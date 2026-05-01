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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBuddha Quotes in Hindi: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनाएं बुद्ध के 10 सिद्धांत, लाइफटाइम काम आएगी सीख

Buddha Quotes in Hindi: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनाएं बुद्ध के 10 सिद्धांत, लाइफटाइम काम आएगी सीख

Buddha Quotes in Hindi: बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बुद्ध के महान विचार और सिद्धांतों को अपनाकर आप स्वयं और दुनिया दृष्टिकोण को बदल सकते हैं. जानें भगवान गौतम बुद्ध के 10 अनमोल विचार.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 May 2026 08:22 AM (IST)
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Buddha Quotes in Hindi: वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है. इसे वेसाक भी कहते हैं. इस साल बुद्ध पूर्णिमा आज शुक्रवार 1 मई 2026 को मनाई जा रही है. बुद्ध अनुयायियों के लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन महाउत्सव की तरह होता है और इसे भारत समेत दुनियाभर में मनाया जाता है.

धार्मिक मान्यता अनुसार, बुद्ध के गहन चिंतन और ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी और इसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ था. बुद्ध के ज्ञान और उपदेश से जीवन को दिशा मिलती है. बुद्ध के विचार हमेशा से ही प्रासंगिक रहे हैं. खासकर आज के तनाव, असंतोष, भ्रम और मानसिक अशांति वाले समय में बुद्ध के विचारों को जीवन में अपनाना और भी अधिक जरूरी हो जाता है.

बुद्ध ‘अप्प दीपो भव’ और 'सब्बं दुःख’ जैसे कई सिद्धांत हैं जो धम्मपद और त्रिपिटक जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से लिए गए हैं. आइए जानते हैं बुद्ध के 10 सिद्धांत जिन्होंने सदियों से समाज को एक नई दिशा दी है.

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गौतम बुद्ध के 10 सिद्धांत (Gautam Buddha top 10 Principles)

  • कोई और हमें नहीं बचा सकता, हमें खुद ही उस पथ पर चलना होगा.
  • क्रोध को अ-क्रोध (प्रेम) से जीतें, बुराई को भलाई से जीतें.
  • घृणा कभी घृणा से शांत नहीं होती, बल्कि प्रेम से होती है, यही शाश्वत नियम है.
  • युद्ध में हजारों पर विजय पाने से बेहतर है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त करें.
  • हम वही हैं जो हम सोचते हैं. हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पिछले विचारों का ही परिणाम है.
  • किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह प्राचीन परंपरा है या धर्मग्रंथ में लिखी है. उसे तब मानो जब वह तर्कसंगत हो और सबका भला करे.
  • अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो.
  • शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो.
  • अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित.
  • शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो.

अष्टांगिक मार्ग (Noble Eightfold Path)

अष्टांगिक मार्ग दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है. ये आठ मार्ग हैं-

सम्यक् दृष्टि - सत्य और असत्य तथा सदाचार और दुराचार के विवेक द्वारा चार आर्य सत्यों की सही परख

सम्यक् संकल्प- इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प करना

सम्यक् वाणी- इसका तात्पर्य है सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना, जो धर्मसम्मत हो.

सम्यक् कर्म- अच्छे कर्मों में संलग्न होना

सम्यक आजीव- विशुद्ध रूप से सदाचार पालन करके जीवन व्यतीत करना

सम्यक् व्यायाम- विवेकपूर्ण प्रयत्न

सम्यक् स्मृति- अपने कम के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर स्मरण रखना

सम्यक् समाधि- चित्त की समुचित एकाग्रता.

ये भी पढ़ें: Vaishakh Buddha Purnima Vrat Katha: वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पढ़ें ये व्रत कथा, संतान सुख की कामना होगी पूरी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 01 May 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Gautam Buddha Motivational Quotes Buddha Purnima 2026 Vaishakh Purnima 2026 Buddha Jayanti 2026 Buddha Quotes
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