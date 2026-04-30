ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन थे।
Buddha Purnima 2026: क्या हैं बुद्ध के '5 नियम' और 4 सत्य? जानें इस दिन रंग के कपड़े पहनना होगा शुभ!
Buddha Purnima 2026: क्या आप जानते हैं बुद्ध के वो 5 नियम जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत? जानें इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना है शुभ और क्या है 4 आर्य सत्यों का रहस्य. पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
Buddha Purnima 2026: भगवान बुद्ध, जिन्हें 'एशिया का ज्योति पुंज' (Light of Asia) कहा जाता है, उनके विचार आज हजारों साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं. बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति और आत्म-साक्षात्कार का पर्व है. 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें-
भगवान बुद्ध किस जाति के थे?
ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य वंश में हुआ था. उनके पिता, शुद्धोदन, कपिलवस्तु के राजा थे. उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे 'बुद्ध' कहलाए.
बुद्ध के 5 नियम (पंचशील सिद्धांत)
गौतम बुद्ध ने गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए पांच बुनियादी नैतिक नियम दिए थे, जिन्हें 'पंचशील' कहा जाता है. ये नियम सुखी जीवन की नींव हैं:
- अहिंसा: किसी भी जीवित प्राणी की हत्या न करना.
- अस्तेय: चोरी न करना (जो आपका नहीं है, उसे न लेना).
- सत्य: झूठ न बोलना और अपनी वाणी में पवित्रता रखना.
- ब्रह्मचर्य/शुद्धता: इंद्रिय संयम रखना और व्यभिचार से दूर रहना.
- नशा मुक्ति: शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करना.
बुद्ध के 'चार आर्य सत्य' (The Four Noble Truths)
बुद्ध की पूरी शिक्षा इन चार सत्यों पर टिकी है, जो जीवन के दुख और उसके समाधान का वैज्ञानिक मार्ग दिखाते हैं:
- दुख: संसार में दुख है (जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, अप्रिय से मिलना सब दुख है).
- दुख समुदाय: दुख का कारण है (इसका मुख्य कारण तृष्णा या अत्यधिक इच्छा है).
- दुख निरोध: दुख का अंत संभव है (इच्छाओं पर विजय पाकर).
- दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा: दुख दूर करने का मार्ग है (इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है).
बुद्ध पूर्णिमा को क्या करना चाहिए?
इस पावन दिन पर मन की शांति और सकारात्मकता के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:
- दीप दान: घर और पूजा स्थल पर दीये जलाएं.
- दान-पुण्य: गरीबों को भोजन कराएं या कपड़े दान करें.
- सत्य विनायक व्रत: कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु व बुद्ध की पूजा करते हैं.
- पौधरोपण: बुद्ध को प्रकृति से गहरा प्रेम था, इसलिए इस दिन एक पेड़ लगाना बेहद शुभ माना जाता है.
- ध्यान (Meditation): कम से कम 10-15 मिनट मौन रहकर आत्म-चिन्तन करें.
बुद्ध पूर्णिमा पर कौन सा रंग पहनना शुभ है?
बुद्ध पूर्णिमा पवित्रता, शांति और अहिंसा का प्रतीक है.
- सफेद रंग (White): इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना जाता है. सफेद रंग सादगी, पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जो बुद्ध के दर्शन से मेल खाता है.
- पीला या केसरिया (Yellow/Saffron): आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आप पीले या केसरिया रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं.
विशेष टिप: इस दिन गहरे या काले रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा को सोखते हैं और उत्सव की सौम्यता के विपरीत होते हैं.
बुद्ध का संदेश सरल है: 'अपने दीपक स्वयं बनें' (अप्प दीपो भव). इस पूर्णिमा, नफरत को त्याग कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं.
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Frequently Asked Questions
भगवान बुद्ध किस जाति के थे?
बुद्ध के पंचशील सिद्धांत क्या हैं?
बुद्ध ने गृहस्थ जीवन के लिए पांच नैतिक नियम बताए हैं: अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करना), सत्य, ब्रह्मचर्य/शुद्धता, और नशा मुक्ति।
बुद्ध के चार आर्य सत्य क्या हैं?
चार आर्य सत्य हैं: दुख (जीवन में दुख है), दुख समुदाय (दुख का कारण इच्छा है), दुख निरोध (दुख का अंत संभव है), और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा (दुख दूर करने का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं)।
बुद्ध पूर्णिमा पर क्या करना शुभ होता है?
बुद्ध पूर्णिमा पर दीप दान, दान-पुण्य, सत्य विनायक व्रत, पौधरोपण और ध्यान करना शुभ होता है। इस दिन मन की शांति और सकारात्मकता पर जोर दिया जाता है।
बुद्ध पूर्णिमा पर कौन से रंग पहनना शुभ है?
बुद्ध पूर्णिमा पर सफेद रंग पहनना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पीला या केसरिया रंग भी धारण किया जा सकता है।
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