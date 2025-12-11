हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Buddha Teachings: जहां बोलना जरूरी नहीं, वहां चुप रहना ही असली ताकत है, जानें भगवान बुद्ध का संदेश!

Buddha Teachings: जहां बोलना जरूरी न हो, वहां मौन ही बुद्धिमानी है. बुद्ध बताते हैं कि शब्दों पर नियंत्रण, आलोचना में शांत रहना और विनम्रता से ज्ञान अपनाना ही असली शक्ति व आंतरिक शांति है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 11 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Buddha Teachings: बोलना आसान है, पर कुछ क्षणों में मौन ही सच्ची बुद्धिमत्ता और ताकत का परिचय होता है. भगवान बुद्ध कहते हैं कि असल परिवर्तन अपने आप में नहीं, बल्कि अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पाने में निहित है.

जो व्यक्ति समझ जाए कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस बात पर नहीं, वह जीवन में बहुत सी परेशानियों पर विजय पाता है. मौन कभी-कभी शब्दों से भी गहरा प्रभाव छोड़ता है जो अपने मन और शब्दों को वश में कर लेता है, वह शांति और संतुलन का मार्ग पकड़ लेता है.    

भगवान बुद्ध का संदेश

बुद्ध ने बताया कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तब चुप रहना चाहिए. आलोचना एक दर्पण की तरह है; यदि तुम गुस्से में जवाब दोगे तो वह दर्पण टूट जाएगा, पर शांति से सुनकर तुम भीतर की सच्चाइयों को पहचान सकोगे.

साथ ही, जब कोई तुमसे बहस करे तो मौन ही बेहतर उत्तर है, क्योंकि बहस में अक्सर सत्य नहीं, अहंकार की जीत होती है. वे कहते हैं कि चुप्पी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है और समस्या का हल सहजता से निकल आता है.

जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहकर उसकी आग को शांत करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि क्रोध को और हवा देकर स्थिति और बिगड़ सकती है. बुद्ध सलाह देते हैं कि दुख के समय भी शब्दों को विराम देना सीखो; मौन भीतर देखने और आत्मबोध पाने का मार्ग है. पीड़ा अक्सर हमें तोड़ती नहीं, बल्कि कसकर नया निर्माण करने की क्षमता देती है.                

ज्ञान विनम्रता से जुड़े तभी मूल्यवान  

बुद्ध के अनुसार जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाए तो सबसे बड़ा उत्तर मौन में छिपा होता है. धैर्य और संयम से रखा गया मौन नकरात्मकता को पिघला देता है और सामने वाले की मानसिकता बदल देता है. हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं; जब सलाह न मांगी जाए तो चुप्पी रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है.

वे कहते हैं कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वह विनम्रता से जुड़ा हो. अपने ज्ञान पर घमंड करने से सीखना रुक जाता है और असली सम्मान नहीं मिलता. किसी के अहंकार में उलझकर सच्चाई थोपी नहीं जा सकती.                

मौत आत्मा की भाषा   

जब तुम्हारा हृदय प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर जाए तब शब्दों की आवश्यकता कम पड़ जाती है. उस समय मौन ही सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाता है, क्योंकि वह आत्मा की भाषा है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है.

बुद्ध ने यह सिखाया कि मौन मन की आंतरिक शांति, समझदारी और संतुलन का प्रतीक है. जब हम पहले सुनना और समझना सीखते हैं तो हमारे भीतर वास्तविक परिवर्तन आता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 11 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Buddha Teachings Mindfulness Wisdom
