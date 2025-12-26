हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 26 दिसंबर शुक्रवार का पंचांग, आज की तिथि, नक्षत्र, शुभ-अशुभ मुहूर्त सब यहां देखें

Hindi Panchang Today: 26 दिसंबर शुक्रवार का पंचांग, आज की तिथि, नक्षत्र, शुभ-अशुभ मुहूर्त सब यहां देखें

Hindi Panchang Today 26 December 2025: 26 दिसंबर को पौष शुक्ल षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 26 दिसंबर 2025: आज 26 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही, यह दिन शुक्र ग्रह से भी संबंधित होता है. इस दिन विधि पूर्वक लक्ष्मी पूजन करने से व्यक्ति को पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

26 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 26 December 2025)

तिथि

षष्ठी (25 दिसंबर 2025, दोपहर 1.42 - 26 दिसंबर 2025, दोपहर 1.43)
वार शुक्रवार
नक्षत्र शतभिषा
योग सिद्धि, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 सुबह 11.19
चंद्रोस्त
 रात 11.24
चंद्र राशि
 कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 7.11 - सुबह 8.29
लाभ सुबह 8.29 - सुबह 9.47
अमृत सुबह 9.47 - सुबह 11.04
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.57 - रात 10.39

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.04 - दोपहर 12.22
यमगण्ड काल दोपहर 2.57 - दोपहर 4.14
गुलिक काल
 सुबह 8.29 - सुबह 9.47
आडल योग सुबह 7.12 - सुबह 9.00
पंचक पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 December 2025)

सूर्य धनु
चंद्रमा कुंभ
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कुंभ राशि बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. इसके अलावा आर्थिक स्थिति में प्रगति होती दिखाई देगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

सिंह राशि गाड़ी चलाते समय आपको संभलकर रहना होगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं.

FAQs: 26 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    शुक्रवार को चावल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-शांति आती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन सिद्धि और रवि योग बन रहा है.

Jaya Kishori: पत्नी की पूजा का फल क्या पति को मिलता है ? Video में जया किशोरी ने बताई सच्चाई

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Panchang Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अरुणाचल पर चीन का दावा, पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
अरुणाचल पर चीन का दावा, PAK से नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: देसी गर्ल की DATE का आखिरी धोखा! | Crime News
Christmas Controversy: क्रिसमस पर क्यों भड़के हिंदू संगठन? | Christmas | Hindi News
Janhit with Chitra Tripathi: 'तीन मूर्ति', एक संदेश...परेशान होंगे ममता-अखिलेश? | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: PDA पर आज मोदी vs अखिलेश हुआ! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: अब क्रिसमस पर घमासान...ये है 'नया हिंदुस्तान'! | Christmas Protest | Assam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरुणाचल पर चीन का दावा, पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
अरुणाचल पर चीन का दावा, PAK से नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
ओटीटी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
जनरल नॉलेज
Child Death Rate: 5 साल उम्र होने तक किस धर्म के बच्चे ज्यादा गंवाते हैं जान, इनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान?
5 साल उम्र होने तक किस धर्म के बच्चे ज्यादा गंवाते हैं जान, इनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान?
यूटिलिटी
क्या होता है फिशिंग क्राइम, जिसका सीबीआई ने किया भंडाफोड़? जानें यह कैसे करता है काम
क्या होता है फिशिंग क्राइम, जिसका सीबीआई ने किया भंडाफोड़? जानें यह कैसे करता है काम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget