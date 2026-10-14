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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसंधि पूजा में 108 कमल क्यों चढ़ाते हैं? जानें इसका धार्मिक रहस्य

संधि पूजा में 108 कमल क्यों चढ़ाते हैं? जानें इसका धार्मिक रहस्य

108 lotus in Durga Puja: दुर्गा पूजा के दौरान संधि पूजा में ठीक 108 कमल के फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? जानिए प्रभु श्री राम के अकाल बोधन और अंक 108 से जुड़ा पौराणिक व आध्यात्मिक रहस्य.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Oct 2026 10:35 AM (IST)
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दुर्गा पूजा में महाअष्टमी और महानवमी के मिलन काल यानी संधि पूजा का समय आते ही बाजारों में 108 कमल के फूलों को लेकर भारी मारामारी शुरू हो जाती है. बदलते मौसम, सिकुड़ते जलस्रोतों और अचानक बढ़ी भारी मांग के कारण आयोजकों को कई बार दूसरे राज्यों से हवाई मार्ग के जरिए इन्हें मंगाना पड़ता है.

दाम आसमान छूने के बावजूद श्रद्धालु किसी भी कीमत पर 108 कमल जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस अनुष्ठान में ठीक 108 कमल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं.

प्रभु श्री राम की परीक्षा और एक गायब कमल का रहस्य

इस परंपरा की जड़ें त्रेतायुग में भगवान श्री राम के अकाल बोधन से गहराई से जुड़ी हुई हैं. लंका विजय से पहले प्रभु श्री राम ने मां दुर्गा की विशेष आराधना का संकल्प लिया था, जिसमें 108 दुर्लभ नीलकमल अर्पित करने अनिवार्य थे. अनुष्ठान के दौरान देवी ने श्री राम की निष्ठा और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा की थाली से एक कमल गायब कर दिया.

संकल्प अधूरा रहने के संकट को देखते हुए श्री राम को स्मरण हुआ कि उनकी माता उन्हें 'राजीवलोचन' यानी कमल नयन कहती थीं. उन्होंने संकल्प पूरा करने के लिए बिना किसी संकोच के बाण से अपना एक नेत्र निकालकर देवी के चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया. उनकी इस अटूट निष्ठा और परम समर्पण से प्रसन्न होकर मां दुर्गा प्रकट हुईं और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया. तभी से इस विशेष पूजा में ठीक 108 कमल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है.

108 की संख्या और चामुंडा रूप

सनातन परंपरा में 108 की संख्या को ब्रह्मांडीय पूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना गया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 12 राशियां और 9 नक्षत्र चरण मिलकर 108 का निर्माण करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं. संधि काल के 48 मिनट वही समय होते हैं जब मां दुर्गा ने चंड और मुंड का संहार करने के लिए उग्र चामुंडा रूप धारण किया था. 108 कमल अर्पित करने का मुख्य उद्देश्य उस प्रचंड शक्ति को नमन करना और संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर से आत्मसमर्पण व्यक्त करना है.

आज के समय में 108 ताजे कमल जुटाना भले ही आयोजकों के लिए हर साल एक बड़ी चुनौती बन जाता हो, लेकिन भक्तों की आस्था इसे संभव बनाती है. यह केवल फूलों की गिनती नहीं, बल्कि श्री राम जैसी अडिग भक्ति और समर्पण का जीवित प्रमाण है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Durga Puja Lotus Maha Ashtami Maha Navami Navratri 2026 Sandhi Puja 2026
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