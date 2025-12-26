Hindi Panchang Today: 26 दिसंबर शुक्रवार का पंचांग, आज की तिथि, नक्षत्र, शुभ-अशुभ मुहूर्त सब यहां देखें
Hindi Panchang Today 26 December 2025: 26 दिसंबर को पौष शुक्ल षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 26 दिसंबर 2025: आज 26 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही, यह दिन शुक्र ग्रह से भी संबंधित होता है. इस दिन विधि पूर्वक लक्ष्मी पूजन करने से व्यक्ति को पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
26 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 26 December 2025)
|तिथि
|
षष्ठी (25 दिसंबर 2025, दोपहर 1.42 - 26 दिसंबर 2025, दोपहर 1.43)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|शतभिषा
|योग
|सिद्धि, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|सुबह 11.19
|चंद्रोस्त
|रात 11.24
|चंद्र राशि
|कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.11 - सुबह 8.29
|लाभ
|सुबह 8.29 - सुबह 9.47
|अमृत
|सुबह 9.47 - सुबह 11.04
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.57 - रात 10.39
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.04 - दोपहर 12.22
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.57 - दोपहर 4.14
|गुलिक काल
|सुबह 8.29 - सुबह 9.47
|आडल योग
|सुबह 7.12 - सुबह 9.00
|पंचक
|पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कुंभ राशि
|बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. इसके अलावा आर्थिक स्थिति में प्रगति होती दिखाई देगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|गाड़ी चलाते समय आपको संभलकर रहना होगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं.
FAQs: 26 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
शुक्रवार को चावल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-शांति आती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती हैQ. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सिद्धि और रवि योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
