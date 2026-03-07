हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 March 2026: धनु राशि कामकाज में मिलेगी खुशखबरी, ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावना

Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 March 2026: धनु राशि कामकाज में मिलेगी खुशखबरी, ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावना

Sagittarius Horoscope 7 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Dhanu Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 11वें भाव में स्थित हैं, जिससे लाभ, नेटवर्किंग और नए अवसरों के योग बन रहे हैं. ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव भी दिन को सकारात्मक बना सकता है.

करियर और जॉब राशिफल:
आज कार्यस्थल पर आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज रहेगी. जो फैसले पहले धीमे हो रहे थे या जिनमें अप्रूवल में देरी हो रही थी, उनमें आज गति आएगी. समय पर लिए गए निर्णय आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. जो लोग लंबे समय से अपने करियर में एक ही क्षेत्र में काम करते-करते बोरियत महसूस कर रहे थे, उन्हें आज नया नजरिया मिल सकता है. करियर बदलने की बजाय अपने काम के तरीके में नवाचार करना आपके लिए बेहतर साबित होगा. ऑफिस में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की आपकी क्षमता आपको सम्मान दिलाएगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है. बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा. ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में किसी रिश्तेदार या परिचित के माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. इससे लाभ बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप नई योजनाएं भी बना सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और घर में प्रेम का वातावरण देखने को मिलेगा. संतान की किसी उपलब्धि से आपको गर्व महसूस होगा. हालांकि दाम्पत्य जीवन में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से उन्हें सुलझाया जा सकता है. ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने की संभावना है. आज आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे. एकाग्रता के साथ किया गया अध्ययन भविष्य में अच्छे परिणाम दिला सकता है.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर – 2
लकी कलर – नेवी ब्लू

उपाय:
आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इससे भाग्य का सहयोग बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या धनु राशि वालों को आज बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, आज बिजनेस में खुशखबरी मिलने और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है.

2. क्या आज करियर में नई दिशा मिल सकती है?
आज आपको अपने काम को लेकर नया नजरिया मिल सकता है, जिससे करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा.

3. आज धनु राशि वालों के लिए कौन सा रंग शुभ है?
आज आपके लिए नेवी ब्लू रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Mar 2026 02:40 AM (IST)
