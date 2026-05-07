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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मThursday Vrat: देवगुरु बृहस्पति की कृपा कैसे पाएं? जानिए गुरुवार व्रत का सही तरीका और इसका जीवन पर असर

Thursday Vrat: देवगुरु बृहस्पति की कृपा कैसे पाएं? जानिए गुरुवार व्रत का सही तरीका और इसका जीवन पर असर

Thursday Vrat: गुरुवार व्रत से देवगुरु बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा मिलती है. विवाह में बाधा, आर्थिक तंगी और संतान सुख के लिए यह व्रत अचूक है. जानें पूजन विधि, मंत्र और जरूरी नियम.

By : अणिमा शुक्ला | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 May 2026 05:30 AM (IST)
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  • गुरुवार का व्रत, बृहस्पति देव और विष्णु को समर्पित।
  • कुंडली में गुरु दोष निवारण, विवाह, आर्थिक बाधाएं दूर।
  • विधि: स्नान, संकल्प, केले की पूजा, मंत्र जाप।
  • लाभ: धन वृद्धि, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख।

Thursday Vrat: हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है. यह दिन देवताओं के गुरु, बृहस्पति देव (Lord Jupiter) और भगवान विष्णु को समर्पित है. यदि आप जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान की कामना रखते हैं, तो गुरुवार का व्रत और पूजा एक प्रभावी मार्ग हो सकता है.

यहां गुरुवार व्रत का महत्व, विधि और लाभ विस्तार से जानें..

गुरुवार व्रत का महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बृहस्पति ग्रह (Jupiter) को ज्ञान, धर्म, भाग्य और संतान का कारक माना जाता है.

  • कुंडली में सुधार: जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत रामबाण माना गया है.
  • बाधाओं का निवारण: यह व्रत विशेष रूप से विवाह में देरी, आर्थिक तंगी और करियर में आने वाली रुकावटों को दूर करने में सहायक है.
  • सफलता का मार्ग: मजबूत बृहस्पति व्यक्ति को समाज में सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और करियर में स्थिरता प्रदान करता है.

व्रत की पूजन विधि 

गुरुवार के व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है:

  • शुद्धिकरण: सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें.
  • पूजा संकल्प: भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें.
  • केले के पेड़ की पूजा: गुरुवार के दिन केले के पेड़ में साक्षात विष्णु जी का वास माना जाता है. पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं.
  • मंत्र जप: पूजा के दौरान “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का यथाशक्ति जाप करें.
  • कथा श्रवण: बृहस्पति देव की व्रत कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है.
  • नैवेद्य: पूजा में पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़, केला और पपीता अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है.

नियम और सावधानियां

गुरुवार के दिन कुछ विशेष मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है ताकि व्रत का सकारात्मक प्रभाव बना रहे:

क्या करें  क्या न करें 
केवल एक समय भोजन करें. भोजन में नमक का सेवन न करें.
पीले खाद्य पदार्थों का दान करें. सिर के बाल या नाखून न काटें.
चने की दाल और हल्दी का दान दें. कपड़े धोना या घर में पोछा लगाना वर्जित है.
आध्यात्मिक और सकारात्मक सोच रखें. केले के फल का सेवन न करें (चूंकि इसकी पूजा होती है).

व्रत के लाभ

नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सर्वांगीण विकास होता है:

  • आर्थिक लाभ: तंगहाली दूर होती है और धन के नए स्रोत खुलते हैं.
  • मानसिक शांति: व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है और निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) बेहतर होती है.
  • पारिवारिक सुख: विवाह योग्य जातकों के विवाह के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 07 May 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Thursday Vrat Guruwar Puja

Frequently Asked Questions

गुरुवार का व्रत किस देवता को समर्पित है?

गुरुवार का व्रत विशेष रूप से बृहस्पति देव को समर्पित है, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है. इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से ज्ञान, धन और सुख-समृद्धि आती है.

गुरुवार का व्रत किन समस्याओं को दूर करने में सहायक है?

यह व्रत विवाह में देरी, आर्थिक तंगी और करियर में रुकावटों को दूर करने में सहायक माना जाता है. जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, उनके लिए यह बहुत लाभकारी है.

गुरुवार के व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

गुरुवार के दिन बाल धोना, नाखून काटना या कपड़े धोना अशुभ माना जाता है. व्रत करने वाले को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए.

गुरुवार के व्रत में क्या चढ़ाना शुभ होता है?

पूजा में पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, केला और पपीता चढ़ाना शुभ माना जाता है. केले के पेड़ की पूजा करना और उसे जल चढ़ाना भी बहुत शुभ फल देता है.

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