हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 23 सितंबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today: 23 सितंबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today 23 September 2025: 23 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Sep 2025 09:00 PM (IST)
Hindi Panchang 23 सितंबर 2025: 23 सितंबर 2025 को है. इस दिन शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. माता की पूजा में ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। सच्चीदानन्द सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते।। इस मंत्र का जाप करें और माता के चरणों में नारियल अर्पित करें. ये ज्ञान की देवी हैं, इनकी पूजा से संयम, आत्मशक्ति मिलती है.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

23 सितंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 23 September 2025)

तिथि

प्रतिपदा (23 सितंबर 2025, सुबह 2.55 - 24 सितंबर 2025, सुबह 4.51)
वार मंगलवार
नक्षत्र हस्त
योग ब्रह्म, द्विपुष्कर योग
सूर्योदय सुबह 6.08
सूर्यास्त
 सुबह 6.21
चंद्रोदय
 सुबह 7.19
चंद्रोस्त
 शाम 06.58
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 9.12 - सुबह 10.42
लाभ सुबह 10.42 - दोपहर 12.13
अमृत दोपहर 12.13 - दोपहर 1.44
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.46 - रात 9.15

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.15 - शाम 4.46
यमगण्ड काल सुबह 9.12 - सुबह 10.42
गुलिक काल
 दोपहर 12.13 - दोपहर 1.44
आडल योग सुबह 6.10 - दोपहर 1.40
विडाल योग
 दोपहर 1.40 - सुबह 6.10, 24 सितंबर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 September 2025)

सूर्य कन्या
चंद्रमा कन्या
मंगल तुला
बुध कन्या
गुरु मिथुन
शुक्र तुला
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मेष राशि परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कन्या राशि लव लाइफ में छोटी-मोटी बहस हो सकती है, तनाव से दूर रहें

FAQs: 23 सितंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?
    नवरात्रि के दूसरे दिन कपूर में लौंग डालकर मां दुर्गा की आरती करें और फिर इसे पूरे घर में घुमाएं, मान्यता है इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, क्लेश दूर होते हैं.
  2. Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन ब्रह्म और द्विपुष्कर योग बन रहा है.

October Vrat Tyohar 2025: करवा चौथ, दिवाली, दशहरा कब ? अक्टूबर 2025 के व्रत त्योहार की लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 09:00 PM (IST)
Embed widget