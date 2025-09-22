Hindi Panchang Today: 23 सितंबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग
Hindi Panchang Today 23 September 2025: 23 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.
Hindi Panchang 23 सितंबर 2025: 23 सितंबर 2025 को है. इस दिन शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. माता की पूजा में ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। सच्चीदानन्द सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते।। इस मंत्र का जाप करें और माता के चरणों में नारियल अर्पित करें. ये ज्ञान की देवी हैं, इनकी पूजा से संयम, आत्मशक्ति मिलती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
23 सितंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 23 September 2025)
|तिथि
|
प्रतिपदा (23 सितंबर 2025, सुबह 2.55 - 24 सितंबर 2025, सुबह 4.51)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|हस्त
|योग
|ब्रह्म, द्विपुष्कर योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.08
|सूर्यास्त
|सुबह 6.21
|चंद्रोदय
|सुबह 7.19
|चंद्रोस्त
|शाम 06.58
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.12 - सुबह 10.42
|लाभ
|सुबह 10.42 - दोपहर 12.13
|अमृत
|दोपहर 12.13 - दोपहर 1.44
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.46 - रात 9.15
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.15 - शाम 4.46
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.12 - सुबह 10.42
|गुलिक काल
|दोपहर 12.13 - दोपहर 1.44
|आडल योग
|सुबह 6.10 - दोपहर 1.40
|विडाल योग
|दोपहर 1.40 - सुबह 6.10, 24 सितंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 September 2025)
|सूर्य
|कन्या
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|तुला
|बुध
|कन्या
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|तुला
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|लव लाइफ में छोटी-मोटी बहस हो सकती है, तनाव से दूर रहें
FAQs: 23 सितंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
नवरात्रि के दूसरे दिन कपूर में लौंग डालकर मां दुर्गा की आरती करें और फिर इसे पूरे घर में घुमाएं, मान्यता है इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, क्लेश दूर होते हैं.
- Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन ब्रह्म और द्विपुष्कर योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
