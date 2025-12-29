हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममिथुन साप्ताहिक राशिफल 29 Dec 2025-4 Jan 2026: साल का अंत सतर्क रहें, नए साल में मिलेगी सफलता!

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 29 Dec 2025-4 Jan 2026: साल का अंत सतर्क रहें, नए साल में मिलेगी सफलता!

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के लिए दिसंबर का खत्म होता साल और आने वाला नए साल 2026 का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें राशिफल,

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Dec 2025 05:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemini Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: साल के अंत और नए साल की शुरुआत का यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए सतर्कता और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. सेहत, संबंध और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की जरूरत रहेगी.

लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है, जबकि समझदारी से लिया गया निर्णय आपको मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है. दिनचर्या और खानपान में लापरवाही पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. मौसमी बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहें.

अचानक किसी लंबी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है, ऐसे में ड्राइव करते समय सावधानी बरतें और अपने सामान का पूरा ध्यान रखें. चोट या दुर्घटना की आशंका बनी रह सकती है. घर के किसी बुजुर्ग की सेहत भी चिंता का विषय बन सकती है.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है. ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा. हालांकि किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, इसलिए वर्तमान जिम्मेदारियों पर ही फोकस बनाए रखें.

व्यापार राशिफल

व्यवसाय में गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद धन लाभ के योग बने रहेंगे. बड़े जोखिम उठाने से बचें और छोटे-छोटे फायदे पर ध्यान दें. धैर्य के साथ काम करना इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

धन और संपत्ति राशिफल

सप्ताह के मध्य अचानक किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला परेशानी का कारण बन सकता है. इस समस्या के समाधान के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

हालांकि इस कठिन दौर में परिवार और स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसकी मदद से अंततः आप समाधान निकालने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा

जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देना होगा. सही रणनीति अपनाने पर ही मनचाही सफलता मिल पाएगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके लिए सहारा बनेगा और भावनात्मक समर्थन देगा. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और आपसी समझ बेहतर होगी.

उपाय

बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 05:40 AM (IST)
Tags :
Gemini Gemini Horoscope Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सतर्कता और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. सेहत, संबंध और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता रहेगी.

इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें. दिनचर्या और खानपान में लापरवाही से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, मौसमी बीमारियों से भी सतर्क रहें.

करियर और नौकरी के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन बड़े बदलाव की संभावना कम है.

व्यापार में मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह क्या उम्मीद करनी चाहिए?

व्यवसाय में गति धीमी रह सकती है, लेकिन धन लाभ के योग बने रहेंगे. बड़े जोखिम से बचें और धैर्य के साथ छोटे फायदों पर ध्यान दें.

प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. कठिन समय में लव पार्टनर सहारा बनेगा और भावनात्मक समर्थन देगा, जिससे रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में राजनीति का 'रक्त चरित्र' !
Hyderabad News: शादी समारोह में चोरी का खुलासा, CCTV में कैद हुई बुर्कानशीं महिला की करतूत
Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
क्रिकेट
Year Ender: इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget