भीषण गर्मी में PM मोदी का ‘एक गिलास पानी’ वाला संदेश क्यों हो रहा वायरल? जानिए सनातन कनेक्शन

Heatwave: देश इस समय भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश से गुजर रहा है. तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने, हाइड्रेट रहने और जरूरतमंदों को पानी पिलाने की अपील की है. यह सिर्फ प्रशासनिक सलाह नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों की उस परंपरा की याद भी है जिसमें गर्मी के दिनों में जल दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. नौतपा केवल मौसम का एक चरण नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन की परीक्षा भी माना जाता है.

क्या होता है नौतपा और क्यों बढ़ती है इतनी गर्मी?

ज्योतिष और भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौ दिनों तक पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है. इसे ही नौतपा कहा जाता है. इस समय नौतपा चल रहा है, जो 25 मई से आरंभ हुआ था. नौतपा के दौरान उत्तर भारत समेत कई क्षेत्रों में लू, हीटवेव और जल संकट जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं.

वैदिक ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना गया है, लेकिन जब अग्नि तत्व के कारक सूर्य इसमें प्रवेश करते हैं, तब पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता है. यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि-मुनि इस अवधि को संयम, तप, जल संरक्षण और सेवा का समय बताते थे.

वेदों में जल को क्यों कहा गया अमृत?

ऋग्वेद में जल को जीवन का मूल आधार बताया गया है. एक मंत्र में कहा गया है-आपः स्वस्ति नः पिप्यताम् अर्थात जल हमें शक्ति, शांति और जीवन प्रदान करे.

वेदों के अनुसार जल केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि मन और चेतना को भी संतुलित करता है. यही कारण है कि भारतीय परंपरा में गर्मी के दिनों में कुएं, बावड़ी, प्याऊ और मटके लगाने की परंपरा विकसित हुई. आज भी गांवों और कस्बों में घरों के बाहर रखा मिट्टी का मटका केवल परंपरा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवित विज्ञान है.

PM मोदी की अपील और सनातन परंपरा का संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि इस भीषण गर्मी में स्वयं को सुरक्षित रखें, पानी साथ रखें और यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें. भारतीय संस्कृति में यह भावना हजारों वर्षों से मौजूद है.

देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें।… — Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026

स्कंद पुराण और पद्म पुराण में ग्रीष्म ऋतु में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि जो व्यक्ति गर्मी में प्यासे को पानी पिलाता है, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है.

यही कारण है कि पुराने समय में राजा-महाराजा, व्यापारी और संत रास्तों में प्याऊ बनवाते थे. आज भी कई शहरों और गांवों में लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके रखकर राहगीरों को पानी पिलाते हैं. पीएम मोदी की यह अपील आधुनिक भारत में उसी सनातन परंपरा की याद दिलाती है.

मिट्टी के मटके का विज्ञान और अध्यात्म

भारतीय संस्कृति में मटके का संबंध केवल पानी रखने से नहीं, बल्कि पृथ्वी तत्व से भी माना गया है. वास्तु और आयुर्वेद में कहा गया है कि मिट्टी के पात्र में रखा जल शरीर की अग्नि को संतुलित करता है.

आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मिट्टी का मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है और उसमें मौजूद सूक्ष्म खनिज शरीर के लिए लाभकारी होते हैं. यही कारण है कि सोशल मीडिया और आधुनिक जीवनशैली के दौर में भी गांवों का मटका कल्चर फिर चर्चा में है. नौतपा के दौरान मटका रखना केवल सेवा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक माना गया है.

नौतपा को लेकर शास्त्र क्या चेतावनी देते हैं?

ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नौतपा के दौरान सूर्य की अग्नि ऊर्जा केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि मनुष्य के व्यवहार पर भी प्रभाव डालती है. इस दौरान क्रोध, चिड़चिड़ापन, थकान, मानसिक तनाव और जल तत्व की कमी बढ़ सकती है.

इसीलिए शास्त्रों में इस समय संयमित भोजन, अधिक जल सेवन, दोपहर में अनावश्यक यात्रा से बचने और जीवों को जल देने की सलाह दी गई है. कई ग्रंथों में पक्षियों के लिए पानी रखने को भी पुण्य कर्म बताया गया है. यह परंपरा आज के पर्यावरण संकट और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में और भी प्रासंगिक हो गई है.

क्या नौतपा सिर्फ गर्मी है या प्रकृति का संदेश?

भारतीय दर्शन में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि चेतना माना गया है. जब पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी, जल संकट और मौसम असंतुलन बढ़ता है, तो इसे प्रकृति की चेतावनी भी माना जाता है.

नौतपा हमें याद दिलाता है कि जल का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और जीवों के प्रति संवेदनशीलता केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मानवता की आवश्यकता है. यही कारण है कि वेदों से लेकर पुराणों तक जल को देवता का स्वरूप माना गया है.

नौतपा में क्या करें?

नौतपा के दौरान अधिक से अधिक पानी पिएं, मिट्टी के मटके का उपयोग करें, जरूरतमंदों और पशु-पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें. शास्त्रों के अनुसार इस समय जलदान, छाया दान और अन्नदान विशेष फलदायी माना गया है.

आज जब देश भीषण गर्मी से जूझ रहा है, तब यह समय केवल मौसम से लड़ने का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल संदेश को समझने का भी है जिसमें कहा गया परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है.

FAQ

नौतपा क्या होता है?

जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और लगातार 9 दिनों तक भीषण गर्मी बढ़ती है, उसे नौतपा कहा जाता है.

नौतपा में जलदान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है?

वेद-पुराणों में गर्मी के दौरान प्यासे को पानी पिलाने को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है.

मिट्टी के मटके का क्या महत्व है?

मिट्टी का मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है और भारतीय संस्कृति में इसे सेवा और शुद्धता का प्रतीक माना गया है.

PM मोदी ने लोगों से क्या अपील की?

PM मोदी ने लोगों से गर्मी में सावधानी बरतने, पानी साथ रखने और जरूरतमंदों को पानी पिलाने की अपील की है.

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