सावन सूर्य ग्रहण संयोग: अंक 7 वालों के लिए क्यों माना जा रहा है खास? जानें 3 मिनट का उपाय

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस बार 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय जगत में काफी चर्चा है.

अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन, नई शुरुआत और आध्यात्मिक साधना का अवसर माना जाता है. खासतौर पर मूलांक 7 के लोगों को इस दौरान भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी जाती है.

मूलांक 7 कैसे निकालें?

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 माना जाता है.

मूलांक 7 वालों के लिए क्यों खास माना जा रहा है यह समय?

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 का संबंध आध्यात्मिकता, आत्मविश्लेषण और गहन सोच से जोड़ा जाता है. सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे लोगों को अपने निर्णयों में धैर्य रखने और मानसिक शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है. यह समय नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी माना जाता है.

3 मिनट का शिव उपाय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि मूलांक 7 वाले श्रद्धा के साथ यह छोटा-सा उपाय करें, तो मन को सकारात्मकता मिल सकती है.

सुबह या शाम भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं.

लगातार 3 मिनट तक "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का शांत मन से जाप करें.

इसके बाद भगवान शिव से परिवार के सुख, स्वास्थ्य और उन्नति की प्रार्थना करें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, अंक ज्योतिष में मूलांक 7 वाले लोगों को आध्यात्मिक गतिविधियों से विशेष जुड़ाव रखने वाला माना जाता है. सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान शिव का स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान करना मानसिक शांति तथा सकारात्मक सोच बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

उनका कहना है कि किसी भी उपाय को चमत्कारी समाधान मानने के बजाय उसे श्रद्धा और आत्मअनुशासन के साथ करना अधिक महत्वपूर्ण है.

सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

नकारात्मक विचारों से बचें.

क्रोध और विवाद से दूर रहें.

भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें.

जरूरतमंदों की सहायता करें.

घर और पूजा स्थान की स्वच्छता बनाए रखें.

FAQ

मूलांक 7 कैसे निकाला जाता है?

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 माना जाता है.

क्या सावन के सूर्य ग्रहण का प्रभाव मूलांक 7 पर अधिक माना जाता है?

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना का माना जाता है. हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों और मान्यताओं पर भी निर्भर करता है.

मूलांक 7 वाले सूर्य ग्रहण के दिन कौन-सा उपाय कर सकते हैं?

श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें, "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का कुछ मिनट जाप करें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.

क्या केवल उपाय करने से किस्मत बदल जाती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपाय आस्था का विषय हैं. जीवन में सफलता के लिए अच्छे कर्म, मेहनत और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पूजा-पाठ, मंत्र जाप, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखना शुभ माना जाता है.