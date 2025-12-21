Hindi Panchang Today: 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन, जानें मुहूर्त, योग और पंचांग
Hindi Panchang Today 21 December 2025: 21 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 21 दिसंबर 2025: आज 21 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और पौष रविवार है. ये साल का सबसे छोटा दिन भी होगा. पौष माह का हर रविवार बहुत खास है. सूर्य देव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में जप, तप, उपवास करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
21 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 21 December 2025)
|तिथि
|
प्रतिपदा (20 दिसंबर 2025, सुबह 7.12 - 21 दिसंबर 2025, सुबह 9.10)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|पूर्वाषाढ़ा
|योग
|वृद्धि, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 8.17
|चंद्रोस्त
|शाम 6.29
|चंद्र राशि
|धनु
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 8.27 - सुबह 9.45
|लाभ
|सुबह 9.45 - सुबह 11.02
|अमृत
|सुबह 11.01 - दोपहर 12.19
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 5.28 - सुबह 7.12
|अमृत
|शाम 7.12 - रात 8.54
|चर
|रात 8.54 - रात 10.37
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.11 - शाम 5.59
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.11 - दोपहर 1.37
|गुलिक काल
|दोपहर 2.54 - शाम 4.11
|आडल योग
|सुबह 7.10 - सुबह 3.36, 22 दिसंबर
|विडाल योग
|सुबह 3.36 - सुबह 7.10, 22 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|दिवस मंगलमय है. ऑफिस में क्रोध पर संयम रखना आपके लिए हितकर रहेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कर्क राशि
|लव लाइफ में तनाव बढ़ेगा, पार्टनर से कुछ छिपाएं नहीं.
FAQs: 21 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
पिता जी की इच्छाएं पूरी करें, साथ ही मंदिर में सूर्य संबंधित चीजों का दान करें. इससे सूर्य मजबूत होता है और राजयोग पाने का अवसर मिलता है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर और वृद्धि योग बन रहा है.
