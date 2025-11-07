हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemstone: मूंगा रत्न पहनने के पहले जान लें कुछ खास बातें, खूब करेंगे तरक्की...

Gemstone: मूंगा रत्न पहनने के पहले जान लें कुछ खास बातें, खूब करेंगे तरक्की...

Gemstone: मूंगा रत्न मंगल ग्रह से जुड़ा शक्तिशाली रत्न है, जो साहस, आत्मविश्वास, सफलता और स्वास्थ्य बढ़ाता है. यह वैवाहिक जीवन, करियर और मानसिक शांति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Nov 2025 10:03 PM (IST)
Preferred Sources

Gemstone: मूंगा रत्न ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है. मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम के ग्रह है.  इसलिए मूंगा को धारण करना मंगल के प्रभावों को बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

मूंगा रत्न को मंगलवार के दिन धारण करना सबसे शुभ माना जाता है. यह दिन मंगल ग्रह को समर्पित है. इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है. ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़े. मूंगा रत्न को सोने, चांदी या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहना जा सकता है.

धारण करने से पहले रत्न की शुद्धि के लिए मंगलवार के दिन इसे गंगाजल और कच्चे दूध में डुबोकर शुद्ध करना चाहिए. ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, इस रत्न को हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करना उचित होता है.

सुरक्षा कवच और संबंधों को भी करता है मजबूत

मूंगा रत्न के ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ अनेक हैं. यह रत्न कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों को कम करने और उसके शुभ प्रभावों को बढ़ाने में सहायक होता है. शास्त्रों के अनुसार मंगल की कृपा से व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और उत्साह में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता से कर पाता है.

इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि मूंगा एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है. कहा जाता है कि जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए लाल मूंगा विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है. यह आवश्यक ऊर्जा और बुद्धि प्रदान करता है.

वैदिक परंपरा का पालन करने वाली भारतीय विवाहित महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा के लिए इसे मंगलसूत्र के रूप में भी धारण करती हैं. व्यक्तिगत और वैवाहिक जीवन में मूंगा रत्न जीवनसाथी के साथ संबंधों को मजबूत करता है. इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है.

स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक

मूंगा रत्न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से यह रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक है, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है और थकान कम होती है.

इसके अतिरिक्त यह रत्न मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कहा जाता है कि मूंगा को धारण करने से तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है.  यह एकाग्रता में भी सुधार करता है. इस कारण यह विद्यार्थियों के लिए भी शुभ होता है.

व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए मूंगा रत्न विशेष रूप से सफलता और धनार्जन में वृद्धि का कारक माना जाता है. यह नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सम्मान को बढ़ाता है, जिससे धारक अपने कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावशाली बन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 10:03 PM (IST)
Tags :
Coral Gemstone Mars Planet Stone Moonga Benefits

Frequently Asked Questions

मूंगा रत्न किस ग्रह से संबंधित है?

मूंगा रत्न ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है. मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम के ग्रह हैं, इसलिए मूंगा धारण करना मंगल के प्रभावों को बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

मूंगा रत्न किस दिन धारण करना शुभ माना जाता है?

मूंगा रत्न को मंगलवार के दिन धारण करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन मंगल ग्रह को समर्पित है. इसे सोने, चांदी या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहना जा सकता है.

मूंगा रत्न धारण करने से स्वास्थ्य को क्या लाभ मिलते हैं?

मूंगा रत्न रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान कम होती है. यह मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है, तनाव और चिंता को कम करता है.

क्या मूंगा रत्न व्यवसाय में सफलता दिलाता है?

हाँ, मूंगा रत्न व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए सफलता और धनार्जन में वृद्धि का कारक माना जाता है. यह नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सम्मान को बढ़ाता है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली टू बिहार...वोटों का कारोबार! |
छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
हेल्थ
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
जनरल नॉलेज
Crypto Mining: कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget