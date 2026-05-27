भीषण गर्मी में PM मोदी का ‘एक गिलास पानी’ वाला संदेश क्यों हो रहा वायरल? जानिए सनातन कनेक्शन

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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPM मोदी की अपील और नौतपा 2026: वेद-पुराणों में क्यों कहा गया ‘प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य’?

PM मोदी की अपील और नौतपा 2026: वेद-पुराणों में क्यों कहा गया ‘प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य’?

Heatwave: नौतपा 2026 की भीषण गर्मी के बीच PM नरेंद्र मोदी ने लोगों से पानी पिलाने और सावधानी बरतने की अपील की है. जानिए वेद-पुराणों में जलदान को सबसे बड़ा पुण्य क्यों माना गया है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 May 2026 02:54 PM (IST)
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Heatwave: देश इस समय भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश से गुजर रहा है. तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने, हाइड्रेट रहने और जरूरतमंदों को पानी पिलाने की अपील की है. यह सिर्फ प्रशासनिक सलाह नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों की उस परंपरा की याद भी है जिसमें गर्मी के दिनों में जल दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. नौतपा केवल मौसम का एक चरण नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन की परीक्षा भी माना जाता है.

क्या होता है नौतपा और क्यों बढ़ती है इतनी गर्मी?

ज्योतिष और भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौ दिनों तक पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है. इसे ही नौतपा कहा जाता है. इस समय नौतपा चल रहा है, जो 25 मई से आरंभ हुआ था. नौतपा के दौरान उत्तर भारत समेत कई क्षेत्रों में लू, हीटवेव और जल संकट जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं.

वैदिक ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना गया है, लेकिन जब अग्नि तत्व के कारक सूर्य इसमें प्रवेश करते हैं, तब पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता है. यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि-मुनि इस अवधि को संयम, तप, जल संरक्षण और सेवा का समय बताते थे.

वेदों में जल को क्यों कहा गया अमृत?

ऋग्वेद में जल को जीवन का मूल आधार बताया गया है. एक मंत्र में कहा गया है-आपः स्वस्ति नः पिप्यताम् अर्थात जल हमें शक्ति, शांति और जीवन प्रदान करे.

वेदों के अनुसार जल केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि मन और चेतना को भी संतुलित करता है. यही कारण है कि भारतीय परंपरा में गर्मी के दिनों में कुएं, बावड़ी, प्याऊ और मटके लगाने की परंपरा विकसित हुई. आज भी गांवों और कस्बों में घरों के बाहर रखा मिट्टी का मटका केवल परंपरा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवित विज्ञान है.

PM मोदी की अपील और सनातन परंपरा का संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि इस भीषण गर्मी में स्वयं को सुरक्षित रखें, पानी साथ रखें और यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें. भारतीय संस्कृति में यह भावना हजारों वर्षों से मौजूद है.

स्कंद पुराण और पद्म पुराण में ग्रीष्म ऋतु में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि जो व्यक्ति गर्मी में प्यासे को पानी पिलाता है, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है.

यही कारण है कि पुराने समय में राजा-महाराजा, व्यापारी और संत रास्तों में प्याऊ बनवाते थे. आज भी कई शहरों और गांवों में लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके रखकर राहगीरों को पानी पिलाते हैं. पीएम मोदी की यह अपील आधुनिक भारत में उसी सनातन परंपरा की याद दिलाती है.

मिट्टी के मटके का विज्ञान और अध्यात्म

भारतीय संस्कृति में मटके का संबंध केवल पानी रखने से नहीं, बल्कि पृथ्वी तत्व से भी माना गया है. वास्तु और आयुर्वेद में कहा गया है कि मिट्टी के पात्र में रखा जल शरीर की अग्नि को संतुलित करता है.

आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मिट्टी का मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है और उसमें मौजूद सूक्ष्म खनिज शरीर के लिए लाभकारी होते हैं. यही कारण है कि सोशल मीडिया और आधुनिक जीवनशैली के दौर में भी गांवों का मटका कल्चर फिर चर्चा में है. नौतपा के दौरान मटका रखना केवल सेवा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक माना गया है.

नौतपा को लेकर शास्त्र क्या चेतावनी देते हैं?

ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नौतपा के दौरान सूर्य की अग्नि ऊर्जा केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि मनुष्य के व्यवहार पर भी प्रभाव डालती है. इस दौरान क्रोध, चिड़चिड़ापन, थकान, मानसिक तनाव और जल तत्व की कमी बढ़ सकती है.

इसीलिए शास्त्रों में इस समय संयमित भोजन, अधिक जल सेवन, दोपहर में अनावश्यक यात्रा से बचने और जीवों को जल देने की सलाह दी गई है. कई ग्रंथों में पक्षियों के लिए पानी रखने को भी पुण्य कर्म बताया गया है. यह परंपरा आज के पर्यावरण संकट और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में और भी प्रासंगिक हो गई है.

क्या नौतपा सिर्फ गर्मी है या प्रकृति का संदेश?

भारतीय दर्शन में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि चेतना माना गया है. जब पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी, जल संकट और मौसम असंतुलन बढ़ता है, तो इसे प्रकृति की चेतावनी भी माना जाता है.

नौतपा हमें याद दिलाता है कि जल का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और जीवों के प्रति संवेदनशीलता केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मानवता की आवश्यकता है. यही कारण है कि वेदों से लेकर पुराणों तक जल को देवता का स्वरूप माना गया है.

नौतपा में क्या करें?

नौतपा के दौरान अधिक से अधिक पानी पिएं, मिट्टी के मटके का उपयोग करें, जरूरतमंदों और पशु-पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें. शास्त्रों के अनुसार इस समय जलदान, छाया दान और अन्नदान विशेष फलदायी माना गया है.

आज जब देश भीषण गर्मी से जूझ रहा है, तब यह समय केवल मौसम से लड़ने का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल संदेश को समझने का भी है जिसमें कहा गया परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है.

FAQ

नौतपा क्या होता है?

जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और लगातार 9 दिनों तक भीषण गर्मी बढ़ती है, उसे नौतपा कहा जाता है.

नौतपा में जलदान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है?

वेद-पुराणों में गर्मी के दौरान प्यासे को पानी पिलाने को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है.

मिट्टी के मटके का क्या महत्व है?

मिट्टी का मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है और भारतीय संस्कृति में इसे सेवा और शुद्धता का प्रतीक माना गया है.

PM मोदी ने लोगों से क्या अपील की?

PM मोदी ने लोगों से गर्मी में सावधानी बरतने, पानी साथ रखने और जरूरतमंदों को पानी पिलाने की अपील की है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 27 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
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