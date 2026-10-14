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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से डिजिटल मार्केटिंग में बंपर सेल्स, नौकरी में प्रमोशन के मजबूत चांसेस

आज का मीन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से डिजिटल मार्केटिंग में बंपर सेल्स, नौकरी में प्रमोशन के मजबूत चांसेस

आज का मीन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से डिजिटल मार्केटिंग में बंपर सेल्स, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस, परिवार संग आनंद, दांपत्य में प्रगाढ़ता! पढ़ें मां कुष्मांडा का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Oct 2026 07:36 AM (IST)
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Meen Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज 10वें भाव में संचरण करते हुए आपके कार्यक्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण, बाजार के ट्रेंड्स और नई चीजों के प्रति बेहद उत्सुकता (Curiosity) बनी रहेगी; आपकी यही नई चीजें सीखने की ललक आपको हर क्षेत्र में आगे रखेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा (लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है). वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग से बंपर बिक्री, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और अतिरिक्त मेहनत से लाभ कमाने का रहेगा.

डिजिटल मार्केटिंग से आसमान पर पहुंचेगी सेल्स: आधुनिक व्यापारिक तौर-तरीकों को अपनाने का आज सबसे बड़ा फायदा मिलेगा; सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing) में पहले या हाल ही में किया गया इन्वेस्टमेंट आज आपकी दैनिक सेल्स को आसमान पर पहुंचा सकता है.

शुभ मुहूर्त में क्रियान्वित करें लंबित प्लानिंग: बिजनेस में काफी समय से लंबित पड़ी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारने और क्रियान्वित करने का मानस बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 या शाम 05:15 से 06:15 के शुभ चौघड़िया के मध्य इसकी शुरुआत करें, यह आपके लिए अत्यंत हितकर और लाभदायक रहेगा.

थोड़ी ज्यादा मेहनत से सफल होंगी योजनाएं: आपकी सभी व्यावसायिक कार्य योजनाएं पूरी तरह सफल होंगी, बस सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत और सक्रियता दिखाने की आवश्यकता होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार की अधिकता के बीच प्रमोशन के सुनहरे अवसर, बोनस के निवेश और लोभ-लालच से दूर रहने का रहेगा.

कार्यभार से थकान, लेकिन प्रमोशन के बढ़ेंगे चांसेस: नौकरी में जिम्मेदारियों और कार्यभार की अधिकता के चलते शारीरिक थकान जरूर महसूस होगी, लेकिन प्रबंधन की नजर में आपकी साख मजबूत होगी और आपके प्रमोशन (Promotion) के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे.

लोभ और लालच वाले कार्यों से बनाएं दूरी: कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट, अनैतिक लाभ या लालच और लोभ से भरे कार्यों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें; ईमानदारी से किया गया काम ही आपको पदोन्नति दिलाएगा.

बोनस को सही जगह इन्वेस्ट करने की प्लानिंग: त्योहारी सीजन में मिलने वाले इंसेंटिव या बोनस (Bonus) की रकम को फिजूलखर्ची में उड़ाने के बजाय एंप्लॉयड पर्सन उसे सही और सुरक्षित जगह पर निवेश (Investment) करने की समझदारी भरी प्लानिंग बनाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा घर में आनंदमय वातावरण और दांपत्य संबंधों में प्रगाढ़ता का संकेत दे रहा है.

परिवार के साथ कंपनी का उठाएंगे पूरा आनंद: कामकाजी व्यस्तताओं के बावजूद आप अपने परिवार के सदस्यों की संगति (Company) और आत्मीयता का भरपूर आनंद लेंगे; घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा.

जीवनसाथी से भावनात्मक रिश्ता होगा गहरा: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आपका आपसी समझ और भावनात्मक रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होने की पूरी संभावना है; दोनों एक-दूसरे का संबल बनेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन खेल कौशल और अनुभवों को समृद्ध करने का है. मैदान पर अभ्यास के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन को अपने सीनियर्स के अनुभव और जूनियर्स के नए उत्साह व तकनीक से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा; यह सीख आपके खेल को निखारेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई में नई चीजें सीखने और जिज्ञासा बनाए रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10th हाउस के चंद्रमा और अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक थकावट और बदन दर्द की समस्या हो सकती है. काम के बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग ब्रेक लें. ताजा व सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई अथवा मालपुए का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

किसी छोटी कन्या को फल या हरी चूड़ियां भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में उत्सुकता और तरक्की मिलेगी, डिजिटल मार्केटिंग से सेल्स में उछाल आएगा, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे और दांपत्य संबंध मधुर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Oct 2026 07:36 AM (IST)
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