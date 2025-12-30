उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को एक खुला पत्र लिखा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पत्र में उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे 2026 में विशेष संकल्प लें कि अपने आसपास के 5 बच्चों को कंप्यूटर और AI के बारे में जागरूक करें और हर सप्ताह एक घंटा 'ज्ञानदान' के लिए निकालें. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि CM योगी ने इस आधुनिक अपील को सीधे हिंदू शास्त्रों की प्राचीन परंपरा से जोड़ा है, जहां ज्ञानदान को सर्वोच्च दान बताया गया है!

शास्त्रों का गूढ़ रहस्य: ज्ञानदान से बड़ा कोई दान नहीं!

हिंदू धर्मग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि 'विद्या दानं परं दानं' यानी विद्या का दान सबसे बड़ा दान है. भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान से भी ऊपर ज्ञानदान को स्थान दिया गया है, क्योंकि एक बार दिया गया ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता जाता है और समाज को मजबूत बनाता है.





महाभारत और पुराणों में कहा गया है कि ज्ञानदान दाता को सीधे मोक्ष का मार्ग दिखाता है. संतों की वाणी भी यही कहती है, दानों में सबसे श्रेष्ठ विद्या दान, क्योंकि इसके बिना मनुष्य पशु समान है!

योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और संन्यासी हैं, ने इस प्राचीन सत्य को आधुनिक AI और टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया क्रांति का आह्वान किया है. वे लिखते हैं कि 2025 को दुनिया टेक्नोलॉजी और AI में नए मानक गढ़ने के लिए याद रखेगी, और यूपी निवेशकों का विश्वासपात्र राज्य बन चुका है. लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह सब 'ज्ञानदान' की नींव पर टिका है!

AI युग में गुरु-शिष्य परंपरा की वापसी?

भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गुरु संदीपनी ने कृष्ण को शिक्षा दी, यही हिंदू धर्म की गुरु-शिष्य परंपरा है. अब मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि युवा खुद गुरु बनें और बच्चों को AI, कंप्यूटर सिखाएं. हर सप्ताह एक घंटा ज्ञानदान!

यह न केवल तकनीकी क्रांति लाएगा, बल्कि नैतिक मूल्यों से जोड़ेगा. शास्त्रों के अनुसार, ऐसा करने से दाता को पुण्य मिलता है और समाज 'धर्म रक्षति रक्षितः' के सिद्धांत पर मजबूत होता है. यह संदेश युवाओं के लिए सीधा चैलेंज है. अगर हर युवा 5 बच्चों को AI सिखाए, तो 2026 में यूपी न केवल आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विश्व गुरु बनेगा. चौंकिए नहीं, यह हिंदू धर्म का वही पुराना फॉर्मूला है, जो अब डिजिटल अवतार में आ गया है! शायद इसीलिए CM योगी नववर्ष पर ज्ञानदान के माध्यम से आपका और देश का भाग्य बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.



