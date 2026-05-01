Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज
Buddha Purnima 2026 Wishes: आज बुद्ध पूर्णिमा है. ये दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को समर्पित है. बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनों को ये मोटिवेशनल कोट्स भेजकर इस पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं
Happy Buddha Purnima 2026 Wishes: आज वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है. यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति (बोधि) और महापरिनिर्वाण- इन तीनों घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है. हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जहां इस दिन स्नान, दान और पूजा को अक्षय पुण्य देने वाला बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी सहित पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.
धार्मिक रूप से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और पितरों के लिए तर्पण करना भी विशेष फलदायी माना गया है. वहीं बौद्ध परंपरा में इस दिन ध्यान, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया जाता है. श्रद्धालु मंदिरों में दीपदान करते हैं, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करते हैं तथा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं. इस प्रकार बुद्ध जयंती और वैशाख पूर्णिमा आत्मशुद्धि, पुण्य संचय और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है.
बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि।
बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई
मन को सदा साफ रखो,सभी को प्रेम से देखो,
हर दिन खुशियों के गीत गाओ,
अपनों के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाओ.
शुभ बुद्ध पूर्णिमा
बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर
आपको मन की शांति मिले
प्रेम और श्रद्धा के फूल
हर दिन आपके मन में खिले।
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं.
हर दिन आपके जीवन में आये
सुख, शांति और समाधान,
श्रद्धा और अहिंसा के दूत को
आज तहे दिल से प्रणाम
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं
ध्येय में है विशालक सुख
ज्ञान में हीन असिम शान्ति
सदा उठे प्रभु का ध्यान
ये कहती है बौद्ध की पाटी।
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं
जीवन में कई संकट आयेंगे
बुद्ध की तरह शांत रहो,
यह बुद्ध जयंती को दिल से मनाओ
मन की हर बात हर काम प्रेम से करो
अवसर आया है शांति का,
आया है प्यार का त्योहार,
जिसने दी सिखाया हमें रहना शांत और देना प्यार
ऐसे भगवान का आज है त्यौहार।
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं.
मन में बसे सुख और शांति,
उन्नति के साथ मिले विश्रांति.
जीवन में भरा रहे ढ़ेर सारा प्यार,
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं हजार.
Buddha Purnima 2026: कैसे हुई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ? जानें ये कथा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL