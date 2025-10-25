Kharna 2025: छठ महापर्व में खरना का महत्व, क्यों बनाते हैं गुड़ की खीर और रोटी?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKharna 2025: छठ महापर्व में खरना का महत्व, क्यों बनाते हैं गुड़ की खीर और रोटी?

Kharna 2025: छठ महापर्व में खरना का महत्व, क्यों बनाते हैं गुड़ की खीर और रोटी?

Chhath 2025 Kharna: नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. 26 अक्टूबर रविवार को नहाय खाए मनाया जाएगा. खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है. जानिए इसका कारण.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Kharna 2025: लोकआस्था का महापर्व छठ 2025 की शुरुआत हो चुकी है. 25 अक्टूबर 2025 यानी कि आज नहाए खाए से देशभर में 4 दिनों का महापर्व छठ शुरू हो चुका है.

नहाए खाए के बाद खरना के दिन, जब व्रती महिलाएं विधि विधान से पूजा अनुष्ठान करती हैं. खरना में गुड़ की खीर और रोटी का काफी महत्व होता है.

खरना पर गुड़ की खीर और रोटी का महत्व

36 घंटे के इस कठिन निर्जला उपवास में व्रती महिलाएं खरना की शाम को भगवान को गुड़ की खीर और रोटी का भोग अर्पण करती हैं. इसके बाद घर के अन्य सदस्यों में प्रसाद का वितरण किया जाता है.

आखिर खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी ही क्यों बनाई जाती है? क्या है इसके पीछे का धार्मिक कारण आइए जानते हैं?

खरना प्रसाद बनाने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान

खरना के मौके पर स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस दिन श्रद्धा भावना के साथ छठी मैया का पकवान तैयार किया जाता है. इस दिन व्रती महिलाएं छठी माता को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाते हैं.

उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खरना का प्रसाद (रोटी और गुड़ की खीर को) बनाया जाता है. खरना के इस प्रसाद को रसियाव भी कहते हैं. इस खीर को बनाने के लिए चावल, दूध और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है. जहां चावल और दूध को चंद्रमा का प्रतीक हैं तो वही गुड़ सूर्य का प्रतीक कहा जाता है.

खरना के बाद 36 घंटे का उपवास

इसी कारण खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी को बनाया जाता है. यह प्रसाद छठी मैया को काफी प्रिय भी है. इस दौरान व्रती महिलाएं खरना के प्रसाद को मौन रहकर ग्रहण करती हैं. और इसके बाद महिलाएं छठ के अंतिम दिन ही व्रत का पारण करती हैं.

खरना के दिन भी व्रती महिलाएं पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय पूजा के बाद प्रसाद को ग्रहण करती हैं. गुड़ की खीर और रोटी का सेवन करने से व्रती महिलाओं को 36 घंटे का उपवास रखने की क्षमता प्रदान होती है, क्योंकि गुड़ में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो लंबे समय तक शरीर को ऊर्जावान रखता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 12:52 PM (IST)
खरना के प्रसाद के बाद व्रती महिलाएं कब व्रत का पारण करती हैं?

खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती महिलाएं छठ के अंतिम दिन ही व्रत का पारण करती हैं।

Embed widget