Hindi Panchang Today: 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन, जानें मुहूर्त, योग और पंचांग

Hindi Panchang Today 21 December 2025: 21 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Dec 2025 05:01 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 21 दिसंबर 2025: आज 21 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और पौष रविवार है. ये साल का सबसे छोटा दिन भी होगा. पौष माह का हर रविवार बहुत खास है. सूर्य देव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में जप, तप, उपवास करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

21 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 21 December 2025)

तिथि

 प्रतिपदा (20 दिसंबर 2025, सुबह 7.12 - 21 दिसंबर 2025, सुबह 9.10)
वार रविवार
नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा
योग वृद्धि, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.02
सूर्यास्त
 सुबह 5.24
चंद्रोदय
 सुबह 8.17
चंद्रोस्त
 शाम 6.29
चंद्र राशि
 धनु

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 8.27 - सुबह 9.45
लाभ सुबह 9.45 - सुबह 11.02
अमृत सुबह 11.01 - दोपहर 12.19
शाम का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.28 - सुबह 7.12
अमृत शाम 7.12 - रात 8.54
चर रात 8.54 - रात 10.37

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.11 - शाम 5.59
यमगण्ड काल दोपहर 12.11 - दोपहर 1.37
गुलिक काल
 दोपहर 2.54 - शाम 4.11
आडल योग सुबह 7.10 - सुबह 3.36, 22 दिसंबर
विडाल योग सुबह 3.36 - सुबह 7.10, 22 दिसंबर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 December 2025)

सूर्य धनु
चंद्रमा धनु
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मेष राशि दिवस मंगलमय है. ऑफिस में क्रोध पर संयम रखना आपके लिए हितकर रहेगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कर्क राशि लव लाइफ में तनाव बढ़ेगा, पार्टनर से कुछ छिपाएं नहीं.

FAQs: 21 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    पिता जी की इच्छाएं पूरी करें, साथ ही मंदिर में सूर्य संबंधित चीजों का दान करें. इससे सूर्य मजबूत होता है और राजयोग पाने का अवसर मिलता है. 

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर और वृद्धि योग बन रहा है.

January Festival 2026: जनवरी 2026 में लगेगी व्रत-त्योहार की झड़ी, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या समेत पूरी लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Dec 2025 05:01 AM (IST)
Tags :
Panchang 2025 Aaj K Apanchang
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

