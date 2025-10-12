Diwali 2025: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश ही नहीं, इन जानवरों की मूर्तियां भी लाती हैं धन और सौभाग्य!

Lucky Idols for Diwali: दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है. यह पांच दिनों तक चलने वाला पर्व है. पांच दिन तक चलने वाले इस पर्व में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हर दिन का अलग महत्व होता है. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को है.

इस दिन लक्ष्मी-गणेश की एक साथ पूजा करने की परंपरा है. दिवाली के दिन शाम में घर, दुकान, कार्यालय में लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति स्थापित करने की परंपरा रही है. हर साल दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्ति खरीदी जाती है.

नई मूर्ति को पूजा-अनुष्ठान करने के बाद यह मूर्ति पूरे साल स्थापित रहती है. पुरानी मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है. साथ ही इनके अलावे भी कुछ ऐसे जानवर हैं, जिनकी मूर्तियों को खरीदना शुभ माना गया है. जानते हैं इनके बारे में-

मूर्ति खरीदते समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की नई मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है. सही मूर्ति चुनना बहुत जरूरी है. मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि, वे कमल के फूल पर विराजमान हो. माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है.

उनका हाथ वरमुद्रा में हो. मां लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी न हो, क्योंकि खड़ी मूर्ति को घर से लक्ष्मी के जाने का संकेत माना जाता है.

वहीं भगवान गणेश की मूर्ति लेते समय देखें कि, उनके हाथ में मोदक या लड्डू हो. यह सुख, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है. उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए. मूर्ति के साथ उनका वाहन मूषक (चूहा) जरूर होना चाहिए.

दिवाली पर इन जानवरों की मूर्तियां लेना शुभ

वास्तु के अनुसार, दिवाली पर कुछ जानवरों की मूर्तियां घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है. ये मूर्तियां सौभाग्य, धन, समृद्धि और खुशियां लेकर आती हैं.

हाथी

धन और ज्ञान का प्रतीक है. भगवान गणेश से जुड़ा यह शुभ चिन्ह घर में शक्ति, बुद्धि और आर्थिक स्थिरता लाता है.

गाय

शांति और समृद्धि की प्रतीक है. इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा मिलती है.

कछुआ

दीर्घायु और खुशहाली का प्रतीक है. इसे उत्तर-पश्चिम दिशा में रखने से परिवार में सद्भाव और आर्थिक स्थिरता आती है.

उल्लू

मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है. यह सौभाग्य, अपार सफलता और नए अवसर लाता है. मान्यता है कि घर में उल्लू की मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

