हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Dosha: कुंडली में शनि दोष है या नहीं! इन 5 संकेतों से पता लगाएं, जानें बचाव के उपाय

Shani Dosha: कुंडली में शनि दोष है या नहीं! इन 5 संकेतों से पता लगाएं, जानें बचाव के उपाय

Shani Dosh: शनि देव न्याय और कर्म प्रधान देवता हैं. लेकिन किसी जातक की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो तो इसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है. आइए जानते हैं शनि दोष के लक्षण और बचावों के बारे में.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Oct 2025 03:30 PM (IST)
Shani Dosh: शनि दोष कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ स्थिति से उत्पन्न होता है, जिससे जातक के जीवन में धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, बाधाएं, और रिश्तों में कलह जैसी समस्याएं आती हैं. इसका कारण कुंडली में शनि की प्रतिकूल स्थिति या बुरे कर्म हो सकते हैं.

इस दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शनि देव की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और नीलम रत्न धारण करना जैसे उपाय किए जाते हैं.   

शनि दोष का पता कैसे लगाएं

शनि दोष का पता लगाने के लिए पेशेवर ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि यह शनि के प्रतिकूल स्थिति या साढ़ेसाती/ढैय्या की स्थिति को स्पष्ट कर सकता है.

शनि दोष के सामान्य लक्षणों में बनते काम में बाधा, कर्ज बढ़ना, धन का नुकसान, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव और समय से पहले बाल झड़ना, शामिल हैं.  

शनि दोष के 5 सामान्य संकेत

कामों में रुकावट और धन की कमी
ज्योतिषी मान्यता के अनुसार यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो इसके कारण आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, धन की कमी हो सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है और जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
समय से पहले बाल झड़ने लगते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर होती है, या कान से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है. 

आलस और मानसिक कष्ट
वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि दोष के प्रभाव से आलस्य, शारीरिक कष्ट जैसे जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं.

शनि को कठिनाइयों और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है और कमजोर या पीड़ित होने पर यह इन नकारात्मक प्रभावों को जीवन में लाता है.

रिश्तों में तनाव
वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि की अशुभ स्थिति से रिश्तों में तनाव आ सकता है, जिसमें वैवाहिक जीवन में अनबन, प्रेम संबंधों में दरारें और दोस्तों से रिश्ते खराब होना शामिल हैं. शनि देव की नाराजगी के संकेत के रूप में रिश्तों में बिना वजह की लड़ाई-झगड़े, मनमुटाव और धोखे जैसी समस्याएं सामने आती हैं.  

सफलता में बाधा
ज्योतिष के अनुसार शनि दोष आपकी सफलता में बाधा डाल सकता है, क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों, बाधाओं, और मेहनत के बावजूद सफलता न मिलने का कारण बन सकता है. शनि दोष के लक्षण बनने वाले कामों में रुकावटें आना, कर्ज का बढ़ना, और धन-संपत्ति का धीरे-धीरे खत्म होना हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 01 Oct 2025 03:30 PM (IST)
Embed widget