हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Durga Ashtami 2025 Wishes: दुर्गा अष्टमी की दें सभी को शुभकामनाएं, यहां देखें टॉप 20 संदेश

Happy Durga Ashtami 2025 Wishes: मंगलवार, 30 सितंबर को नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी. नवरात्रि के 8वें दिन आप अपनों को मां महागौरी के आशीर्वाद से भरे ये भक्तिभय संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Sep 2025 07:51 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Durga Ashtami 2025 Wishes: नवरात्रि पूरे 9 दिनों का उत्सव है. इस दौरान पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्रि का अष्टमी तिथि मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को है. इसे दुर्गा अष्टमी या महा अष्टमी के नाम से जाता है. अष्टमी के दिन भक्तगण व्रत, कन्या पूजन और हवन आदि भी करते हैं.

अष्टमी के दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है. दुर्गा अष्टमी के शुभ दिन आप अपनों को शुभकामनाएं भेज इस दिन की बधाई दे सकते हैं. शुभकामना देने के लिए यहां देखिए टॉप 20 Wishes, Messages Status in Hindi-

  1. सारा जहां है जिसकी शरण में
    नमन है उस मां के चरण में,
    हम हैं उस मां के चरणों की धूल
    आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल.
    दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

  2. मां दुर्गा का नित ध्यान करें,
    जीवन में सदा अच्छा काम करें
    महा अष्टमी का पावन पर्व है आया,
    सबके जीवन में सुख-समृद्धि लाया.
    दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

  3. पहले मां की पूजा सबकुछ उसके बाद,
    आपके साथ सदा बना रहे मां का आशीर्वाद.
    दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

  4. खुशियों से भर जाए आपका संसार,
    महा अष्टमी का दिन हो शुभ और शानदार.
    दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

  5. जी लो जी भर के, मां तुम्हारे साथ है
    किसी से क्या घबराना जब सर पर दुर्गा का हाथ है.
    दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

  6. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
    हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
    नन्हें-नन्हें कदमों से मां आए आपके द्वार,
    इस दुर्गा अष्टमी मिलें आपको खुशियां हजार.
    दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

  7. माता आयी हैं, खुशियों के भंडार लायी हैं,
    सच्चे दिल से तो मांग कर देखो,
    मां की तरफ से कभी ना नहीं होगी,
    तो प्रेम से बोलो जय माता दी।
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  8. कन्या पूजन के साथ पावन हो आज का दिन
    मां महागौरी करे सभी कार्यों में सिद्धि और विनय.
    आपको दुर्गा अष्टमी और कन्या पूजन की शुभकामनाएं

  9. या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता।
    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं


  10. कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार
    सुख संपत्ति मिले आपको अपार.
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  11. जगत पालन हार हैं मां, मुक्ति का धाम हैं मां,
    हमारी भक्ति की आधार हैं मां,
    हम सब की रक्षा की अवतार हैं मां, जय माता दी.
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  12. मां की शक्ति का वास हो, संकटों का नाश हो,
    हर घर में सुख शांति का वास हो, जय माता दी.
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  13. हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको यह उपदेश,
    जो मां दुर्गा का मनन मन से करे उसके कटे सब कलेश.
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  14. पग पग में फूल खिले,
    ख़ुशी आप सबको इतनी मिले,
    कभी न हो दुखों का सामना,
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  15. लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो,
    गणेश का निवास हो, मां दुर्गा के आशीर्वाद से,
    आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.
    अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  16. मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं
    हर दुख-दर्द अपना भूल जाएं.
    अष्टमी की शुभ बेला में खुशियां पाएं,
    मां का आशीर्वाद सदा जीवन में लाएं.
    दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

  17. मां दुर्गा की ज्योति से जीवन हो उज्जवल,
    हर कदम पर मिले सफलता का संबल.
    अष्टमी का पालव पर्व हो मंगल.

  18. मां अम्बे का हो सदा आशीर्वाद,
    हर संकट हो जीवन से दूर और नाश.
    महा अष्टमी का शुभ दिन है आया,
    हर पल आपका मंगलमय बनाया.

  19. तेरी कृपा से माता, मेरा हर काम हो रहा है
    काम तूने किया और मेरा नाम हो रहा है.
    नवरात्रि की अष्टमी की शुभकामनाएं 

  20. देवी दुर्गा आपको अच्छाई के लिए लड़ने और
    बुराई पर विजय पाने की शक्ति दें.
    दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2025 Day 8 Puja: नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा, जानें विधि, भोग, रंग, मंत्र, आरती
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 07:51 PM (IST)
Tags :
Maa Mahagauri Durga Ashtami 2025 Durga Puja 2025 Navratri 2025 Wishes Shardiya Navratri 2025 Happy Navratri 2025 Wishes
और पढ़ें
