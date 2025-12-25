Jaya Kishori: भारतीय संस्कृति में पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती है जैसे वट सावित्री, वार अनुसार व्रत, करवा चौथ, पूजा पाठ अन्य धार्मिक कार्य करती हैं. ये बहुत आम धारणा है कि पत्नी की पूजा का फल पति को भी मिलता है लेकिन प्रेमानंद महाराज और जया किशोरी ने इस धारणा की सच्चाई बताई है.

जया किशोरी ने क्या कहा

प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने कहा कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसकी बदली नहीं हो सकती. अर्थात एक के कर्मों का फल दूसरों को नहीं मिलता. उन्होंने पुरुषों की इस धारणा पर जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई पुरुष ये सोचता है कि वह पूजा नहीं करते लेकिन उनकी पत्नी पूजा, व्रत आदि तमाम धार्मिक अनुष्ठान करती है जिससे उसका फल उन्हें भी मिल जाएगा, तो ऐसा सोचना गलता है. पत्नी की पूजा फल सिर्फ उसी को मिलता है.

प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा

प्रेमानंद महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि, यदि पत्नी भक्ति कर रही है तो उसका पुण्य केवल उसे ही प्राप्त होगा. जो भी पूजा करता है, उसका फल उस व्यक्ति को ही मिलता है। लेकिन पत्नी अगर चाहे तो वह अपने पुण्य को अपने पति को दे सकती है लेकिन यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है. इसके अलावा पत्नी की पूजा का फल पति को तभी मिलेगा जब वह पत्नी का आदर करे, उसके मार्ग में सहयोग करें. हालांकि पति की पूजा का फल पत्नी को मिल सकता है क्योंकि महाराज जी के अनुसार पति ने पत्नी का पाणिग्रहण किया है.

