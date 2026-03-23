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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaiti Chhath 2026 Kharna: चैती छठ का दूसरा दिन आज, खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू

Chaiti Chhath 2026 Kharna: चैती छठ का दूसरा दिन आज, खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू

Chaiti Chhath 2026 Kharna Puja: 23 मार्च को आज चैती छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे ‘खरना’ कहा जाता है. खरना के दिन खीर प्रसाद का भोग ग्रहण कर व्रतधारी 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Mar 2026 10:29 AM (IST)
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Chaiti Chhath 2026 Kharna Puja: चार दिवसीय चैती छठ पूजा (Chaiti Chhath) की शुरुआत 22 मार्च 2026 से हो चुकी है. आज सोमवार 23 मार्च को चैती छठ पर्व का दूसरा दिन है, जिसे खरना पर्व के रूप में मनाया जाता है. आज पूरे व्रती उपवास रखती है और सूर्यास्त के बाद शाम में विशेष पूजा-अर्चना कर खीर का मुख्य प्रसाद ग्रहण करती है. खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है.

लोक आस्था का महापर्व छठ सूर्य देवता और छठी मईया को समर्पित है. चैती छठ पर्व विशेष रूप से भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है. इसी के साथ छठ पर्व नेपाल में भी मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रद्धा और आस्था के साथ छठ पर्व करने से कामना पूर्ति होती है और सुख-समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है.

खरना कैसे करते हैं

छठ पर्व के दूसरे दिन यानी खरना पर शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है. सुबह-सवेरे स्नान करने के बाद व्रती पूरे दिन के उपवास का संकल्प लेती है. पूजा की तैयारी के लिए सभी चीजें जैसे खीर का प्रसाद, मीठी रोटी, फल आदि की तैयारी की जाती है. शाम होते ही छठी मईया की पूजा की जाती है और सबसे पहले उन्हें भोग लगाया जाता है. इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती है और फिर परिवार के अन्य लोग भी प्रसाद का भोग ग्रहण करते हैं. खरना करने के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत भी हो जाती है.

खरना के बाद से लेकर ऊषा अर्ध्य तक व्रती अन्न-जल का बूंद भी ग्रहण नहीं करती. खरना के बाद व्रती सीधे 25 मार्च 2026 को पारण करेंगी. इसलिए छठ को हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है. छठ प्रकृति और सूर्य उपासना का पर्व है, जो अनुशासन, संयम, पवित्रता, शुद्धता और आस्था का अनूठा संगम है. छठ के दौरान व्रती कठिन तपस्या के माध्यम से सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं.

खरना के बाद चैती छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए जाने की परंपरा है. इस दौरान व्रतधारी पूरे विधि-विधान के साथ नदी, घाट या सरोवर पर पहुंचकर सूर्य देव और छठी मईया की पूजा करते हैं. कई लोग घर के छत या आंगन में भी किसी बाथटब या घेरा बनाकर जलभराव कर छठ पूजा करते हैं. पूजा के लिए बांस के सूप या दउरा में ठेकुआ, मौसमी फल, फूल, नारियल, गन्ना और अन्य सामग्री सजाई जाती है. अर्घ्य देते समय व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को जल-दूध से अर्घ्य देती है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चार दिवसीय छठ पर्व का समापन हो जाता है.

ये भी पढ़ें: Chaiti Chhath 2026: चैती छठ आज से शुरू, नहाय-खाय से ऊषा अर्घ्य तक देखें चार दिवसीय पूजा का कैलेंडर
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 23 Mar 2026 10:29 AM (IST)
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Chhathi Maiya Kharna Chaiti Chhath 2026 Chhath Puja 2026 Chaiti Chhath Puja 2026
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