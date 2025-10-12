हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश ही नहीं, इन जानवरों की मूर्तियां भी लाती हैं धन और सौभाग्य!

Diwali 2025: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश ही नहीं, इन जानवरों की मूर्तियां भी लाती हैं धन और सौभाग्य!

Diwali 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 है. इस मौके पर घर में कुछ खास तरह की मूर्तियां रखने से न केवल वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि किस्मत भी खुलती है. जानिए दिवाली की लकी मूर्तियों के बारे में.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Oct 2025 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

Lucky Idols for Diwali: दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है. यह पांच दिनों तक चलने वाला पर्व है. पांच दिन तक चलने वाले इस पर्व में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हर दिन का अलग महत्व होता है. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को है.

इस दिन लक्ष्मी-गणेश की एक साथ पूजा करने की परंपरा है. दिवाली के दिन शाम में घर, दुकान, कार्यालय में लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति स्थापित करने की परंपरा रही है. हर साल दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्ति खरीदी जाती है.

नई मूर्ति को पूजा-अनुष्ठान करने के बाद यह मूर्ति पूरे साल स्थापित रहती है. पुरानी मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है. साथ ही इनके अलावे भी कुछ ऐसे जानवर हैं, जिनकी मूर्तियों को खरीदना शुभ माना गया है. जानते हैं इनके बारे में-

मूर्ति खरीदते समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की नई मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है. सही मूर्ति चुनना बहुत जरूरी है. मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि, वे कमल के फूल पर विराजमान हो. माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है.

उनका हाथ वरमुद्रा में हो. मां लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी न हो, क्योंकि खड़ी मूर्ति को घर से लक्ष्मी के जाने का संकेत माना जाता है.

वहीं भगवान गणेश की मूर्ति लेते समय देखें कि, उनके हाथ में मोदक या लड्डू हो. यह सुख, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है. उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए. मूर्ति के साथ उनका वाहन मूषक (चूहा) जरूर होना चाहिए.

दिवाली पर इन जानवरों की मूर्तियां लेना शुभ 

वास्तु के अनुसार, दिवाली पर कुछ जानवरों की मूर्तियां घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है. ये मूर्तियां सौभाग्य, धन, समृद्धि और खुशियां लेकर आती हैं.

हाथी
धन और ज्ञान का प्रतीक है. भगवान गणेश से जुड़ा यह शुभ चिन्ह घर में शक्ति, बुद्धि और आर्थिक स्थिरता लाता है. 

गाय
शांति और समृद्धि की प्रतीक है. इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा मिलती है.

कछुआ 
दीर्घायु और खुशहाली का प्रतीक है. इसे उत्तर-पश्चिम दिशा में रखने से परिवार में सद्भाव और आर्थिक स्थिरता आती है.

उल्लू
मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है. यह सौभाग्य, अपार सफलता और नए अवसर लाता है. मान्यता है कि घर में उल्लू की मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 12 Oct 2025 10:48 AM (IST)
Tags :
Diwali Lord Ganesha Goddess Laxmi Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
जनरल नॉलेज
Baby In Womb: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget