हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovardhan Puja 2025 Date: गोवर्धन पूजा कब है? नोट करें सही डेट! जानिए शुभ मुहूर्त और महत्व

Govardhan Puja 2025 Date: गोवर्धन पूजा कब है? नोट करें सही डेट! जानिए शुभ मुहूर्त और महत्व

Govardhan Puja 2025 Date: गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है. आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कब है गोवर्धन पूजा साथ ही शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 05 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

Govardhan Puja 2025 Date: गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है. यह भगवान कृष्ण के हाथों इंद्रदेव का घमंड तोड़े जाने की याद में मनाया जाता है.

जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र की मूसलाधार बारिश से बचाया था. इस दिन घर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व्यंजन का भोग लगाया जाता है. 

गोवर्धन का त्योहार क्यों मनाया जाता है?
गोवर्धन का त्योहार भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत उठाकर बचाया था, इसकी याद में मनाया जाता है. इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हें 56 भोग लगाए जाते हैं.

यह त्योहार प्रकृति और मानवता के रिश्ते को दर्शाता है और इसे 'अन्नकूट' के नाम से भी जाना जाता है.

कब मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा का पर्व
गोवर्धन पूजा का पर्व वर्ष 2025 में बुधवार, 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि के अनुसार निर्धारित है, जिसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 बजे से होकर 22 अक्टूबर को रात 8:16 बजे समाप्त होगी.

इस पर्व का मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 बजे से 8:42 बजे तक और शाम 3:29 बजे से 5:44 बजे तक है. 

सही तिथि और शुभ मुहूर्त

  • दिनांक: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  • प्रातःकाल मुहूर्त: सुबह 6:26 बजे से सुबह 8:42 बजे तक
  • सायंकाल मुहूर्त: दोपहर 3:29 बजे से शाम 5:44 बजे तक

गोवर्धन पूजा का महत्व
गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, भगवान कृष्ण की इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने की घटना का स्मरण कराती है, जिसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को बचाया था.

इसका महत्व एकता, सामाजिक समरसता और प्रकृति के सम्मान में है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और गायों व बैलों की भी पूजा की जाती है. 

गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व

भगवान कृष्ण की लीला
यह त्योहार भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव की मूसलाधार बारिश से बचाने की कथा को याद दिलाता है.

अहंकार पर विजय
इंद्रदेव के अहंकार पर भगवान कृष्ण की विजय का प्रतीक है, जो सिखाता है कि धार्मिकता के सामने अहंकार और आत्मकेंद्रितता का कोई महत्व नहीं है.

गोवर्धन पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

सामुदायिक एकता
यह त्योहार समाज में एकता और प्रेम का संदेश देता है, जहाँ लोग मिलकर सामूहिक रूप से भगवान को अन्नकूट का भोग लगाते हैं और आपस में मिल-बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं. 

सामाजिक बंधन
विभिन्न समुदायों और लोगों को एक साथ लाने और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का अवसर देता है. 

गौ पूजा
गायों का वध, गोसेवा का प्रतीक है. इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि गाय दूध और कृषि दोनों में योगदान देती हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले जानकारियों संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Lord Krishna Deepotsav 2025 Govardhan Puja 2025 Date Govardhan Puja 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
ट्रेंडिंग
भाभी ने हरियाणवी गाने पर किया ऐसा डांस लोगों ने शर्म से झुका ली नजरें- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
भाभी ने हरियाणवी गाने पर किया ऐसा डांस लोगों ने शर्म से झुका ली नजरें- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में आएगी 21वीं किस्त की राशि? ऐसे मिनटों में करें चेक
क्या आपके खाते में आएगी 21वीं किस्त की राशि? ऐसे मिनटों में करें चेक
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget