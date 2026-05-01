हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 1 May 2026: आज बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान-दान, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 1 May 2026: आज बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान-दान, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 1 May 2026: बुद्ध पूर्णिमा और शुक्रवार का है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 May 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 1 मई 2026: वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है. इस तिथि पर भगवान विष्णु ने कूर्म (कछुए) का अवतार भी लिया था. वैशाख पूर्णिमा को किया गया हर शुभ कार्य अक्षय फल देता है इसलिए इसे पुण्य कमाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का विशेष अवसर माना गया है. वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था. इस दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले उनकी उपदेशों का पालन कर, मंत्रों का जाप करते हैं. 

आज का व्रत 

वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त स्नान के पानी में गंगाजल डालकर नहाएं और विष्णु जी की पूजा करें, सत्यनारायण कथा करें और जरुरतमंदों को दान में छाता, अन्न, धन दें. पूर्णिमा का व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और इसमें एक समय फलाहार करने का विधान है. सात्विक चीजें ही ग्रहण करें. 

1 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 May 2026)

तिथि

पूर्णिमा (30 अप्रैल 2026, रात 9.12 - 1 मई 2026, रात 10.52)
वार शुक्रवार
नक्षत्र स्वाती
योग सिद्धि
सूर्योदय सुबह 5.41
सूर्यास्त
 शाम 6.56
चंद्रोदय
 शाम 6.52
चंद्रोस्त
 सुबह 5.32, 2 मई
चंद्र राशि
 तुला
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.41 - सुबह 10.39
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.37 - रात 10.38
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.39 - दोपहर 12.18
यमगण्ड काल दोपहर 3.37 - शाम 5.17
गुलिक काल
 सुबह 7.20 - सुबह 8.59
आडल योग सुबह 5.41 - सुबह 4.35, 2 मई
भद्रा काल सुबह 5.41 -सुबह 10,00
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 May 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा तुला
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

1 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries)
बाहर का खान-पान सेहत बिगाड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें और किसी पर ज्यादा भरोसा न करें.
काम में फोकस रखें, जोखिम से बचें, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है.

वृष (Taurus)
दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरों की बातों में आकर मूड खराब न करें.
करियर में मदद मिलेगी, जल्दबाजी से बचें, सेहत सामान्य रहेगी.

मिथुन (Gemini)
दूसरों की मदद करें लेकिन खुद का नुकसान न करें, पढ़ाई में ढिलाई नुकसान दे सकती है.
पैसों का सोच-समझकर उपयोग करें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

कर्क (Cancer)
परिवार और रिश्तों में सुधार के योग हैं, ईगो छोड़ना फायदेमंद रहेगा.
मेहनत के अनुसार ही लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह (Leo)
मेहनत का सीधा फल मिलेगा, नए काम या प्रॉपर्टी के लिए समय अनुकूल है.
निवेश लाभ देगा, रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

कन्या (Virgo)
दिन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और फैसले सोच-समझकर लें.
पैसा आएगा, परिवार का साथ मिलेगा और मानसिक मजबूती बनी रहेगी.

तुला (Libra)
किस्मत साथ देगी, लेकिन सफलता के लिए खुद मेहनत करनी होगी.
रुके काम पूरे होंगे, कारोबार सुधरेगा और सेहत अच्छी रहेगी.

वृश्चिक (Scorpio)
दिन व्यस्त रहेगा, नए काम शुरू होंगे लेकिन पैसों में सावधानी जरूरी है.
परिवार के साथ समय मिलेगा, थकान और तनाव बढ़ सकता है.

धनु (Sagittarius)
दिन संतुलित रहेगा, बड़े मौके मिल सकते हैं लेकिन प्रयास जरूरी है.
खर्च और बचत का संतुलन रखें, सेहत बेहतर रहेगी.

मकर (Capricorn)
घरेलू तनाव हो सकता है, समस्याओं से भागने के बजाय सामना करें.
आय के साथ खर्च भी बढ़ेगा, मानसिक तनाव से बचना जरूरी है.

कुंभ (Aquarius)
घरेलू कामों में व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई या करियर में ढिलाई नुकसान दे सकती है.
संपत्ति से लाभ मिल सकता है, सेहत ठीक रहेगी.

मीन (Pisces)
दिन अच्छा है, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और निवेश सोच-समझकर करें.
काम में सफलता मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आज का उपाय 

स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर गीता पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है. वहीं श्रीविष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से कभी न खत्म होने वाला अनंत गुना पुण्य फल मिलता है.

आज का लकी कलर 

पीला, हरा शुभ रहेगा.

Buddha Purnima 2026: कैसे हुई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ? जानें ये कथा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 01 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Buddha Purnima 2026 Vaishakh Purnima 2026

Frequently Asked Questions

1 मई 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दिन है?

1 मई 2026 को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है। इस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार भी लिया था।

वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है?

वैशाख पूर्णिमा को किया गया हर शुभ कार्य अक्षय फल देता है। इसे पुण्य कमाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का विशेष अवसर माना गया है।

1 मई 2026 को पूर्णिमा तिथि कब तक रहेगी?

पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 को रात 9.12 बजे से शुरू होकर 1 मई 2026 को रात 10.52 बजे तक रहेगी।

1 मई 2026 को राहुकाल कब है?

1 मई 2026 को राहुकाल सुबह 10.39 बजे से दोपहर 12.18 बजे तक रहेगा, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें।

वैशाख पूर्णिमा पर क्या उपाय किए जा सकते हैं?

वैशाख पूर्णिमा पर गीता पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। श्रीविष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 1 May 2026: आज बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान-दान, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान-दान, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Buddha Purnima 2026 Live: बुद्ध उपासना का पर्व बुद्ध पूर्णिमा कब, जानिए तिथि, महूर्त, पूजा विधि और अन्य जानकारी
Buddha Purnima 2026 Live: बुद्ध उपासना का पर्व बुद्ध पूर्णिमा कब, जानिए तिथि, महूर्त, पूजा विधि और अन्य जानकारी
धर्म
Happy Buddha Purnima 2026 Sanskrit Wishes: संस्कृत में दें बुद्ध पूर्णिमा की बधाई, कहें- बुद्धपूर्णिमायाः शुभाशयाः!
Happy Buddha Purnima 2026 Sanskrit Wishes: संस्कृत में दें बुद्ध पूर्णिमा की बधाई, कहें- बुद्धपूर्णिमायाः शुभाशयाः!
धर्म
Buddha Purnima 2026: क्या हैं बुद्ध के '5 नियम' और 4 सत्य? जानें इस दिन किस रंग के कपड़े पहनना होगा शुभ!
Buddha Purnima 2026: क्या हैं बुद्ध के '5 नियम' और 4 सत्य? जानें इस दिन किस रंग के कपड़े पहनना होगा शुभ!
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
बारिश से दिल्ली के तापमान में 8-15°C की भारी गिरावट, 1 मई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
बारिश से दिल्ली के तापमान में 8-15°C की भारी गिरावट, 1 मई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
विश्व
'इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा ईरान..', सुप्रीम नेता मोजतबा खामेनेई का सख्त अंदाज, पत्र लिखकर ट्रंप को चेताया
'इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा ईरान..', सुप्रीम नेता मोजतबा खामेनेई का सख्त अंदाज, पत्र लिखकर ट्रंप को चेताया
आईपीएल 2026
आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये
आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये
ओटीटी
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
इंडिया
‘देश के गद्दारों को...’ कहना किसी समुदाय की तरफ इशारा नहीं, SC ने खारिज की अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर FIR की मांग
‘देश के गद्दारों को...’ कहना किसी समुदाय की तरफ इशारा नहीं, SC ने खारिज की अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर FIR की मांग
इंडिया
Today's Chanakya Exit Poll 2026: तमिलनाडु में DMK की सरकार, TVK का उभार; केरल में लेफ्ट की हार, असम में बीजेपी की वापसी
इस एग्जिट पोल में नए दावे, देखिए असम में किसकी सरकार? केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके का सपना साकार
ऑटो
कम बजट में हाईटेक सेफ्टी! ये हैं ADAS के साथ आने वाली 5 सबसे सस्ती कारें, देंखें पूरी लिस्ट
कम बजट में हाईटेक सेफ्टी! ये हैं ADAS के साथ आने वाली 5 सबसे सस्ती कारें, देंखें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
राजस्थान के किसानों के लिए जीवन रेखा है यह नहर, अगर न हो तो भूखा मरेगा पश्चिमी राजस्थान
राजस्थान के किसानों के लिए जीवन रेखा है यह नहर, अगर न हो तो भूखा मरेगा पश्चिमी राजस्थान
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget