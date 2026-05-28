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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula June Horoscope 2026: तुला जून मासिक राशिफल, करियर में आ सकता है उछाल, बुरी संगत से रहें दूर

Tula June Horoscope 2026: तुला जून मासिक राशिफल, करियर में आ सकता है उछाल, बुरी संगत से रहें दूर

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जून 2026 का महीना तुला राशि (Tula Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 02:59 PM (IST)
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Tula June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जून (June 2026) का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत में बढ़ सकती है चिंता

तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना थोड़ा चिंता और थोड़ी चुनौतियों को लिए रहने वाला है. हालांकि चुनौतियां इतनी बड़ी भी नहीं रहेंगी कि आप अपनी बुद्धि और विवेक से उनका सामना न कर सकें. जून महीने की शुरुआत में घर-परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपके और आपके परिवार के बीच टकराव का कारण बन सकती है. ऐसे में आपको धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालने की आवश्यकता रहेगी.

परिवार और माता-पिता से तालमेल बनाए रखें

महीने के पूर्वार्ध में माता-पिता से अपेक्षित समर्थन और सहयोग न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा दुखी और निराश रह सकता है. इस दौरान आपको अपने पिता के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की जरूरत रहेगी. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

करियर और कारोबार में बरतें सावधानी

इस दौरान करियर में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आपकी एक छोटी सी भूल या आलस्य के चलते हाथ में आया कोई बड़ा अवसर निकल सकता है, जिसे खोने का आपको बेहद अफसोस रह सकता है. ऐसे में करियर हो या कारोबार, किसी भी मिले अवसर को न खोएं और अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए.

गलत संगत और आदतों से रहें दूर

माह के मध्य में आपको तमाम तरह की बुरी आदतों और गलत संगत से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपको उसके चलते परेशानी झेलनी पड़ सकती है. धन का लेन-देन सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों से बचें. इस समय जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर रहेगा.

धार्मिक कार्यों में लगेगा मन

घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा. परिवार के साथ पूजा-पाठ या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. तीर्थाटन के योग भी बनेंगे, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा. युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती और दोस्तों के साथ बीतेगा.

प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन रहेगा बेहतर

प्रेम संबंध की दृष्टि से जून महीने के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय आपके लिए ज्यादा शुभ रहने वाला है. इस दौरान किसी के साथ हाल-फिलहाल में हुई दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. यदि पहले से ही प्रेम संबंध में हैं तो वह विवाह में तब्दील हो सकता है. जीवनसाथी की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और दिनचर्या का रखें ध्यान

इस माह आपको अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी. तनाव और अनियमित खानपान के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको फिट रखने में मदद करेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें.

उपाय

प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को लाल पुष्प और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 02:59 PM (IST)
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