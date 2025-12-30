हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मयोगी आदित्यनाथ ने युवाओं को दिया 2026 का संकल्प 'ज्ञानदान' से मिलेगा मोक्ष, AI से बनेगा नया भारत!

योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को दिया 2026 का संकल्प 'ज्ञानदान' से मिलेगा मोक्ष, AI से बनेगा नया भारत!

उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ का नववर्ष 2026 संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उन्होंने युवाओं से AI व कंप्यूटर ज्ञानदान का आह्वान, हिंदू शास्त्रों में विद्या दान को सर्वोच्च दान बताया गया है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 30 Dec 2025 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को एक खुला पत्र लिखा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पत्र में उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे 2026 में विशेष संकल्प लें कि अपने आसपास के 5 बच्चों को कंप्यूटर और AI के बारे में जागरूक करें और हर सप्ताह एक घंटा 'ज्ञानदान' के लिए निकालें. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि CM योगी ने इस आधुनिक अपील को सीधे हिंदू शास्त्रों की प्राचीन परंपरा से जोड़ा है, जहां ज्ञानदान को सर्वोच्च दान बताया गया है!

शास्त्रों का गूढ़ रहस्य: ज्ञानदान से बड़ा कोई दान नहीं!

हिंदू धर्मग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि 'विद्या दानं परं दानं' यानी विद्या का दान सबसे बड़ा दान है. भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान से भी ऊपर ज्ञानदान को स्थान दिया गया है, क्योंकि एक बार दिया गया ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता जाता है और समाज को मजबूत बनाता है.


योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को दिया 2026 का संकल्प 'ज्ञानदान' से मिलेगा मोक्ष, AI से बनेगा नया भारत!

महाभारत और पुराणों में कहा गया है कि ज्ञानदान दाता को सीधे मोक्ष का मार्ग दिखाता है. संतों की वाणी भी यही कहती है, दानों में सबसे श्रेष्ठ विद्या दान, क्योंकि इसके बिना मनुष्य पशु समान है!

योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और संन्यासी हैं, ने इस प्राचीन सत्य को आधुनिक AI और टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया क्रांति का आह्वान किया है. वे लिखते हैं कि 2025 को दुनिया टेक्नोलॉजी और AI में नए मानक गढ़ने के लिए याद रखेगी, और यूपी निवेशकों का विश्वासपात्र राज्य बन चुका है. लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह सब 'ज्ञानदान' की नींव पर टिका है!

AI युग में गुरु-शिष्य परंपरा की वापसी?

भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गुरु संदीपनी ने कृष्ण को शिक्षा दी, यही हिंदू धर्म की गुरु-शिष्य परंपरा है. अब  मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि युवा खुद गुरु बनें और बच्चों को AI, कंप्यूटर सिखाएं. हर सप्ताह एक घंटा ज्ञानदान!

यह न केवल तकनीकी क्रांति लाएगा, बल्कि नैतिक मूल्यों से जोड़ेगा. शास्त्रों के अनुसार, ऐसा करने से दाता को पुण्य मिलता है और समाज 'धर्म रक्षति रक्षितः' के सिद्धांत पर मजबूत होता है. यह संदेश युवाओं के लिए सीधा चैलेंज है. अगर हर युवा 5 बच्चों को AI सिखाए, तो 2026 में यूपी न केवल आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विश्व गुरु बनेगा. चौंकिए नहीं, यह हिंदू धर्म का वही पुराना फॉर्मूला है, जो अब डिजिटल अवतार में आ गया है! शायद इसीलिए CM योगी नववर्ष पर ज्ञानदान के माध्यम से आपका और देश का भाग्य बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Hindu Dharm Sanatan Dharm Social Media UP CM Yogi Astro Special New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Angel Chakma Case: चकमा हत्या कांड पर SSP का बड़ा बयान, नस्लीय भेदभाव नहीं...| Breaking | ABP News
Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget