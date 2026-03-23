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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

Happy Chaiti Chhath Puja 2026 Wishes: चैती छठ 22 - 25 मार्च तक चलेगा. चार दिवसीय छठ पूजा की बधाई अगर आप भी अपने परिजनों व प्रियजनों को देना चाहते हैं तो देखें शुभकामनाएं संदेश, इमेज, कोट्स, मैसेज आदि.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Mar 2026 11:23 AM (IST)
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Happy Chaiti Chhath Puja 2026 Wishes: लोक आस्था और सूर्य उपासना का पावन पर्व चैती छठ की शुरुआत चैत्र माह की चतुर्थी तिथि यानी 22 मार्च 2026 से हो चुकी है और 25 मार्च 2026 को इसका समापन होगा. छठ पूजा चार दिनों तक मनाई जाती है. नहाय खाय, खरना, संध्या और ऊषा अर्घ्य के साथ चार दिवसीय छठ पूजा में कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है.

चैती छठ पर्व के दौरान चारों ओर माहौल भक्तिमय हो चुका है और छठी मईया के गीत सुनाई पड़ रहे हैं. आप भी इस पावन पर्व की शुभकामना अगर अपने परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को देना चाहते हैं तो, यहां देखिए चैती छठ की शुभकामना मैसेज, फोटो, कोट्स. जिन्हें आप ना सिर्फ फेसबुक या वॉट्सअप पर भेज सकते हैं बल्कि स्टेटस भी लगा सकते हैं (chhathi maiya surya devta Shubhkamnaye images messages).

उगेलू सुरुज देव भगतन के हो भरोसा,
छठी मइया करिहें सबके मन के कोसा.
अरग देके पावन गंगा मइया के तीर,
जीवन भर रहे मंगल, यही हमार अधीर
चैती छठ पर्व 2026 की शुभकामनाएं.

सूरज देव की किरणें जगमगाए,
छठ मैया की महिमा गाए.
डूबते-उगते सूरज को अर्घ्य दे,
सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाए.
चैती छठ पर्व 2026 की शुभकामनाएं


Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

खुशियों का त्योहार आया है
सूर्य देव से सब जगमगाया है
खेत खलिहान धन और धान
यूं ही बनी रहे हमारी शान
Happy Chhath Puja 2026


Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

रथ पे होके सवार
सूर्य देव आएं आपके द्वार
सुख सम्पति मिले आपको अपार
छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार
Happy Chhath Puja 2026


Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

मंदिर की घंटी, आरती की थाली
नदी के किनारे सूरज की लाली
जिंदगी में आए खुशियों की बहार
बधाई हो चैती छठ पूजा का त्योहार
चैती छठ पर्व 2026 की शुभकामनाएं


Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

 

छठ का पर्व सबके लिए रहे खास
आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,
हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,
परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे सूर्य देव,
और छठी मइया का आशीर्वाद.
चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं


Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

सूर्य देव को वंदन करें,
मन में श्रद्धा और स्नेह भरें,
छठ पूजा के शुभ अवसर पर,
दिल से एक-दूसरे को याद करें.

छठ पूजा 2026 की हार्दिक बधाई


Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

छठ मैया आशीर्वाद दे इतना
कि हर जगह आपका नाम हो
दिन दोगुना-रात चौगुना काम हो
घर और समाज में आप करें राज
ये कामना है मेरी आपके लिए आज
छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं!


Chaiti Chhath 2026 Wishes in Hindi: सूरज की किरणें जगमगाए छठ मैया की महिमा गाए, चैती छठ पर्व की भेजें शुभकामनाएं

छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे,
सूर्य देव की कृपा सदा साथ रहे,
घर-आंगन में खुशियां ही खुशियां रहें.
चैती छठ की शुभकामनाएं 2026

सूर्य देव का तेज आपके जीवन को रोशन करे,
छठ मैया का आशीर्वाद हर दुख दूर करे,
आप और आपके परिवार को
चैती छठ 2026 की ढेरों बधाइयां.

छठ का पावन पर्व आया है,
खुशियों का संदेश लाया है,
आपके जीवन में सुख-समृद्धि लाए.
चैती छठ की शुभकामनाएं

सुबह उगा है सूरज, अर्घ्य सांझ को देना है,
पूरे दिन हमें छठ मैया का नाम लेना है,
अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी,
छठ मैया आपके सब मनोरथ पूरे कर जाएगी.

चैती छठ पूजा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

ये भी पढ़ें: Chaiti Chhath 2026 Kharna: चैती छठ का दूसरा दिन आज, खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू 
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About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
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  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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Published at : 23 Mar 2026 11:23 AM (IST)
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