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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

Buddha Purnima 2026 Wishes: आज बुद्ध पूर्णिमा है. ये दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को समर्पित है. बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनों को ये मोटिवेशनल कोट्स भेजकर इस पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 May 2026 07:33 AM (IST)
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Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: आज वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है. यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति (बोधि) और महापरिनिर्वाण- इन तीनों घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है. हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जहां इस दिन स्नान, दान और पूजा को अक्षय पुण्य देने वाला बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी सहित पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.

धार्मिक रूप से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और पितरों के लिए तर्पण करना भी विशेष फलदायी माना गया है. वहीं बौद्ध परंपरा में इस दिन ध्यान, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया जाता है. श्रद्धालु मंदिरों में दीपदान करते हैं, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करते हैं तथा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं. इस प्रकार बुद्ध जयंती और वैशाख पूर्णिमा आत्मशुद्धि, पुण्य संचय और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है.

बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। 
संघं शरणं गच्छामि। 
बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

मन को सदा साफ रखो,सभी को प्रेम से देखो,
हर दिन खुशियों के गीत गाओ,
अपनों के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाओ.
शुभ बुद्ध पूर्णिमा
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर
आपको मन की शांति मिले
प्रेम और श्रद्धा के फूल
हर दिन आपके मन में खिले।
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं.

Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

 हर दिन आपके जीवन में आये
सुख, शांति और समाधान,
श्रद्धा और अहिंसा के दूत को
आज तहे दिल से प्रणाम
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

ध्येय में है विशालक सुख
ज्ञान में हीन असिम शान्ति
सदा उठे प्रभु का ध्यान
ये कहती है बौद्ध की पाटी।
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

जीवन में कई संकट आयेंगे
बुद्ध की तरह शांत रहो,
यह बुद्ध जयंती को दिल से मनाओ
मन की हर बात हर काम प्रेम से करो
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

अवसर आया है शांति का,
आया है प्यार का त्योहार,
जिसने दी सिखाया हमें रहना शांत और देना प्यार
ऐसे भगवान का आज है त्यौहार।
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं.
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

मन में बसे सुख और शांति,
उन्नति के साथ मिले विश्रांति.
जीवन में भरा रहे ढ़ेर सारा प्यार,
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं हजार.
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

Buddha Purnima 2026: कैसे हुई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ? जानें ये कथा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 May 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Buddha Purnima Buddha Jayanti Happy Buddha Purnima 2026 Wishes
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