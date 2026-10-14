Kumbh Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, लोगों की गहरी समझ, बिजनेस फ्रेंचाइजी, नई अथॉरिटी व करियर दायित्व स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने आसपास के लोगों की वास्तविक प्रवृत्ति, मानसिक दशा और भावनाओं को बहुत गहराई व स्पष्टता से समझने वाले होंगे; आपकी यह अंतर्दृष्टि कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोलने, ई-कॉमर्स की चुनौतियों का धैर्य से मुकाबला करने और समय पर कार्य पूर्ण करने का रहेगा.

फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोलने का सबसे सटीक समय: अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर स्केल (Scale) करने के लिए नए फ्रेंचाइजी आउटलेट्स (Franchise Outlets) खोलने या नई शाखाएं शुरू करने का यह सबसे उपयुक्त और सटीक समय है; आपकी यह रणनीति भविष्य में बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा करेगी.

समय पर पूरे होंगे सभी कार्य व विस्तार योजनाएं: व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी दूरगामी योजनाएं बनेंगी और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके सभी व्यावसायिक कार्य पूर्व निर्धारित और निश्चित समय पर सुगमता से पूरे हो जाएंगे.

ऑनलाइन शॉपिंग के उतार-चढ़ाव में रखें धैर्य: बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के कारण ऑफलाइन बिजनेसमैन के सामने कुछ आर्थिक उतार-चढ़ाव भरी परिस्थितियां बन सकती हैं; इनसे घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लें तथा अपनी स्थानीय सेवाओं को मजबूत करें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने, अधिकारियों संग सामंजस्य से लाभ और जिम्मेदारियों से न भागने की सलाह का रहेगा.

नौकरी में मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी व कार्यभार: कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता को देखते हुए आपको कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी (Important Authority) और प्रशासनिक अधिकार सौंपा जा सकता है; इसके साथ ही आपका दायित्व और कार्यभार भी बढ़ेगा, जिसे पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत होगी.

अधिकारियों संग सामंजस्य से होगा बड़ा फायदा: नौकरीपेशा लोगों का अपने उच्चाधिकारियों (Officers) के साथ सामंजस्यपूर्ण और आदरयुक्त व्यवहार रहेगा, जिसका सीधा लाभ आपको अपने प्रोजेक्ट्स और करियर ग्रोथ में देखने को मिलेगा.

जिम्मेदारियों से न भागें, रहें सतर्क: एंप्लॉयड पर्सन को सख्त सलाह है कि वे ऑफिस में अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों (Responsibilities) से दूर भागने की गलती बिल्कुल न करें; काम से जी चुराने पर आप तुरंत बॉस की तिरछी नजरों में आ सकते हैं, जिससे आपकी साख प्रभावित हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा पारिवारिक सुख-शांति तो देगा, लेकिन दांपत्य जीवन में असमंजस और बहस से बचने की हिदायत दे रहा है.

पारिवारिक जीवन रहेगा उत्तम, बहस से बचें: आपका घरेलू जीवन आम तौर पर काफी उत्तम, सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा; हालांकि, घर के किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर परिजनों के साथ व्यर्थ की बहस में न पड़ें, शांति बनाए रखें.

जीवनसाथी को लेकर हो सकता है असमंजस: शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी की किसी बात, व्यवहार या विचार को लेकर किसी अनचाहे असमंजस या मानसिक दुविधा में फंस सकते हैं; संदेह पालने के बजाय सीधे और स्पष्ट संवाद से स्थिति को स्पष्ट करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन शानदार सफलताओं और उपलब्धियों भरा रहने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों को अपनी कड़ी मेहनत के अनुपात में बेहतरीन शैक्षणिक परिणाम और सम्मान हासिल होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और आयुष्मान योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, नई अथॉरिटी और बढ़े हुए कार्यभार के चलते शाम को मानसिक तनाव या गर्दन में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें. ताजा व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को मालपुए अथवा कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

किसी छोटी कन्या को पीले/हरे फल या मिश्री भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई अथॉरिटी का दायित्व सुगमता से पूरा होगा, बिजनेस फ्रेंचाइजी सफल रहेगी और दांपत्य जीवन का असमंजस दूर होगा.

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