हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHalloween 2025: क्या हेलोवीन मनोरंजन का पर्व है या शैतानी पूजा? जानिए इसके पीछे का इतिहास और रहस्य!

Halloween 2025: क्या हेलोवीन मनोरंजन का पर्व है या शैतानी पूजा? जानिए इसके पीछे का इतिहास और रहस्य!

Halloween 2025: पूरी दुनिया में हैलोवीन का त्योहार 31 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन GEN-Z बच्चे अलग-अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं और ट्रिक ऑर ट्रीट के लिए लोगों के घर भी जाते हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Halloween 2025: हैलोवीन का त्योहार पूरी दुनिया में हर साल 31 अक्टूबर के दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहर मनोरंजन का नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और मान्यताओं का संगम है.

अक्टूबर का पूरा महीना हैलोवीन के रंग में रंगा रहता है और लोग अपने घरों को भूतिया सजावटों से सजाते हैं.

GEN-Z बच्चे अलग-अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं और ट्रिक ऑर ट्रीट के लिए लोगों के घर जाते हैं. मगर कई लोग यह नहीं जानते है कि यह त्योहार वक्त के साथ कितना बदल चुका है.

क्या है हैलोवीन का इतिहास?

हैलोवीन का इतिहास करीब 2,000 साल पुराना है. यह त्योहार गर्मियों के मौसम का अंत और सर्दियों की शुरुआत से माना जाता है. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, इस समय मृत आत्माएं धरती पर लौट आती थीं, जिससे लोग भयभीत रहते थे.

जिस वजह से लोग आत्माओं से बचने के लिए लोग नकाब और विचित्र वेशभूषाएं पहनते थे. यही परंपरा आगे चलकर आधुनिक हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में बदल गई.कुछ समय के बाद ईसाई धर्म के लोगों ने से इस दिन को एक नया रूप दे दिया.

आठवीं शताब्दी में 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे यानी "ऑल हैलोज़ डे" के रूप में मनाया जाने लगा, जो संतों की याद में मनाया जाता था. इसके एक दिन पहले, यानी 31 अक्टूबर को “ऑल हैलोज़ ईव” कहा गया, जो धीरे-धीरे “हैलोवीन के नाम से जाना जाने लगा.

यूरोपीय लोग साथ लाए यह परंपरा 

19वीं सदी में यूरोपीय लोग जब अमेरिका पहुंचे, तो वे इस परंपरा को अपने साथ ले आए. वहीं से हैलोवीन का आधुनिक रूप विकसित हुआ. जहां डर और रोमांच के साथ बच्चों के लिए यह मस्ती का माहौल बना गया.

इसी समय “ट्रिक ऑर ट्रीट” की प्रथा भी शुरू हुई, जिसमें बच्चे कई तरह की वेशभूषा पहनकर घर-घर जाकर मिठाई या कैंडी लेते हैं.

ईसाईयों नें शैतानी परंपरा से जुड़ा यह त्योहार 

आज के दौर में हैलोवीन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक ट्रेंड बन चुका है. चुड़ैलें, ज़ॉम्बी, भूत, और कद्दू की नक्काशी इसकी पहचान बन गए हैं. हालांकि, इस त्योहार को लेकर कई तरह के धार्मिक मतभेद भी हैं.

जिसमें कुछ ईसाई समुदाय इसे शैतानी परंपरा से जोड़ते हैं और इससे दूरी बनाए रखते हैं. हैलोवीन को ‘हार्वेस्ट फेस्ट’ के रूप में माना जाता है. यह एक वैकल्पिक तरीका है जिसमें बाइबल की शिक्षाओं के अनुरूप खुशी और एकता का संदेश फैलाया जाता है.

समय के साथ, हैलोवीन डर से अधिक रचनात्मकता, उत्साह और सामुदायिक एकता का प्रतीक बन गया है. चाहे कोई इसे धार्मिक नजरिए से देखे या केवल मनोरंजन के रूप में, मगर हैलोवीन आज भी दुनिया को रहस्य और कल्पना के अद्भुत संगम से जोड़ता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Halloween Gen Z Halloween 2025

Frequently Asked Questions

क्या हैलोवीन को लेकर कोई धार्मिक मतभेद हैं?

हाँ, कुछ ईसाई समुदाय हैलोवीन को शैतानी परंपरा से जोड़ते हैं और इससे दूरी बनाए रखते हैं. इसे 'हार्वेस्ट फेस्ट' के रूप में भी मनाया जाता है, जो खुशी और एकता का संदेश देता है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
आईपीएल
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
आईपीएल
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Regional Cinema
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत दोसांझ, अब दिया करारा जवाब, बोले - ‘हैरान हूं..’
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत, बोले - ‘हैरान हूं..’
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget