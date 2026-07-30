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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसावन सूर्य ग्रहण संयोग: अंक 7 वालों के लिए क्यों माना जा रहा है खास? जानें 3 मिनट का उपाय

सावन सूर्य ग्रहण संयोग: अंक 7 वालों के लिए क्यों माना जा रहा है खास? जानें 3 मिनट का उपाय

Sawan 2026: सावन 2026 के सूर्य ग्रहण पर मूलांक 7 वालों के लिए क्यों खास माना जा रहा है समय? जानें अंक ज्योतिष की मान्यता, 3 मिनट का शिव उपाय और जरूरी धार्मिक बातें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 02:39 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस बार 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय जगत में काफी चर्चा है.

अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन, नई शुरुआत और आध्यात्मिक साधना का अवसर माना जाता है. खासतौर पर मूलांक 7 के लोगों को इस दौरान भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी जाती है.

मूलांक 7 कैसे निकालें?

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 माना जाता है.

मूलांक 7 वालों के लिए क्यों खास माना जा रहा है यह समय?

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 का संबंध आध्यात्मिकता, आत्मविश्लेषण और गहन सोच से जोड़ा जाता है. सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे लोगों को अपने निर्णयों में धैर्य रखने और मानसिक शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है. यह समय नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी माना जाता है.

3 मिनट का शिव उपाय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि मूलांक 7 वाले श्रद्धा के साथ यह छोटा-सा उपाय करें, तो मन को सकारात्मकता मिल सकती है.

  • सुबह या शाम भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं.
  • लगातार 3 मिनट तक "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें.
  • इसके बाद भगवान शिव से परिवार के सुख, स्वास्थ्य और उन्नति की प्रार्थना करें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, अंक ज्योतिष में मूलांक 7 वाले लोगों को आध्यात्मिक गतिविधियों से विशेष जुड़ाव रखने वाला माना जाता है. सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान शिव का स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान करना मानसिक शांति तथा सकारात्मक सोच बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

उनका कहना है कि किसी भी उपाय को चमत्कारी समाधान मानने के बजाय उसे श्रद्धा और आत्मअनुशासन के साथ करना अधिक महत्वपूर्ण है.

सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

  • नकारात्मक विचारों से बचें.
  • क्रोध और विवाद से दूर रहें.
  • भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें.
  • जरूरतमंदों की सहायता करें.
  • घर और पूजा स्थान की स्वच्छता बनाए रखें.

FAQ

मूलांक 7 कैसे निकाला जाता है?
 अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 माना जाता है.

क्या सावन के सूर्य ग्रहण का प्रभाव मूलांक 7 पर अधिक माना जाता है?
 अंक ज्योतिष में मूलांक 7 वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना का माना जाता है. हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों और मान्यताओं पर भी निर्भर करता है.

मूलांक 7 वाले सूर्य ग्रहण के दिन कौन-सा उपाय कर सकते हैं?
 श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें, "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का कुछ मिनट जाप करें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.

क्या केवल उपाय करने से किस्मत बदल जाती है?
 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपाय आस्था का विषय हैं. जीवन में सफलता के लिए अच्छे कर्म, मेहनत और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पूजा-पाठ, मंत्र जाप, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखना शुभ माना जाता है.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 30 Jul 2026 02:39 PM (IST)
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