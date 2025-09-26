Gideons: गिदोन एक डरपोक किसान की रहस्यमयी कहानी! जो बाद में बना एक महान योद्धा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGideons: गिदोन एक डरपोक किसान की रहस्यमयी कहानी! जो बाद में बना एक महान योद्धा

Gideons story: गिदोन एक बाइबल की कहानी है, जहां एक साधारण किसान कैसे भगवान की दिशा-निर्देश में महान योद्ध बनकर उभरता है. इसके साथ ही मात्र 300 सैनिकों के साथ युद्ध को जीतकर दिखाता है.

By : निशात अंजुम | Updated at : 26 Sep 2025 04:01 PM (IST)
Gideons story: गिदोन की कहानी बाइबल की न्यायियों की पुस्तक में वर्णित है, जो एक गरीब और भयभीत इस्राएली योद्धा की कहानी है, जिसे परमेश्वर ने मिद्यानियों से इस्राएल को बचाने के लिए बुलाया था.

गिदोन एक भयभीत किसान था, जिसने परमेश्वर के बुलावे पर एक योद्धा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को मिद्यानियों से बचाने के लिए बुलाया था.

गिदोन साधारण किसान से महान योद्ध का सफर

परमेश्वर ने उसे न केवल अपनी पहचान बदलने के लिए, बल्कि उसकी अपनी कमजोरियों को भी दूर करने और एक बड़ी सेना को छोटी, लेकिन दृढ़ सेना में बदलने के लिए सशक्त बनाया. इस तरह से, गिदोन एक साधारण किसान से परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करने वाला एक महान योद्धा बन गया. 

परमेश्वर का बुलावा
बाइबिल के अनुसार, गिदोन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, जब परमेश्वर ने उसे इस्राएल को मिद्यानियों से छुड़ाने का काम सौंपा.

डर की वजह
मिद्यानियों की एक बड़ी संख्या और गिदोन के छोटे परिवार और कमजोर अनुयायियों के कारण, गिदोन भयभीत था और यह मानता था कि वह इस भारी काम के लिए उपयुक्त नहीं है. वह चाहता था कि परमेश्वर उसे अपनी क्षमताओं के बारे में आश्वस्त करें.

प्रार्थना और चिह्न
उसने विश्वास की कमी महसूस की और परमेश्वर से पुष्टि के लिए एक चिह्न मांगा, जैसे कि ऊन का एक टुकड़ा बिछाकर उस पर ओस गिरना, जबकि जमीन सूखी रहें.

गिदोन एक महान योद्धा कैसे बना

गिदोन एक साधारण किसान था, जिसने परमेश्वर के मार्गदर्शन और अपनी सेना के साथ मिलकर मिद्यानियों को हराया, जिससे वह महान योद्धा बना. ईश्वर ने गिदोन को न केवल मिद्यानियों से लड़ने का आदेश दिया, बल्कि अपनी सेना को मात्र 300 सैनिकों तक सीमित भी करने को कहा.

गिदोन और उसके सैनिकों ने रात में मिद्यानियों पर हमला किया, जिसमें उन्होंने घड़े तोड़े, तुरहियां बजाईं और शोर मचाया, जिससे मिद्यानी डर गए और आपस में ही उलझ गए.

इस अनपेक्षित जीत से गिदोन का विश्वास बढ़ा और वह एक साधारण किसान से परमेश्वर द्वारा चुने गए एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उभरा. 

गिदोन की कहानी से मिलने वाली सीख

गिदोन की कहानी से मिलने वाली प्रमुख सीख यही है कि, ईश्वर साधारण लोगों के माध्यम से असाधारण कार्य करता है, विश्वास और आज्ञाकारिता से बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और हमें अपनी वास्तविक पहचान और परमेश्वर की शक्ति को समझना चाहिए, भले ही हम खुद को कमजोर महसूस करते हो.

यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और लालच के खतरों से सावधान रहना चाहिए और यह भी कि परमेश्वर हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता हैं, जिनसे हम डरते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 26 Sep 2025 04:01 PM (IST)
Bible Story Gideons Story
टॉप रील्स
