delhi-NCR, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी! | Winter | Snowfall
Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
Air Pollution In India: वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े
वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े
शिक्षा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget