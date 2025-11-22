दूर-दराज से केशगढ़ साहिब में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है।
Guru Tegh Bahadur Jayanti: गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, 23 नवंबर तक चलेगा विशेष आयोजन!
Guru Tegh Bahadur Jayanti: गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर तख़्त श्री हरमंदिर साहिब, पटना में विशेष कीर्तन समागम की शुरुआत हो चुकी है. जिसके बाद परिसर भक्ति का माहौल देखने को मिला.
Guru Tegh Bahadur Jayanti: आज गुरु तेज बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस के मौके पर तख़्त श्री हरमंदिर साहिब में विशेष कीर्तन समागम की शुरुआत हो रही है. इस पावन अवसर पर शुक्रवार से ही गुरबाणी के अखंड पाठ भी शुरू हो चुका है.
जिसमें शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग हिस्से जैसे- पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना पहुंचे हैं. वहीं तख़्त साहिब परिसर में हो रहे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ गुरबाणी का पाठ और कीर्तन कर रहे हैं.
श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई विशेष ट्रेन
रागी जत्थों ने इस कीर्तन को गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, बलिदान और सिद्धांतों को याद हुए प्रस्तुत किया, जिसके बाद वहां का वातावरण भाव, भक्ति और गुरु प्रेम से सराबोर हो उठा. श्रद्धालुओं ने बताया कि इस आयोजन में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं.
आयोजन समिति ने आगामी दिनों में दीवान, शबद-कीर्तन, अरदास और नगर कीर्तन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए. वहीं जो भक्त दूर-दराज से केशगढ़ साहिब में शामिल होना चाहते थे, उन श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई.
23 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम
स्थानीय प्रबंधन के मुताबिक यह कार्यक्रम 23 नवंबर तक चलेगा, जिसमें आख़िरी दिन पर विशेष भोग और अरदास के साथ कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा. प्रशासन ने आयोजन को लेकर सुरक्षा, भोजन-प्रबंध और आवास की व्यवस्था के लिए सेवादार मिलकर कार्य कर रहे हैं.
वहीं गुरुद्वारा परिसर में भी लंगर सेवा लगातार जारी है, जिसमें हजारों श्रद्धालु रोज़ाना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं. सेवा भावना से जुड़े स्वयंसेवी दिन-रात व्यवस्था में लगे हुए हैं. इस महापर्व को लेकर पटना शहर में लोगों के बीच उत्साह भक्ति, सम्मान और गुरु परंपरा की झलक भी साफ़ दिखाई दे रही है.
