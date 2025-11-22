साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा।
हिंदू कैलेंडर 2026: वर्ष भर के त्योहारों और व्रतों की लिस्ट, जिसमें होली, छठ, दिवाली और सभी तिथियां शामिल हैं
Hindu Calendar 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. ऐसे में लोगों को व्रत और त्योहारों की तारीखें जाननी होंगी. यह है हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक के व्रत और त्योहारों की लिस्ट.
Hindu Calendar 2026: साल 2026 गुरुवार, 1 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस पूरे वर्ष में कई पवित्र पर्व-व्रत और त्योहार तो आयोजित होंगे ही, मगर इस वर्ष की खास बात यह है कि हिंदू पंचांग में इस साल ज्येष्ठ माह में मलमास (अधिक मास) लग रहा है.
जिस वजह से कुछ त्योहारों की तिथियों में बदलाव देखने को मिल सकता है. यह मलमास 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा.
साल का पहला बड़ा त्योहार मकर संक्रांति होगा. जहां से सभी त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में आइए जानते है कि 2026 में नवरात्रि, होली, करवा चौथ, दिवाली, रक्षा बंधन, छठ पूजा, बसंत पंचमी, महा शिवरात्रि जैसे बड़े व्रत और त्योहारों की तारीखें क्या हैं.
जनवरी 2026
- 3 जनवरी 2026-पौष पूर्णिमा, माघ स्नान
- 6 जनवरी 2026-सकट चौथ
- 13 जनवरी 2026-लोहड़ी
- 14 जनवरी 2026-मकर संक्रांति, षटतिला एकादशी
- 18 जनवरी 2026-मौनी अमावस्या
- 23 जनवरी 2026-बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा
- 26 जनवरी 2026-भीष्म अष्टमी
- 29 जनवरी 2026-जया एकादशी
फरवरी 2026
- 1 फरवरी 2026-माघ पूर्णिमा, गुरु रविदास जयंती
- 13 फरवरी 2026-विजया एकादशी
- 15 फरवरी 2026-महाशिवरात्रि
- 24 फरवरी 2026-होलाष्टक प्रारंभ
- 24 फरवरी 2026-अन्नपूर्णा अष्टमी
- 27 फरवरी 2026-आमलकी एकादशी
मार्च 2026
- 2 मार्च 2026-होलिका दहन
- 3 मार्च 2026-होली
- 8 मार्च 2026-रंग पंचमी
- 11 मार्च 2026 -शीतला अष्टमी व्रत
- 15 मार्च 2026-पापमोचनी एकादशी
- 26 मार्च 2026-रामनवमी
- 29 मार्च 2026-कामदा एकादशी
- 31 मार्च 2026-महावीर जयंती
अप्रैल 2026
- 2 अप्रैल 2026-हनुमान जयंती
- 3 अप्रैल 2026-गुड फ्राइडे
- 14 अप्रैल 2026-वैशाखी
- 19 अप्रैल 2026-परशुराम जयंती, अक्षय तृतिया
- 27 अप्रैल 2026-मोहिनी एकादशी
मई 2026
- 13 मई 2026-भद्रकाली एकादशी
- 16 मई 2026-वट सावित्री व्रत
- 17 मई 2026-मलमास प्रारंभ
जून 2026
- 15 जून 2026-मलमास समाप्त
- 15 जून 2026-सोमवती अमावस
- 25 जून 2026-निर्जला एकादशी
- 29 जून 2026-कबीर जयंती, वट सावित्री व्रत
जुलाई 2026
- 17 जुलाई 2026-श्री जगन्नाथ रथ यात्रा
- 25 जुलाई 2026-हरिशयनी एकादशी, चातुर्मास्य व्रत
- 29 जुलाई 2026-गुरु पूर्णिमा
अगस्त 2026
- 15 अगस्त 2026-हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस
- 17 अगस्त 2026-नाग पंचमी
- 19 अगस्त 2026-तुलसी दास जयंती
- 28 अगस्त 2026-श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन
- 31 अगस्त 2026-गणेश चतुर्थी
सितंबर 2026
- 1 सितंबर 2026 -कृष्ण जन्माष्मी
- 14 सितंबर 2026-हरतालिका तीज, कलंक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी
- 17 सितंबर 2026-सूर्य षष्ठी व्रत
- 25 सितंबर 2026-अनंत चतुर्दशी
- 27 सितंबर 2026-पितृ पक्ष
अक्तूबर 2026
- 2 अक्तूबर 2026-महात्मा गांधी जयंती
- 10 अक्तूबर 2026-पितृ पक्ष समाप्त
- 11 अक्तूबर 2026-नवरात्रि प्रारंभ
- 20 अक्तूबर 2026-महानवमी, नवरात्रि समाप्त
- 20 अक्तूबर 2026-दशहरा
- 22 अक्तूबर 2026-पापाकुंशा एकादशी
- 25 अक्तूबर 2026-शरद पूर्णिमा
- 26 अक्तूबर 2026-वाल्मीकी जयंती
- 29 अक्तूबर 2026-करवा चौथ
नवंबर 2026
- 1 नवंबर 2026 -अहोई अष्टमी व्रत
- 5 नवंबर 2026- गोवत्स द्वादशी
- 6 नवंबर 2026-धनतेरस, यम दीपदान
- 5 नवंबर 2026-रमा एकादशी
- 8 नवंबर 2026-नरक चतुर्दशी, दीपावली
- 9 नवंबर 2026-कार्तिक अमावस, सोमवती अमावस
- 10 नवंबर 2026-गोवर्धन पूजा
- 11 नवंबर 2026-भाई दूज, विश्वकर्मा पूजा
- 15 नवंबर 2026-सूर्य षष्ठी
- 20 नवंबर 2026-तुलसी विवाह
- 21 नवंबर 2026-हरिप्रबोधनी एकादशी
- 23 नवंबर 2026-वैकुंठ चतुर्दशी
- 24 नवंबर 2026-कार्तिक पूर्णिमा
दिसंबर 2026
- 1 दिसंबर 2026-कालभैरव जयंती
- 4 दिसंबर 2026-उत्पन्ना एकादशी
- 20 दिसंबर 2026-मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती
- 23 दिसंबर 2026-मार्गशीर्ष पूर्णिमा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
