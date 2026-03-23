Happy Chaiti Chhath Puja 2026 Wishes: लोक आस्था और सूर्य उपासना का पावन पर्व चैती छठ की शुरुआत चैत्र माह की चतुर्थी तिथि यानी 22 मार्च 2026 से हो चुकी है और 25 मार्च 2026 को इसका समापन होगा. छठ पूजा चार दिनों तक मनाई जाती है. नहाय खाय, खरना, संध्या और ऊषा अर्घ्य के साथ चार दिवसीय छठ पूजा में कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है.

चैती छठ पर्व के दौरान चारों ओर माहौल भक्तिमय हो चुका है और छठी मईया के गीत सुनाई पड़ रहे हैं. आप भी इस पावन पर्व की शुभकामना अगर अपने परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को देना चाहते हैं तो, यहां देखिए चैती छठ की शुभकामना मैसेज, फोटो, कोट्स. जिन्हें आप ना सिर्फ फेसबुक या वॉट्सअप पर भेज सकते हैं बल्कि स्टेटस भी लगा सकते हैं (chhathi maiya surya devta Shubhkamnaye images messages).

उगेलू सुरुज देव भगतन के हो भरोसा,

छठी मइया करिहें सबके मन के कोसा.

अरग देके पावन गंगा मइया के तीर,

जीवन भर रहे मंगल, यही हमार अधीर

चैती छठ पर्व 2026 की शुभकामनाएं.

सूरज देव की किरणें जगमगाए,

छठ मैया की महिमा गाए.

डूबते-उगते सूरज को अर्घ्य दे,

सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाए.

चैती छठ पर्व 2026 की शुभकामनाएं





खुशियों का त्योहार आया है

सूर्य देव से सब जगमगाया है

खेत खलिहान धन और धान

यूं ही बनी रहे हमारी शान

Happy Chhath Puja 2026





रथ पे होके सवार

सूर्य देव आएं आपके द्वार

सुख सम्पति मिले आपको अपार

छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार

Happy Chhath Puja 2026





मंदिर की घंटी, आरती की थाली

नदी के किनारे सूरज की लाली

जिंदगी में आए खुशियों की बहार

बधाई हो चैती छठ पूजा का त्योहार

चैती छठ पर्व 2026 की शुभकामनाएं





छठ का पर्व सबके लिए रहे खास

आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,

हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,

परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे सूर्य देव,

और छठी मइया का आशीर्वाद.

चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं





सूर्य देव को वंदन करें,

मन में श्रद्धा और स्नेह भरें,

छठ पूजा के शुभ अवसर पर,

दिल से एक-दूसरे को याद करें.

छठ पूजा 2026 की हार्दिक बधाई





छठ मैया आशीर्वाद दे इतना

कि हर जगह आपका नाम हो

दिन दोगुना-रात चौगुना काम हो

घर और समाज में आप करें राज

ये कामना है मेरी आपके लिए आज

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं!





छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे,

सूर्य देव की कृपा सदा साथ रहे,

घर-आंगन में खुशियां ही खुशियां रहें.

चैती छठ की शुभकामनाएं 2026

सूर्य देव का तेज आपके जीवन को रोशन करे,

छठ मैया का आशीर्वाद हर दुख दूर करे,

आप और आपके परिवार को

चैती छठ 2026 की ढेरों बधाइयां.

छठ का पावन पर्व आया है,

खुशियों का संदेश लाया है,

आपके जीवन में सुख-समृद्धि लाए.

चैती छठ की शुभकामनाएं

सुबह उगा है सूरज, अर्घ्य सांझ को देना है,

पूरे दिन हमें छठ मैया का नाम लेना है,

अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी,

छठ मैया आपके सब मनोरथ पूरे कर जाएगी.

चैती छठ पूजा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

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