Happy Durga Ashtami 2025 Wishes: नवरात्रि पूरे 9 दिनों का उत्सव है. इस दौरान पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्रि का अष्टमी तिथि मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को है. इसे दुर्गा अष्टमी या महा अष्टमी के नाम से जाता है. अष्टमी के दिन भक्तगण व्रत, कन्या पूजन और हवन आदि भी करते हैं.

अष्टमी के दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है. दुर्गा अष्टमी के शुभ दिन आप अपनों को शुभकामनाएं भेज इस दिन की बधाई दे सकते हैं. शुभकामना देने के लिए यहां देखिए टॉप 20 Wishes, Messages Status in Hindi-

सारा जहां है जिसकी शरण में

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!



मां दुर्गा का नित ध्यान करें,

जीवन में सदा अच्छा काम करें

महा अष्टमी का पावन पर्व है आया,

सबके जीवन में सुख-समृद्धि लाया.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!



पहले मां की पूजा सबकुछ उसके बाद,

आपके साथ सदा बना रहे मां का आशीर्वाद.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!







खुशियों से भर जाए आपका संसार,

महा अष्टमी का दिन हो शुभ और शानदार.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!



जी लो जी भर के, मां तुम्हारे साथ है

किसी से क्या घबराना जब सर पर दुर्गा का हाथ है.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!



लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,

नन्हें-नन्हें कदमों से मां आए आपके द्वार,

इस दुर्गा अष्टमी मिलें आपको खुशियां हजार.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!



माता आयी हैं, खुशियों के भंडार लायी हैं,

सच्चे दिल से तो मांग कर देखो,

मां की तरफ से कभी ना नहीं होगी,

तो प्रेम से बोलो जय माता दी।

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं



कन्या पूजन के साथ पावन हो आज का दिन

मां महागौरी करे सभी कार्यों में सिद्धि और विनय.

आपको दुर्गा अष्टमी और कन्या पूजन की शुभकामनाएं



या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं







कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार

सुख संपत्ति मिले आपको अपार.

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं



जगत पालन हार हैं मां, मुक्ति का धाम हैं मां,

हमारी भक्ति की आधार हैं मां,

हम सब की रक्षा की अवतार हैं मां, जय माता दी.

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं



मां की शक्ति का वास हो, संकटों का नाश हो,

हर घर में सुख शांति का वास हो, जय माता दी.

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं



हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको यह उपदेश,

जो मां दुर्गा का मनन मन से करे उसके कटे सब कलेश.

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं पग पग में फूल खिले,

ख़ुशी आप सबको इतनी मिले,

कभी न हो दुखों का सामना,

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं





लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो, मां दुर्गा के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.

अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं

हर दुख-दर्द अपना भूल जाएं.

अष्टमी की शुभ बेला में खुशियां पाएं,

मां का आशीर्वाद सदा जीवन में लाएं.

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मां दुर्गा की ज्योति से जीवन हो उज्जवल,

हर कदम पर मिले सफलता का संबल.

अष्टमी का पालव पर्व हो मंगल. मां अम्बे का हो सदा आशीर्वाद,

हर संकट हो जीवन से दूर और नाश.

महा अष्टमी का शुभ दिन है आया,

हर पल आपका मंगलमय बनाया. तेरी कृपा से माता, मेरा हर काम हो रहा है

काम तूने किया और मेरा नाम हो रहा है.

नवरात्रि की अष्टमी की शुभकामनाएं





देवी दुर्गा आपको अच्छाई के लिए लड़ने और

बुराई पर विजय पाने की शक्ति दें.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

