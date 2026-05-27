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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHajj Special: मस्जिद-ए-निमरा से गूंजा अमन का पैगाम, साल में बस एक दिन खुलती है ये खास मस्जिद

Hajj Special: मस्जिद-ए-निमरा से गूंजा अमन का पैगाम, साल में बस एक दिन खुलती है ये खास मस्जिद

Hajj Special: हज 2026 में मस्जिद-ए-निमरा से इमाम शेख अली अल-हुदैफी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एकता, सब्र और नमाज का संदेश दिया. जानें साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाली इस ऐतिहासिक मस्जिद की खास बातें.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 May 2026 03:42 PM (IST)
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Hajj Special: मंगलवार को सऊदी अरब के मक्का में दुनियाभर से आए 15 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने हज किया. इस साल हज 2026 के अवसर पर मस्जिद-ए-नबवी के चीफ़ इमाम शेख अली बिन अब्दुर रहमान अल-हुदैफी ने अराफात के मैदान में स्थित मस्जिद-ए-निमरा (Masjid Nimrah) से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश दिया.

इमाम शेख अली बिन अब्दुर रहमान अल-हुदैफी के संदेश का मुख्य सार एकेश्वरवाद (तौहीद), तक़वा (धर्मपरायणता), उम्मत की एकता और पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) के बताए रास्ते पर चलना था. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जिंदगी की हर मुश्किल में सब्र (धैर्य) से काम लेना चाहिए, सच बोलना चाहिए और गुनाहों तथा विवादों से दूर रहना चाहिए.

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नमाज़ (प्रार्थना) इस्लाम का सबसे मुख्य स्तंभ है, जिसे हर मुसलमान को पूरी पाबंदी और समय पर अदा करना चाहिए. यह सफलता और समृद्धि की कुंजी है. ईमाम शेख अली अल-हुदैफी ने हाजियों से अपील की कि वे हज के दौरान और इसके बाद भी अपनी पवित्रता, सदाचार और नेकियों के रास्ते पर कायम रहें. इस ऐतिहासिक खुत्बे (उपदेश) को दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए सऊदी अरब सरकार ने इसके अनुवाद का 35 से अधिक भाषाओं में  सीधा प्रसारण भी उपलब्ध कराया.

साल में सिर्फ एक बार खुलती है मस्जिद-ए-निमरा

जिस मस्जिद-ए-निमरा से शेख अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुदैफ़ी ने हज का ख़ुत्बा (उपदेश) दिया वह साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है. यह मस्जिद वादी उराना में स्थित है, ठीक उसी स्थान पर जहां पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) ने अपना अंतिम उपदेश दिया और नमाज पढ़ी थी. इस्लाम में इस स्थान का गहरा महत्व है.

इस्लामी इतिहास के अनुसार, माह-ए-जिलहिज्जा में मस्जिद निमरा में ही पैगंबर मुहम्मद अराफात के मैदान में अपना अंतिम उपदेश देने से पहले रुके थे. इसलिए सऊदी अरब के मक्का में वादी उरनाह में अराफात के मैदानी इलाकों में स्थित, मस्जिद निमरा मुसलमानों का सबसे पवित्र इस्लामिक स्मारक है. मस्जिद निमराह में 64 दरवाजों, 10 मुख्य प्रवेश द्वार, तीन गुंबद और छह मीनारों के साथ, 350,000 लोगों की क्षमता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 27 May 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Hajj Yatra Islamic History Dhul Hijjah Hajj 2026 Hajj Special Masjid Nimrah
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