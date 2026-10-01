English Surnames Meaning: स्टीव स्मिथ, रॉस टेलर और मिचेल जॉनसन... क्रिकेट देखने वालों के लिए ये नाम परिचित हैं. लेकिन इनके सरनेम का मतलब शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा. Smith धातु का काम करने वाले कारीगर से जुड़ा है, Taylor का अर्थ दर्जी है और Johnson का मतलब जॉन का बेटा. जिन शब्दों से आज खिलाड़ियों और दूसरे मशहूर लोगों को पहचानते हैं, वे कभी किसी का काम, पिता का नाम या रहने की जगह बताते थे.

अंग्रेजी सरनेम में पेशा, पारिवारिक संबंध, स्थान और व्यक्ति की विशेषताएं प्रमुख आधार रहे हैं. समय के साथ इनमें से कई पहचानें परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने लगीं.

स्मिथ का मतलब सिर्फ लोहार नहीं

Smith को आम तौर पर लोहार के अर्थ में समझा जाता है, लेकिन इसका संबंध व्यापक रूप से धातु की कारीगरी से है. धातु से औजार और दूसरी वस्तुएं बनाने वाले कारीगर की पहचान इस शब्द से होती थी. इसलिए इसका अर्थ केवल लोहे का काम करने वाले तक सीमित करना अधूरा होगा.

इसी तरह Baker रोटी और दूसरी बेक की जाने वाली चीजें बनाने वाले के पेशे से जुड़ा है. Carpenter का अर्थ लकड़ी का काम करने वाला है. इन सरनेम में उस दौर की झलक मिलती है, जब किसी व्यक्ति का काम ही उसका परिचय बन जाता था.

टेलर के नाम में दर्ज है दर्जी का काम

Taylor सरनेम दर्जी के पेशे से बना है. अंग्रेजी में दर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द Tailor है, जबकि सरनेम की वर्तनी Taylor है.

पहले यह पहचान कपड़े सिलने वाले व्यक्ति के काम को बताती थी. वंशानुगत नाम बनने के बाद अगली पीढ़ियों ने दूसरा काम अपनाया, तब भी सरनेम चलता रहा. आज किसी का नाम टेलर होने का मतलब यह नहीं कि वह या उसका परिवार सिलाई का काम करता है.

जॉनसन यानी जॉन का बेटा

Johnson को John और son में बांटकर देखिए. अर्थ है जॉन का बेटा. यह पिता के नाम पर बनी पहचान का उदाहरण है. ऐसी नामकरण पद्धति को पैट्रोनिमिक कहा जाता है.

वंशानुगत सरनेम बनने के बाद यह नाम अगली पीढ़ियों को भी मिलने लगा. इसलिए आज किसी जॉनसन के पिता का नाम जॉन होना जरूरी नहीं.

जंगल और पहाड़ी से भी मिले नाम

कुछ सरनेम रहने की जगह से जुड़े हैं. Hill पहाड़ी और Wood जंगल से जुड़ी पहचान के उदाहरण हैं. आसपास की कोई खास जगह लोगों को अलग पहचान देने का आधार बन सकती थी.

Brown जैसे सरनेम भूरे बाल या रंग जैसी विशेषता से बने हो सकते हैं. यानी सरनेम में कभी पुराना पेशा मिलता है, कभी रहने की जगह और कभी किसी व्यक्ति का हुलिया. एक ही सरनेम वाले सभी परिवारों का एक ही पूर्वज होना भी जरूरी नहीं.

धार्मिक उपाधियां भी बनीं सरनेम

धार्मिक जीवन से जुड़े शब्द भी पारिवारिक नामों में दिखाई देते हैं. अंग्रेजी में Bishop और Priest ऐसे उदाहरण हैं. भारत में पंडित और आचार्य जैसे शब्द विद्वत्ता, धार्मिक अध्ययन और शिक्षण से जुड़े रहे हैं, ये उपनाम के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं.

हालांकि Priest सरनेम से किसी परिवार के पूर्वजों का पादरी होना साबित नहीं होता. Dictionary of American Family Names पर आधारित Ancestry की Entry इसे धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति या किसी आयोजन में पादरी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के उपनाम से भी जोड़ती है.

तो अगली बार किसी मैच में स्मिथ, टेलर या जॉनसन का नाम सुनें तो उसके पीछे का अर्थ भी याद आएगा. बस इतना फर्क ध्यान रखें, सरनेम और किसी खिलाड़ी के परिवार का इतिहास जानना अलग बातें हैं. एक का जवाब भाषा देती है, दूसरे का पुराने पारिवारिक दस्तावेज.

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