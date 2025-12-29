यह सप्ताह सतर्कता और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. सेहत, संबंध और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता रहेगी.
मिथुन साप्ताहिक राशिफल 29 Dec 2025-4 Jan 2026: साल का अंत सतर्क रहें, नए साल में मिलेगी सफलता!
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के लिए दिसंबर का खत्म होता साल और आने वाला नए साल 2026 का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें राशिफल,
Gemini Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: साल के अंत और नए साल की शुरुआत का यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए सतर्कता और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. सेहत, संबंध और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की जरूरत रहेगी.
लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है, जबकि समझदारी से लिया गया निर्णय आपको मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल
इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है. दिनचर्या और खानपान में लापरवाही पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. मौसमी बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहें.
अचानक किसी लंबी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है, ऐसे में ड्राइव करते समय सावधानी बरतें और अपने सामान का पूरा ध्यान रखें. चोट या दुर्घटना की आशंका बनी रह सकती है. घर के किसी बुजुर्ग की सेहत भी चिंता का विषय बन सकती है.
करियर और नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है. ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा. हालांकि किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, इसलिए वर्तमान जिम्मेदारियों पर ही फोकस बनाए रखें.
व्यापार राशिफल
व्यवसाय में गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद धन लाभ के योग बने रहेंगे. बड़े जोखिम उठाने से बचें और छोटे-छोटे फायदे पर ध्यान दें. धैर्य के साथ काम करना इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
धन और संपत्ति राशिफल
सप्ताह के मध्य अचानक किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला परेशानी का कारण बन सकता है. इस समस्या के समाधान के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
हालांकि इस कठिन दौर में परिवार और स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसकी मदद से अंततः आप समाधान निकालने में सफल रहेंगे.
शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा
जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देना होगा. सही रणनीति अपनाने पर ही मनचाही सफलता मिल पाएगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके लिए सहारा बनेगा और भावनात्मक समर्थन देगा. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और आपसी समझ बेहतर होगी.
उपाय
बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
