Hindi Panchang Today: 2 जनवरी नया साल का पहला शुक्रवार होगा खास, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 2 January 2026: 2 जनवरी 2026 को नए साल का पहला शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 2 जनवरी 2026: आज 2 जनवरी 2026 को नए साल के पहले शुक्रवार को श्रीयंत्र स्थापित करें. इसे साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है. श्रीयंत्र का दूध और गंगाजल से अभिषेक करने पर घर से दरिद्रता दूर होती है. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन-समृद्धि की कमी नहीं होती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
2 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 January 2026)
|तिथि
|
चतुर्दशी (1 जनवरी 2026, रात 10.22 - 2 जनवरी 2026, शाम 6.53)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|मृगशिरा
|योग
|शुक्ल, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|शाम 4.18
|चंद्रोस्त
|सुबह 7.12, 3 जनवरी
|चंद्र राशि
|वृषभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.14 - सुबह 8.32
|लाभ
|सुबह 8.32 - सुबह 9.50
|अमृत
|सुबह 9.50 - सुबह 11.07
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 9.01 - रात 10.43
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.07 - दोपहर 12.25
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.01 - शाम 4.18
|भद्रा काल
|शाम 6.53 - सुबह 5.11, 3 जनवरी
|आडल योग
|सुबह 7.14 - रात 8.04
|गुलिक काल
|सुबह 8.32 - सुबह 9.50
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|वृषभ
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं और पसंद का सम्मान करना बहुत जरूरी है. आपसी विश्वास बढ़ने से रिश्ता मजबूत होगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|फालतू के खर्चों पर काबू रखना आपको आर्थिक तंगी से बचाएगा.
FAQs: 2 जनवरी 2026
- Q.कौन सा उपाय करें ?
7 या 11 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उन्हें सफेद मिठाई खिलाएं. उनके आशीर्वाद से घर में धन की आवक बढ़ती है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शुक्ल और रवि योग बन रहा है.
