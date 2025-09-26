हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Navratri 2025 Day 5 Wishes: नवरात्रि के पांचवे दिन स्कंदमाता की पूजा, इन भक्तिमय संदेशों के भेज दें शुभकामना

Happy Navratri 2025 Day 5 Wishes: 27 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की पूजा की पंचमी तिथि रहेगी है. पांचवे दिन आप अपनों को मां स्कंदमाता के आशीर्वाद से भरे ये भक्तिभय संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Sep 2025 11:13 AM (IST)
Happy Navratri 2025 Day 5 Maa Skandamata Wishes: 27 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि रहेगी और इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी. स्कंदमाता देवी दुर्गा का पांचवा स्वरूप है. इनकी पूजा-अर्चना करने से ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है.

स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं. इसलिए इनकी पूजा से संतान संबंधी कष्टों का भी निवारण होता है. नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप पांचवे दिन की अधिकाष्ठा देवी मां स्कंदमाता के इन भक्तिभय संदेशों को अपने मित्रों और परिवार वालों को भेजकर इस दिन की शुभकामना दे सकते हैं. यहां देखिए स्कंदमाता के Wishes Messages Status in Hindi-

सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी।।
जय मां स्कंदमाता
नवरात्रि के पांचवे
दिन की शुभकामनाएं


जय तेरी हो स्कंदमाता
पांचवां नाम तुम्हारा आता
सारे जग की पालन हारी
जग जननी सब की महतारी
शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं


या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
जय मां स्कंदमाता


नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की करें वंदना,
उनकी कृपा से जीवन में मिले खुशियों का खजाना.
हर दुख-दर्द हो दूर और मन में उमंग छा जाए,
मां का आशीर्वाद सदा आपके घर-आंगन में समा जाए.

दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर,
मां की ये छवि निराली, मां स्कंदमाता आपके घर लाएं खुशहाली.
जय मां स्कंदमाता
नवरात्रि के पांचवे दिन की शुभकामनाएं

रूठी है तो मना लेंगे, पास अपने बुला लेंगे
मैया है वो दिल की भोली, श्रद्धा के फूल उन्हें चढ़ा देंगे।
जय मां स्कंदमाता

मां स्कंदमाता के कदम आपके घर में आएं
संतान पर कभी कोई संकट न आए
मुसीबत नियां आंखे चुराएं
जय मां स्कंदमाता

स्कंदमाता की कृपा से जीवन बने रोशन,
उनके चरणों में मिलते हैं सच्चे सुख-दर्शन.
नवरात्रि का पर्व लाए खुशियों की बहार,
हर दिन आपका हो सफलता से सरोबार. 

सूर्य सा तेज है मां, सभी को वर देती हो
सभी की झोली मां तुम भर देती हो
जय मां स्कंदमाता

ये भी पढ़ें: Navratri 2025: नवरात्रि में इस दिन महिलाएं न करें ये काम, वरना गर्भनाश जैसा लग सकता है दोष
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 26 Sep 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
Maa Skandamata Navratri 2025 Navratri 2025 Wishes Shardiya Navratri 2025 Happy Navratri 2025 Wishes
Embed widget