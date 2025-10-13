हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी हिंदू पर्व है जो गाय और बछड़े के प्रति श्रद्धा और आभार का प्रतीक है. महाराष्ट्र में वासु बारस, गुजरात में वाघ बरस कहलाता है और दीपावली की शुरुआत दर्शाता है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 13 Oct 2025 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस कहा जाता है, गाय और उसके बछड़े के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन दिन है. यह दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि और सुख-शांति की कामना से व्रत रखती हैं.

इसे बछ बारस, नंदिनी व्रत या वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है तथा गाय के दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता.

गोवत्स द्वादशी 2025 की तिथि व मुहूर्त:

  • तिथि: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • द्वादशी प्रारंभ: 17 अक्टूबर, प्रातः 11:12 बजे
  • द्वादशी समाप्त: 18 अक्टूबर, दोपहर 12:18 बजे
  • पूजन मुहूर्त (प्रदोष काल): शाम 5:49 से रात 8:20 तक

पूजन विधि:

  • स्नान और संकल्प: सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. संकल्प लें कि आप गौ माता और उनके बछड़े की श्रद्धा से पूजा करेंगे.
  • गौ पूजा: यदि वास्तविक गाय-बछड़ा उपलब्ध हों तो उन्हें स्नान कराएं और सजाएं. अन्यथा मिट्टी या चित्र रूप में उनकी पूजा करें.
  • श्रृंगार व अर्पण: हल्दी-कुमकुम लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, और उन्हें हरी घास, चना या अंकुरित मूंग खिलाएं.
  • आरती व कथा: दीपक जलाकर गौ माता की आरती करें और फिर गोवत्स द्वादशी की कथा श्रद्धा से सुनें.
  • पारण: व्रत का पारण अगले दिन त्रयोदशी तिथि को गौ पूजा के बाद करें.

व्रत के नियम

  • इस दिन गेहूं, चावल और गाय के दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता.
  • भैंस का दूध, फल, या सादा भोजन लिया जा सकता है.
  • चाकू या किसी धारदार वस्तु का प्रयोग भी वर्जित होता है.

गोवत्स द्वादशी की कथा:

बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार अपने सात बेटों और पोतों के साथ रहता था. उसने एक तालाब बनवाया था, जो वर्षों तक नहीं भरा. पंडित ने बताया कि तालाब तभी भरेगा जब साहूकार अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देगा.

साहूकार ने अपने बड़े बेटे की पत्नी को मायके भेज दिया और पीछे से अपने पोते की बलि दे दी. तभी तेज बारिश हुई और तालाब भर गया. कुछ समय बाद बछ बारस का दिन आया, और साहूकार अपने परिवार सहित तालाब पूजने गया.

घर जाते समय उसने दासी से कहा कि “गेहुंला पका लेना” वह “गेहुंला” शब्द का अर्थ न समझ सकी और गलती से बछड़े (जिसका नाम गेहुंला था) को ही पका दिया. जब साहूकार लौटकर आया तो उसने पूछा, “बछड़ा कहां है?” दासी ने कहा, “आपके कहे अनुसार पका दिया.” यह सुनकर साहूकार स्तब्ध रह गया.

शाम को जब गाय लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और मिट्टी खोदने लगी. तभी चमत्कार हुआ, मिट्टी में से बछड़ा जीवित बाहर निकल आया. साहूकार और उसका परिवार यह देखकर भाव-विभोर हो गए. उन्होंने गौ माता की पूजा की और संकल्प लिया कि अब हर वर्ष वे बछ बारस का व्रत करेंगे. कहा जाता है कि इस व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है. इसी कारण इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू का प्रयोग वर्जित माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 13 Oct 2025 08:50 PM (IST)
Tags :
Cow Govatsa Dwadashi 2025 Calves
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
क्रिकेट
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर, लाहौर टेस्ट पर कसा शिकंजा
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर
साउथ सिनेमा
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
क्रिकेट
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर, लाहौर टेस्ट पर कसा शिकंजा
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर
साउथ सिनेमा
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
ट्रेंडिंग
तेजू भईया का जलवा है... बिहार चुनाव के बीच बाजा बजाते नजर आए तेज प्रताप यादव, वीडियो वायरल
तेजू भईया का जलवा है... बिहार चुनाव के बीच बाजा बजाते नजर आए तेज प्रताप यादव, वीडियो वायरल
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget