Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से लोगों की भावनाओं की गहरी समझ, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स से बिजनेस विस्तार

आज का कुंभ राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से लोगों की भावनाओं की गहरी समझ, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स से बिजनेस विस्तार

आज का कुंभ राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से लोगों की गहरी समझ, बिजनेस फ्रेंचाइजी का सही समय, ऑफिस में बड़ी अथॉरिटी, छात्रों को उपलब्धियां! पढ़ें मां कुष्मांडा का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Oct 2026 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, लोगों की गहरी समझ, बिजनेस फ्रेंचाइजी, नई अथॉरिटी व करियर दायित्व स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने आसपास के लोगों की वास्तविक प्रवृत्ति, मानसिक दशा और भावनाओं को बहुत गहराई व स्पष्टता से समझने वाले होंगे; आपकी यह अंतर्दृष्टि कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोलने, ई-कॉमर्स की चुनौतियों का धैर्य से मुकाबला करने और समय पर कार्य पूर्ण करने का रहेगा.

फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोलने का सबसे सटीक समय: अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर स्केल (Scale) करने के लिए नए फ्रेंचाइजी आउटलेट्स (Franchise Outlets) खोलने या नई शाखाएं शुरू करने का यह सबसे उपयुक्त और सटीक समय है; आपकी यह रणनीति भविष्य में बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा करेगी.

समय पर पूरे होंगे सभी कार्य व विस्तार योजनाएं: व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी दूरगामी योजनाएं बनेंगी और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके सभी व्यावसायिक कार्य पूर्व निर्धारित और निश्चित समय पर सुगमता से पूरे हो जाएंगे.

ऑनलाइन शॉपिंग के उतार-चढ़ाव में रखें धैर्य: बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के कारण ऑफलाइन बिजनेसमैन के सामने कुछ आर्थिक उतार-चढ़ाव भरी परिस्थितियां बन सकती हैं; इनसे घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लें तथा अपनी स्थानीय सेवाओं को मजबूत करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने, अधिकारियों संग सामंजस्य से लाभ और जिम्मेदारियों से न भागने की सलाह का रहेगा.

नौकरी में मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी व कार्यभार: कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता को देखते हुए आपको कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी (Important Authority) और प्रशासनिक अधिकार सौंपा जा सकता है; इसके साथ ही आपका दायित्व और कार्यभार भी बढ़ेगा, जिसे पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत होगी.

अधिकारियों संग सामंजस्य से होगा बड़ा फायदा: नौकरीपेशा लोगों का अपने उच्चाधिकारियों (Officers) के साथ सामंजस्यपूर्ण और आदरयुक्त व्यवहार रहेगा, जिसका सीधा लाभ आपको अपने प्रोजेक्ट्स और करियर ग्रोथ में देखने को मिलेगा.

जिम्मेदारियों से न भागें, रहें सतर्क: एंप्लॉयड पर्सन को सख्त सलाह है कि वे ऑफिस में अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों (Responsibilities) से दूर भागने की गलती बिल्कुल न करें; काम से जी चुराने पर आप तुरंत बॉस की तिरछी नजरों में आ सकते हैं, जिससे आपकी साख प्रभावित हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा पारिवारिक सुख-शांति तो देगा, लेकिन दांपत्य जीवन में असमंजस और बहस से बचने की हिदायत दे रहा है.

पारिवारिक जीवन रहेगा उत्तम, बहस से बचें: आपका घरेलू जीवन आम तौर पर काफी उत्तम, सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा; हालांकि, घर के किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर परिजनों के साथ व्यर्थ की बहस में न पड़ें, शांति बनाए रखें.

जीवनसाथी को लेकर हो सकता है असमंजस: शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी की किसी बात, व्यवहार या विचार को लेकर किसी अनचाहे असमंजस या मानसिक दुविधा में फंस सकते हैं; संदेह पालने के बजाय सीधे और स्पष्ट संवाद से स्थिति को स्पष्ट करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन शानदार सफलताओं और उपलब्धियों भरा रहने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों को अपनी कड़ी मेहनत के अनुपात में बेहतरीन शैक्षणिक परिणाम और सम्मान हासिल होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और आयुष्मान योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, नई अथॉरिटी और बढ़े हुए कार्यभार के चलते शाम को मानसिक तनाव या गर्दन में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें. ताजा व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को मालपुए अथवा कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

किसी छोटी कन्या को पीले/हरे फल या मिश्री भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई अथॉरिटी का दायित्व सुगमता से पूरा होगा, बिजनेस फ्रेंचाइजी सफल रहेगी और दांपत्य जीवन का असमंजस दूर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मीन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से डिजिटल मार्केटिंग में बंपर सेल्स, नौकरी में प्रमोशन के मजबूत चांसेस
आज का मीन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से डिजिटल मार्केटिंग में बंपर सेल्स, नौकरी में प्रमोशन के मजबूत चांसेस
धर्म
Shardiya Navratri 2026: कब खुलेगा मां का पट? जानें महाष्टमी, महानवमी हवन और पारण का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त
शारदीय नवरात्रि 2026 माँ का पट खोलने का मुहूर्त तथा महाष्टमी तथा नवमी का हवन एवं नवरात्रि का पारण हवन कब करे
धर्म
Aaj Ka Panchang 14 October 2026: मां कूष्मांडा की पूजा आज, शुभ योग के बीच भद्रा भी, जानें पूजा और राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 14 October 2026: मां कूष्मांडा की पूजा आज, दो शुभ योग के बीच भद्रा भी; जानें कब करें शुभ काम
धर्म
आज का मकर राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से समाज सेवा की प्रेरणा, डिफेंस में नई नौकरी व प्रमोशन के योग
आज का मकर राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से समाज सेवा की प्रेरणा, डिफेंस में नई नौकरी व प्रमोशन के योग
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी और डीके शिवकुमार के वीडियो पर बवाल, BJP ने बताया कर्नाटक का अपमान
राहुल गांधी और डीके शिवकुमार के वीडियो पर बवाल, BJP ने बताया कर्नाटक का अपमान
दिल्ली NCR
आशुतोष रांका, सौरव दास पर किन धाराओं में FIR, हो सकती है कितनी सजा?
आशुतोष रांका, सौरव दास पर किन धाराओं में FIR, हो सकती है कितनी सजा?
विश्व
फ्लाईदुबई विमान घटनाः UAE पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालदीव के दो पायलट गिरफ्तार
फ्लाईदुबई विमान घटनाः UAE पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालदीव के दो पायलट गिरफ्तार
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के इन 3 रिकॉर्ड्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा, विराट-रूट के लिए भी असंभव
सचिन तेंदुलकर के इन 3 रिकॉर्ड्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा, विराट-रूट के लिए भी असंभव
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कहीं बारिश तो कहीं मौसम रहेगा शुष्क, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में कहीं बारिश तो कहीं मौसम रहेगा शुष्क, IMD ने दिया अलर्ट
जनरल नॉलेज
जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, यह जगह कैसे बनी थी लोकतंत्र की आवाज?
जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, यह जगह कैसे बनी थी लोकतंत्र की आवाज?
शिक्षा
राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें खाली, जानें कहां कितनी वैकेंसी?
राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें खाली, जानें कहां कितनी वैकेंसी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget