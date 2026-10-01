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स्मिथ, टेलर, जॉनसन… अक्सर सुनते हैं ये सरनेम, इनका मतलब आप कितना जानते हैं?

Smith, Taylor और Johnson सरनेम का अर्थ क्या है? जानिए कैसे पेशे, पिता के नाम, रहने की जगह और धार्मिक उपाधियों से बने अंग्रेजी सरनेम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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English Surnames Meaning: स्टीव स्मिथ, रॉस टेलर और मिचेल जॉनसन... क्रिकेट देखने वालों के लिए ये नाम परिचित हैं. लेकिन इनके सरनेम का मतलब शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा. Smith धातु का काम करने वाले कारीगर से जुड़ा है, Taylor का अर्थ दर्जी है और Johnson का मतलब जॉन का बेटा. जिन शब्दों से आज खिलाड़ियों और दूसरे मशहूर लोगों को पहचानते हैं, वे कभी किसी का काम, पिता का नाम या रहने की जगह बताते थे.

अंग्रेजी सरनेम में पेशा, पारिवारिक संबंध, स्थान और व्यक्ति की विशेषताएं प्रमुख आधार रहे हैं. समय के साथ इनमें से कई पहचानें परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने लगीं.

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स्मिथ का मतलब सिर्फ लोहार नहीं

Smith को आम तौर पर लोहार के अर्थ में समझा जाता है, लेकिन इसका संबंध व्यापक रूप से धातु की कारीगरी से है. धातु से औजार और दूसरी वस्तुएं बनाने वाले कारीगर की पहचान इस शब्द से होती थी. इसलिए इसका अर्थ केवल लोहे का काम करने वाले तक सीमित करना अधूरा होगा.

इसी तरह Baker रोटी और दूसरी बेक की जाने वाली चीजें बनाने वाले के पेशे से जुड़ा है. Carpenter का अर्थ लकड़ी का काम करने वाला है. इन सरनेम में उस दौर की झलक मिलती है, जब किसी व्यक्ति का काम ही उसका परिचय बन जाता था.

टेलर के नाम में दर्ज है दर्जी का काम

Taylor सरनेम दर्जी के पेशे से बना है. अंग्रेजी में दर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द Tailor है, जबकि सरनेम की वर्तनी Taylor है.

पहले यह पहचान कपड़े सिलने वाले व्यक्ति के काम को बताती थी. वंशानुगत नाम बनने के बाद अगली पीढ़ियों ने दूसरा काम अपनाया, तब भी सरनेम चलता रहा. आज किसी का नाम टेलर होने का मतलब यह नहीं कि वह या उसका परिवार सिलाई का काम करता है.

जॉनसन यानी जॉन का बेटा

Johnson को John और son में बांटकर देखिए. अर्थ है जॉन का बेटा. यह पिता के नाम पर बनी पहचान का उदाहरण है. ऐसी नामकरण पद्धति को पैट्रोनिमिक कहा जाता है.

वंशानुगत सरनेम बनने के बाद यह नाम अगली पीढ़ियों को भी मिलने लगा. इसलिए आज किसी जॉनसन के पिता का नाम जॉन होना जरूरी नहीं.

जंगल और पहाड़ी से भी मिले नाम

कुछ सरनेम रहने की जगह से जुड़े हैं. Hill पहाड़ी और Wood जंगल से जुड़ी पहचान के उदाहरण हैं. आसपास की कोई खास जगह लोगों को अलग पहचान देने का आधार बन सकती थी.

Brown जैसे सरनेम भूरे बाल या रंग जैसी विशेषता से बने हो सकते हैं. यानी सरनेम में कभी पुराना पेशा मिलता है, कभी रहने की जगह और कभी किसी व्यक्ति का हुलिया. एक ही सरनेम वाले सभी परिवारों का एक ही पूर्वज होना भी जरूरी नहीं.

धार्मिक उपाधियां भी बनीं सरनेम

धार्मिक जीवन से जुड़े शब्द भी पारिवारिक नामों में दिखाई देते हैं. अंग्रेजी में Bishop और Priest ऐसे उदाहरण हैं. भारत में पंडित और आचार्य जैसे शब्द विद्वत्ता, धार्मिक अध्ययन और शिक्षण से जुड़े रहे हैं, ये उपनाम के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं.

हालांकि Priest सरनेम से किसी परिवार के पूर्वजों का पादरी होना साबित नहीं होता. Dictionary of American Family Names पर आधारित Ancestry की Entry इसे धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति या किसी आयोजन में पादरी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के उपनाम से भी जोड़ती है.

 तो अगली बार किसी मैच में स्मिथ, टेलर या जॉनसन का नाम सुनें तो उसके पीछे का अर्थ भी याद आएगा. बस इतना फर्क ध्यान रखें, सरनेम  और किसी खिलाड़ी के परिवार का इतिहास जानना अलग बातें हैं. एक का जवाब भाषा देती है, दूसरे का पुराने पारिवारिक दस्तावेज.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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