Dream Interpretation: नींद में देखे गए सपने व्यक्ति की महज कल्पना नहीं बल्कि उसके भविष्य का संकेत देते हैं. कहते हैं ना कि सुबह-सुबह देखा गया सपना सच होता है, मान्यता है कि इस समय देखे गए सपने अकसर शुभ फल देने वाले होते हैं और आने वाले समय में धन लाभ और तरक्की का इशारा करते है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में सपने में कुछ खास चीजों का दिखना सौभाग्य, खुशियां आने का संकेत देता है.

सुबह के सपने में 5 चीजें दिखना शुभ

सोना-चांदी – ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 3.30 से 5.30 के बीच का समय. इस समय सपने में सोना-चांदी और धन से भरी तिजोरी देखना धन लाभ का संकेत देता है.स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आपके करियर में प्रमोशन मिलने, व्यापार में ग्रोथ होने की ओर इशारा करता है. किस्मत 360 डिग्री पलट सकती है.

अनाज का ढेर - स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में अनाज का ढेर देखने का मतलब है मां लक्ष्मी की आप पर कृपा होने वाली है.ये जीवन में समृद्धि, धन लाभ, मेहनत का फल, और अचानक आर्थिक तरक्की का प्रतीक है. धन-अन्न के भंडार भरे रहने का आशीर्वाद मिल सकता है.

पानी का घड़ा - सपने में पानी से भरा घड़ा या उसके पास खड़े रहने का सपना देखना बताता है कि जीवन की परेशानियां खत्म होंगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. ये स्थिरता का प्रतीक है. ऐसा सपना इशारा करता है कि जिंदगी में चल रही उतार-चढ़ाव का दौर खत्म होगा, शांति स्थापित होगी.

कमल का फूल - स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में कमल का फूल दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन होने जा रहा है. मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी वृद्धि देखने को मिलेगी.

इंटरव्यू देना - स्वप्न शास्त्र के अनुसार सुबह के सपने में नौकरी के खुद को इंटरव्यू देते हुए देखना सफलता का संकेत माना जाता है. आय में बढ़ोत्तरी की ओर इशारा करता है.

हनुमान जी को खुश करने के लिए कौन से तेल का दीपक लगाना चाहिए